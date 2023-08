Cheftrainerin Britta Wenske verlässt die Schwimmer des TV Kempten und wechselt zu einem Top-Verein

Cheftrainerin Britta Wenske kehrt dem TV Kempten nach knapp zwei Jahren am Beckenrand den Rücken. Warum die 45-Jährige ein gemischtes Fazit zieht.

09.08.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Ihren neuen Vertrag hat Britta Wenske bereits unterzeichnet. Ende August verlässt die Schwimmtrainerin den TV Kempten nach fast zwei Jahren. Ihr neuer Arbeitgeber: der SV Nikar Heidelberg – ein Schwergewicht in der deutschen Schwimm- und Triathlonszene. „Der Hauptgrund für meinen Wechsel ist, dass ich in Heidelberg eine 100-Prozent-Stelle als Cheftrainerin antrete“, sagt die 45-Jährige. Beim TVK waren es 65 Prozent. „Für mich ist Heidelberg die deutlich bessere berufliche Perspektive.“

Wenskes Fazit nach 21 Monaten beim TV Kempten fällt gemischt aus. Positiv sei, wie „unglaublich gut“ sich ein Großteil der Athletinnen und Athleten entwickelt habe. Absoluter Höhepunkt sei die Teilnahme von gleich fünf TVK-Talenten an der deutschen Jahrgangsmeisterschaft Ende Mai gewesen. Dazu kommen reichlich Vereinsrekorde und eine breitere Besetzung bei schwäbischen, bayerischen und süddeutschen Meisterschaften.

In Britta Wenskes Zeit beim TV Kempten lief nicht alles Plan

Wenske lässt aber auch durchblicken, dass in ihrer Zeit beim TV Kempten nicht alles nach Plan lief. „Das langfristige Ziel war, eine Schwimmschule zu integrieren und von der Grundausbildung bis hin zum Leistungssport alles abzudecken. Das alles mit einer 65-Prozent-Stelle zu etablieren ist schwierig. Vielleicht hätte es auch einfach mehr Zeit gebraucht“, sagt Wenske, die auch von „anderen Faktoren“ für ihren Abschied spricht, auf die sie nicht näher eingehen wolle. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger habe der TV Kempten für Wenske bislang nicht gefunden.

Lesen Sie auch: Das sind die Allgäuer Sporthighlights in den nächsten Wochen

Ihr Übergang zu Nikar Heidelberg erfolgt allerdings nahtlos. An dem Olympiastützpunkt in Baden-Württemberg gebe es deutlich bessere Bedingungen, um Leistungssport zu betreiben, sagt Wenske. Der Verein wird von der Stadt arg unterstützt. Zudem gibt es ein 50x25 Meter-Becken. Ab September wird sich die gebürtige Hannoveranerin in Heidelberg primär um die Top-Schwimmer der Jahrgänge 2008 bis 2010 sowie der Jahrgänge 2011 bis 2014 kümmern. Zudem soll sie auch den Bundesliga-Triathleten zu neuen Bestzeiten im Wasser verhelfen.

Im Oktober nimmt Britta Wenske an der Ironman-WM auf Hawaii teil

Mitte Oktober ist Wenske selbst als Triathletin gefordert. Dann steht für die 45-Jährige ein ganz persönliches Highlight an: ihre erste Teilnahme an der Ironman-WM auf Hawaii. Anfang des Jahres hatte sich Wenske bei der Langdistanz im südafrikanischen Port Elizabeth qualifiziert. „Das habe ich mit meinem neuen Verein gleich geklärt. Für die Hawaii-Reise bekomme ich frei.“

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.