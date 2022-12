Exklusiv: Ende nächsten Jahres Skisprung-Weltcups für Frauen in Oberstdorf und Garmisch

Die Tournee der Frauen wird frühestens 2024/25 stattfinden. Nun kündigt der DSV aber an, die Springen auf deutschem Boden schon nächste Saison durchzuführen.

29.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Auch in Oberstdorf wurde eifrig über das Frauen-Skispringen und deren künftige Teilnahme an einer Vierschanzentournee diskutiert. Bei der sogenannten Silvester-Tour der Frauen im österreichischen Villach, bei der die Oberstdorferin Katharina Althaus am Mittwoch auf Platz neun landete, hatte die Präsidentin des Österreichischen Skiverbandes, Roswitha Stadlober, für Irritationen gesorgt.

Die Frauen-Tournee könne frühestens im Winter 2024/25 kommen, es gebe noch viele zu berücksichtigende Faktoren, die eine frühere Einführung nicht ermöglichen, sagte die ÖSV-Chefin. Eigentlich war die erste Tournee für Skispringerinnen bereits für kommende Saison geplant.

Horst Hüttel: Ende nächsten Jahres "auf jeden Fall zwei Weltcups" in Deutschland

Der Deutsche Skiverband dagegen will an seinen Plänen festhalten. Wie Teammanager Horst Hüttel unserer Zeitung exklusiv verriet, sollen die Frauen Ende nächsten Jahres „auf jeden Fall zwei Weltcups“ in Deutschland bestreiten – unabhängig was der ÖSV entscheidet.

Neujahrsspringen in Oberstdorf, Auftakt in Garmisch-Partenkirchen

Wenn in Oberstdorf die Männer ihre Qualifikation springen, sind die Frauen in Garmisch-Partenkirchen. „An Silvester und Neujahr wären die Frauen dann zu Gast in Oberstdorf“, sagt Hüttel.

