Neue Details zum Spielabbruch: SV Heiligkreuz weist Rassismus-Vorwürfe aus Füssen vehement zurück

Das am Sonntag (24. August 2025) in der 70. Minute abgebrochene Spiel der Fußball-Kreisklasse 4 zwischen dem SV Heiligkreuz und Türk Gücü Füssen wird - so viel steht einen Tag später fest - ein juristisches Nachspiel haben.

Während Kreisspielleiter Elmar Rimmel (Kempten) und Schiedsrichter-Obmann Kevin Mitchell (Rettenberg) mit Hinweisen auf das laufende Verfahren jegliche Stellungnahme ablehnten und darauf hinweisen, dass sich nun das Kreissportgericht damit beschäftigen müsse, legten die beteiligten Vereine noch einmal nach.

Ein Vertreter von Türk Gücü Füssen bekräftigte die Rassismus-Vorwürfe gegen einen Heiligkreuzer Spieler, der SVH sah sich aufgrund der in den Sozialen Medien geäußerte Anschuldigungen gezwungen, ebenfalls an die Öffentlichkeit zu geben und die Darstellungen aus Füssen „mit aller Deutlichkeit zurückzuweisen“.



Alles begann mit einer Roten Karte gegen einen Füssener Spieler

Was war vorgefallen am Sonntagnachmittag auf der Sportanlage des SV Heiligkreuz? Beobachtern zufolge sei es ein ganz normales Kreisklassen-Spiel gewesen. Heiligkreuz führte nach einer Stunde gegen das Tabellenschlusslicht erwartungsgemäß mit 3:1.

Dann war plötzlich ein Ruf eines Füssener Spielers zu hören, der einen Heiligkreuzer Spieler übel beschimpfte - und von Schiedsrichter Stefan Henel vom FC Wuchzenhofen auch prompt mit der Roten Karte des Platzes verwiesen wurde.

Türkgücü-Spieler weisen den Unparteiischen auf Beleidigungen hin

Daraufhin soll es heftige Diskussionen auf und neben dem Platz gegeben haben. Nach Schilderungen von Cengiz Düzer, Medienbeauftragter von Türk Gücü Füssen, haben Spieler seines Vereins den Unparteiischen darauf hingewiesen, dass es im Vorfeld rassistische Beleidigungen eines Heiligkreuzer Spielers gegen ihren Verteidiger aus Westafrika gegeben habe.

Der angebliche Übeltäter soll „Du schwarzer Affe“ gesagt und entsprechende Affengeräusche gemacht haben. Nach dem Platzverweis habe ein Zuschauer aus Füssen vom Spielfeldrand lautstark gegen den Schiedsrichter protestiert, warum dieser die ständigen Beleidigungen gegen den 27-jährigen Schwarzen nicht ahnde.

Füssener sprechen von emotionalem Zusammenbruch

Der angeblich rassistisch beleidigte Spieler von Türk Gücü Füssen sei wenige Minuten später dann im eigenen Sechzehn-Meter-Raum zu Boden gegangen, oder wie es der Presseverantwortliche von Türk Gücü, Cengiz Düzer, nannte: „emotional zusammengebrochen“.

Der 27-Jährige habe die anhaltenden Beschimpfungen seines Gegenspielers nicht mehr ausgehalten und sei in Tränen ausgebrochen. Mitspieler und Schiedsrichter hätten sich danach um den Spieler versammelt und länger mit ihm gesprochen. Daraufhin habe der Unparteiische - ohne eine weitere Strafe auszusprechen - die Partie abgebrochen.

Schiri bestätigt Fall von Diskriminierung im Spielbericht

Eine offizielle Begründung zum Spielabbruch gibt es bislang vonseiten des Verbandes nicht. Fest steht nur: Der Schiedsrichter hat in einem digitalen Spielberichtsbogen, der unserer Redaktion vorliegt, bestätigt, dass es einen diskriminierenden Vorfall gegeben habe. Schiedsrichter sowie beide Vereine sind nun angehalten, in einem Sonderbericht ihre Beobachtungen zu schildern.

SV Heiligkreuz: Die Vorwürfe entbehren jeder Grundlage

Der SV Heiligkreuz holte sich am Montag rechtlichen Beistand und beschwor über die Sozialen Medien, dass Rassismus beim SVH keinen Platz habe: „Nicht auf dem Platz. Nicht im Verein. Nicht in unseren Köpfen.“ Der knapp 1000 Mitglieder zählende Verein mit Menschen aus mehr als 15 Nationen lebe tagtäglich vor, was Respekt, Integration und Miteinander bedeute.

Johannes Landerer, Trainer des SV Heiligkreuz, zieht nach zahllosen Gesprächen und einer langen Video-Sichtung den Schluss: „Uns will man eine Rassismus-Story anheften, die so hint und vorn nicht stimmt." Foto: Ralf Lienert (Archivfoto)

Die Vorwürfe aus dem Ostallgäu seien nicht nur haltlos, „sie sind schlichtweg falsch und entbehren jeder tatsächlichen Grundlage“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme. Trainer Johannes Landerer bekräftigte im Gespräch mit unserer Redaktion seine Überzeugung, dass die Rassismus-Story von Füssen „erstunken und erlogen“ sei.

Die gesamte Fußballabteilung des SVH habe den Vorfall seit Sonntagnachmittag sehr intensiv besprochen, sich Zeit genommen und auch Videomaterial gesichtet. Aus all dem gewinne er die Erkenntnis, „dass man uns etwas andichten will, was so nie und nimmer passiert ist.“ Für die Rassismus-Vorwürfe der Füssener gebe es keinen einzigen Beweis.

Abbruch des Spiel kam auf Wunsch des Türk-Gücü-Kapitäns

Der Schiedsrichter habe - so stünde es auch im Spielbericht - selbst nichts wahrgenommen und das Spiel nur auf Wunsch des Füssener Kapitäns abgebrochen. Hinterher hätten die Gästespieler geäußert, man könne ja doch noch weiterspielen. Landerer wundert sich: „Nach dem Spiel haben die Füssener bei uns noch eine Kiste Bier getrunken und laut Musik gehört. Ist das die Reaktion auf angeblich so schlimme Beleidigungen“, fragt Landerer und betont noch einmal die Null-Toleranz-Politik seines Vereins in Sachen Rassismus: „Würde da nur ein Prozent Wahrheit dran sein, hätten wir kein Problem, uns zu entschuldigen und mit aller Härte gegen den Übeltäter vorzugehen. Aber da war nichts.“