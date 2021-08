Zweite WM-Niederlage für Eishockey-Frauen: Nun gegen Kanada

Die deutschen Eishockey-Frauen haben zum Abschluss der Vorrunde bei der Weltmeisterschaft in Kanada die zweite Niederlage erlitten.

27.08.2021 | Stand: 07:57 Uhr

Das Team von Bundestrainer Thomas Schädler unterlag in der Nacht zu Freitag in Calgary Japan mit 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) und verpasste damit Platz zwei in der Gruppe. Kerstin Spielberger (15.) hatte die deutsche Mannschaft mit 1:0 in Führung gebracht. Hanae Kubo (23.) und Hikaru Yamashita (30.) drehten mit ihren Toren das Spiel zugunsten der Japanerinnen.

Bilderstrecke

Eishockey-WM 2021 der Frauen: Spielerinnen aus dem Allgäu

1 von 10 Jennifer Harß (34) ist seit Jahren Deutschlands Torhüterin Nummer eins. Die Füssenerin spielt in der Frauen-Bundesliga beim ECDC Memmingen und bei den Männern in der Bayernliga in Kempten. Bild: Alwin Zwibel (Archiv) Jennifer Harß (34) ist seit Jahren Deutschlands Torhüterin Nummer eins. Die Füssenerin spielt in der Frauen-Bundesliga beim ECDC Memmingen und bei den Männern in der Bayernliga in Kempten. Bild: Alwin Zwibel (Archiv) 2 von 10 Torhüterin Franzi Albl (26) ist wie ihre Kollegin Jennifer Harß gebürtige Füssenerin. Inzwischen ist sie in Oberbayern aktiv und spielt für den EC Pfaffenhofen in der Männer-Bayernliga. Bild: Ernst Mayer (Archiv) Torhüterin Franzi Albl (26) ist wie ihre Kollegin Jennifer Harß gebürtige Füssenerin. Inzwischen ist sie in Oberbayern aktiv und spielt für den EC Pfaffenhofen in der Männer-Bayernliga. Bild: Ernst Mayer (Archiv) 3 von 10 Carina Strobel (23, r.) spielt seit 2014 als Verteidigerin für den ECDC Memmingen in der Frauen-Bundesliga. Sie wurde in Landsberg geboren. Bild: Jussi Nukari, dpa (Archiv) Carina Strobel (23, r.) spielt seit 2014 als Verteidigerin für den ECDC Memmingen in der Frauen-Bundesliga. Sie wurde in Landsberg geboren. Bild: Jussi Nukari, dpa (Archiv) 4 von 10 Tanja Eisenschmid (28) wurde in Marktoberdorf geboren und lernte das Eishockeyspielen beim ESV Kaufbeuren. Sie war die erste Deutsche in der nordamerikanischen Profi-Liga der Frauen NWHL. Ihr Bruder Markus wurde 2019 mit den Adlern Mannheim DEL-Meister und ist ebenfalls Nationalspieler. Bild: Christian Charisius, dpa (Archiv) Tanja Eisenschmid (28) wurde in Marktoberdorf geboren und lernte das Eishockeyspielen beim ESV Kaufbeuren. Sie war die erste Deutsche in der nordamerikanischen Profi-Liga der Frauen NWHL. Ihr Bruder Markus wurde 2019 mit den Adlern Mannheim DEL-Meister und ist ebenfalls Nationalspieler. Bild: Christian Charisius, dpa (Archiv) 5 von 10 Stürmerin Anne Bartsch ist der große Pechvogel: Die 25-Jährige vom ECDC Memmingen verletzte sich im ersten Eistraining nach der Ankunft in Calgary. Beim Versuch, einen Schuss zu blocken, brach sich Bartsch die Hand. Bild: ECDC Memmingen (Archiv) Stürmerin Anne Bartsch ist der große Pechvogel: Die 25-Jährige vom ECDC Memmingen verletzte sich im ersten Eistraining nach der Ankunft in Calgary. Beim Versuch, einen Schuss zu blocken, brach sich Bartsch die Hand. Bild: ECDC Memmingen (Archiv) 6 von 10 Stürmerin Marie Delarbre (27) wuchs