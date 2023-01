Tour de Ski: Zwei Etappen am Dienstag und Mittwoch in Oberstdorf

Die Tour de Ski 2022/23 macht am Dienstag und Mittwoch in Oberstdorf Station. Alle Infos zum Langlauf-Weltcup im Allgäu im Blog.

02.01.2023 | Stand: 17:52 Uhr

Die Tour de Ski, das härteste Etappen-Rennen im Langlauf-Weltcup, macht diese Saison erneut Station in Oberstdorf. In diesem Newsblog informieren wir über alle Etappen, Ergebnisse und Termine zur Tour de Ski 2022/23.

Montag, 02. Januar 2023: Schneemangel in Oberstdorf: Weißes Band auf grüner Wiese

Schnee ist aktuell Mangelware - auch in Oberstdorf, wo am Montagnachmittag das offizielle Training stattfand. Warum der Langlauf-Weltcup trotzdem wie geplant stattfindet lesen Sie hier.

Weißes Band auf grüner Wiese: Die Loipe im Oberstdorfer Langlaufstadion. Bild: Ralf Lienert

Montag, 02. Januar 2023: Der Zeitplan für die Tour de Ski-Etappen in Oberstdorf

Dienstag, 3.1.:

10.30 Uhr Stadioneinlass

11.45 Uhr Intervallstart Männer 10 km klassisch

14.45 Uhr Intervallstart Frauen 10 km klassisch

Mittwoch, 4.1.:

9.45 Uhr Stadioneinlass

11.15 Uhr Verfolgung Männer 20 km Freistil

14.30 Uhr Verfolgung Frauen 20 km Freistil

Sonntag, 01. Januar 2023: Katharina Hennig stürmt auf Rang sechs, Janosch Brugger bricht Rennen ab

Die Wahl-Allgäuerin Katharina Hennig hat bei der zweiten Tour de Ski-Etappe in Val Müstair/ Schweiz Rang sechs belegt. Die 26-Jährige verbesserte sich in der 10-Kilometer-Verfolgung um 20 Plätze und kam beim Sieg der Norwegerin Tiril Udnes Weng mit 41 Sekunden Rückstand ins Ziel.

Die Oberstdorferinnen Laura Gimmler und Sofie Krehl liefen auf die Ränge elf und 15. Pia Fink (Fischen) kam auf Rang 19 ins Ziel, Coletta Rydzek (Oberstdorf) auf Platz 32.

Im Verfolgunsrennen der Männer siegte wie bereits im Sprint der Norweger Johannes Høsflot Klæbo. Friedrich Moch (Isny) kam mit 53 Sekunden Rückstand auf Platz 15 ins Ziel. Der Wahl-Allgäuer Janosch Brugger (Fischen) brach den Wettkampf ab und stieg aus der Tour de Ski aus. Florian Notz (Oberstdorf) wurde 39.

Samstag, 31. Dezember 2022: Friedrich Moch sensationell in Top 20, zwei Allgäuerinnen laufen in die Top Ten

Starker Tour de Ski-Auftakt der Allgäuer Langläuferinnen und Langläufer: Friedrich Moch (Isny) scheiterte zwar im Viertelfinale, feierte mit Rang 17 aber mit Abstand sein bestes Karriere-Ergebnis im Sprint. Damit hat der Distanz-Spezialist eine gute Ausgangsposition im Kampf um die Top Ten in der Gesamtwertung geschaffen.

Bei den Frauen schafften gleich vier Allgäuerinnen den Sprung unter die besten 30. Die zuletzt angeschlagene Katharina Hennig ( Sonthofen) und Coletta Rydzek (Oberstdorf) scheiterten im Viertelfinale und belegten die Plätze 28 und 22. Laura Gimmler und Sofie Krehl (beide Oberstdorf) schieden erst im Halbfinale aus und kamen auf die Ränge acht und neun.

Den Sieg sicherten sich die Schweizerin Nadine Fähndrich bei den Frauen und der Norwegische Dominator Johannes Høsflot Klæbo bei den Männern.

