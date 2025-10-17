Schlägerei und gezücktes Messer: Streit zwischen zwei Männern in Lindau eskaliert

Am Donnerstag ist in Lindau ein Streit zwischen zwei Männern derart eskaliert, dass die Polizei eingreifen musste. Dabei soll ein 18-Jähriger den älteren Kontrahenten mit einem Messer bedroht und verfolgt haben.

Streit auf dem Sportplatz einer Lindauer Schule eskaliert

Der 18-Jährige hatte laut Polizeiangaben gegen 17.15 Uhr auf dem Sportplatz einer Schule in der Rainhausgasse mit einem Bekannten Cricket gespielt. Nachdem ein 32-jähriger Mann mit seiner Freundin an den beiden vorbeigelaufen war, kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Streit, der dann in eine Schlägerei mündete.

Lindau: Mann verfolgt Paar mit Messer in der Hand

Bei der Schlägerei verletzten sich beide Männer gegenseitig. Der 18-Jährige ging danach kurz weg und soll der Polizei zufolge mit einem Messer in der Hand zurückgekommen sein. Anschließend soll er den 32-Jährigen und dessen Freundin verfolgt haben. Beamte der Lindauer Polizei konnten den 18-Jährigen schließlich widerstandslos festnehmen.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Bedrohung in Lindau

Der junge Mann wurde zur Identitätsfeststellung zur Dienststelle mitgenommen. Das Messer konnten die Beamten ebenfalls finden. Die Polizisten leiteten Ermittlungsverfahren wegen der wechselseitigen Körperverletzung und beim 18-Jährigen zudem wegen Bedrohung ein.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Lindau am Bodensee

Einwohner : 25.845 (Stand: 31.12.2024)

Fläche : 33,06 Quadratkilometer

Lage : 401 Meter über dem Meeresspiegel

Landkreis : Lindau (Bodensee)

Bürgermeister : Claudia Alfons

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Lindau: Lindauer Hafen , Lindauer Insel, Bayerischer Löwe, Heidenmauer, Gerberschanze, Altstadt, Stadtbahnhof Lindau, Zeughaus

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Lindau: Hafenweihnacht , Kinderfest

Homepage : www.lindau.de