in Füssen auf und errang mit dem ECDC Memmingen zwei Meistertitel in der Frauen-Bundesliga. Inzwischen spielt sie für die Frauen des ERC Ingolstadt. Bild: Benedikt Siegert (Archiv) Stürmerin Marie Delarbre (27) wuchs in Füssen auf und errang mit dem ECDC Memmingen zwei Meistertitel in der Frauen-Bundesliga. Inzwischen spielt sie für die Frauen des ERC Ingolstadt. Bild: Benedikt Siegert (Archiv) 7 von 10 Stürmerin Nicola Eisenschmid (24) ist wie ihre Schwester Tanja seit vielen Jahren Bestandteil der Nationalmannschaft. Die torgefährliche Ostallgäuerin spielt ebenfalls für den ERC Ingolstadt. Bild: Erwin Hafner (Archiv) Stürmerin Nicola Eisenschmid (24) ist wie ihre Schwester Tanja seit vielen Jahren Bestandteil der Nationalmannschaft. Die torgefährliche Ostallgäuerin spielt ebenfalls für den ERC Ingolstadt. Bild: Erwin Hafner (Archiv) 8 von 10 Katharina Häckelsmiller ist erst 16 Jahre alt und gilt als großes Talent. Die Landsbergerin spielt für den ECDC Memmingen in der Frauen-Bundesliga. Bild: Häckelsmiller (Archiv) Katharina Häckelsmiller ist erst 16 Jahre alt und gilt als großes Talent. Die Landsbergerin spielt für den ECDC Memmingen in der Frauen-Bundesliga. Bild: Häckelsmiller (Archiv) 9 von 10 Voller Körpereinsatz: Die Berlinerin Laura Kluge (24) ist ganz frisch zu den Frauen des ECDC Memmingen gewechselt. Im Nationalteam steht sie dagegen schon lange. Bild: Carlos Osorio, dpa (Archiv) Voller Körpereinsatz: Die Berlinerin Laura Kluge (24) ist ganz frisch zu den Frauen des ECDC Memmingen gewechselt. Im Nationalteam steht sie dagegen schon lange. Bild: Carlos Osorio, dpa (Archiv) 10 von 10 Sonja Weidenfelder (28) wurde in Toronto geboren, hat aber inzwischen einen deutschen Pass. Sie spielt seit 2017 beim ECDC Memmingen und hatte großen Anteil am Erfolg der Indians-Frauen. Insgesamt sechs Spielerinnen des ECDC stehen im deutschen Aufgebot in Calgary. Bild: Alwin Zwibel (Archiv) Sonja Weidenfelder (28) wurde in Toronto geboren, hat aber inzwischen einen deutschen Pass. Sie spielt seit 2017 beim ECDC Memmingen und hatte großen Anteil am Erfolg der Indians-Frauen. Insgesamt sechs Spielerinnen des ECDC stehen im deutschen Aufgebot in Calgary. Bild: Alwin Zwibel (Archiv) 1 von 10 Jennifer Harß (34) ist seit Jahren Deutschlands Torhüterin Nummer eins. Die Füssenerin spielt in der Frauen-Bundesliga beim ECDC Memmingen und bei den Männern in der Bayernliga in Kempten. Bild: Alwin Zwibel (Archiv) Jennifer Harß (34) ist seit Jahren Deutschlands Torhüterin Nummer eins. Die Füssenerin spielt in der Frauen-Bundesliga beim ECDC Memmingen und bei den Männern in der Bayernliga in Kempten. Bild: Alwin Zwibel (Archiv)

Im letzten Drittel konnte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) auch zwei Überzahlsituationen nach Zeitstrafen für die Japanerinnen nicht mehr für einen Treffer nutzen. Das deutsche Team, das nach Siegen gegen Ungarn und Dänemark sowie einer Niederlage gegen Gruppensieger Tschechien bereits vor Vorrundenabschluss für die K.o.-Runde qualifiziert war, trifft im Viertelfinale nun am Samstag (17.00 Uhr Ortszeit) auf Kanada. Gegen den Gastgeber und Olympia-Zweiten ist die DEB-Auswahl nur Außenseiter. Zuvor hatte die deutsche Mannschaft gegen Tschechien verloren.