Samstag, 31. Dezember 2022: Vier Allgäuerinnen überstehen Sprint-Qualifikation, Friedrich Moch gelingt kleine Sensation

Katharina Hennig, Laura Gimmler, Sofie Krehl und Coletta Rydzek haben beim Tour de Ski-Auftakt in Val Müstair überzeugt. Die Allgäuerinnen schafften in der Sprint-Qualifikation den Sprung unter die besten 30 und kämpfen nun um den Einzug ins Halbfinale.

Friedrich Moch (Isny) gelang eine kleine Sensation. Der Westallgäuer schaffte es als einziger der deutschen Männer unter die Top 30. Und damit als erste Deutscher überhaupt in dieser Saison. Für den 22-Jährigen ist es das erste Top-30-Ergebnis im Sprint-Weltcup überhaupt. Ab 14 Uhr stehen die Finals an.

Freitag, 30. Dezember 2022: Katharina Hennig musste lange um Tour de Ski-Teilnahme zittern

Schlechter hätte dir Vorbereitung der besten deutschen Langläuferin auf das erste Highlight des Winters kaum laufen können. Katharina Hennig aus Sonthofen kränkelte über Weihnachten. Über die Feiertage kurierte sie sich bei ihrer Familie im Erzgebirge aus. Bis zur endgültigen Kader-Nominierung des Deutschen Skiverbandes am Donnerstag musste die Wahl-Allgäuerin um ihre Teilnahme an der Tour de Ski bibbern, die am Wochenende mit einem Sprint (Samstag) und einem 10-Kilometer-Massenstart (Sonntag) beginnt.

Das erste intensive Training nach zwei Wochen brachte Klarheit: „Ich werde zur Tour de Ski am Start stehen und testen, was der Körper hergibt. Nicht optimal, aber den Versuch ist’s wert“, verkündete Hennig am Donnerstag bei Instagram. Nach der Erkältung werde sie ein paar Rennen brauchen, um in Schwung zu kommen. Das Ziel der Olympiasiegerin von Peking ist dennoch ein weiterer Top-Ten-Platz in der Gesamtwertung, wie bereits in den vergangenen beiden Saisons.

Donnerstag, 29. Dezember 2022: Diese deutschen Langläuferinnen und Langläufer starten bei der Tour de Ski 2022/23

Frauen:

Katharina Hennig (Sonthofen)

Laura Gimmler

Sofie Krehl

Coletta Rydzek (alle Oberstdorf)

Pia Fink (Fischen)

Alexandra Danner (Lenggries)

Victoria Carl (Zella-Mehlis)

Lisa Lohmann (Oberhof)

Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg)





Männer:

Friedrich Moch (Isny)

Janosch Brugger (Fischen)

Lucas Bögl (Gaissach)

Florian Notz (Oberstdorf)

Thomas Bing (Dermbach)

Jonas Dobler (Traunstein)

Albert Kuchler (Lam)

Anian Sossau (Eisenaerzt)

Jan Stölben (Ernstberg)

Donnerstag, 29. Dezember 2022: Tour de Ski startet an Silvester im Val Müstair/Schweiz - Der Zeitplan

Samstag 31.12.:

11.30 bis 13.15 Uhr Sprint-Qualifikation Männer und Frauen (Skating)

14 bis 15.30 Uhr Sprint-Finals Männer und Frauen





11.30 bis 13.15 Uhr Sprint-Qualifikation Männer und Frauen (Skating) 14 bis 15.30 Uhr Sprint-Finals Männer und Frauen Sonntag, 1.1.:

12 Uhr 10-Kilometer-Massenstart Frauen (klassisch)

13.15 Uhr 10-Kilometer-Massenstart Männer (klassisch)

Freitag, 25. November 2022: Die Tour de Ski-Etappen 2023 in Oberstdorf im Überblick

Der Langlauf-Weltcup machte in den vergangenen Jahren im Rahmen der Tour de Ski immer wieder Station in Oberstdorf. Auf den anspruchsvollen Loipen im Nordic Parc stehen am 3. und 4. Januar 2023 für die weltbesten Langläuferinnen und Langläufer je zwei Etappen an. Diesen Winter sind in Oberstdorf wieder Zuschauer erlaubt. Die Tickets sind noch nicht ausverkauft. Zuvor stehen bereits je zwei Rennen im Münstertal (Schweiz) auf dem Programm. Nach Oberstdorf geht's für vier weitere Etappen ins Val di Fiemme (Italien).

