Wird der Oberstdorfer Vinzenz Geiger heuer "Sportler des Jahres"?

Am 18. Dezember 2022 findet in Baden-Baden die Wahl zum Sportler des Jahres statt. In den Listen tauchen neun Allgäuer Athleten auf. Einer ist sogar Favorit.

19.11.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Das Jahr 2022 hatte es aus Allgäuer Sicht in sich. Vor allem im Wintersport waren die Athletinnen und Athleten aus der Region besonders erfolgreich. Einige von ihnen können sich berechtigte Hoffnungen machen, bei der Gala zum „Sportler des Jahres“ am 18. Dezember im Kurhaus Baden-Baden noch einmal im Rampenlicht zu stehen. Kombinierer Vinzenz Geiger auch Oberstdorf gehört mit seinem furiosen Zielsprint zu Olympia-Gold in Peking sogar zu den Favoriten bei den Männern. Bis zum 3. Dezember wählen etwa 1000 deutsche Sportjournalistinnen und -journalisten aus einer Vorschlagsliste, auf der insgesamt neun Sportler aus dem Allgäu auftauchen - so viele wie nie zuvor. Hier eine Übersicht:

