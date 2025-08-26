Lindenberg feiert das Käsefest - das ist das Programm 2025

Am Freitag, 29. August, und Samstag, 30. August 2025, verwandelt das Käsefest Lindenberg im Allgäu wieder in eine internationale Genussmeile. Zum 23. Internationalen Käse- und Gourmetfest reisen über 80 Anbieter aus neun Nationen an.

Rund um den Stadtplatz in Lindenberg erwartet die Besucherinnen und Besucher eine große Käse- und Gourmetmeile mit mehr als 500 Produkten, Kombinationsverkostungen, Schaukäsen mit der Allgäuer Käsestraße e.V., Talkrunden und kostenfreien Ziegenkutschfahrten. Ergänzt wird das Programm durch acht Live-Bands auf zwei Bühnen und Angebote für Familien mit Kindern. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Käsefest 2025 in Lindenberg können Besucherinnen und Besucher Käsesorten von Produzenten aus verschiedenen Ländern probieren. Außerdem werden Weine, Schoko-Spezialitäten und weitere Delikatessen angeboten.

Wann findet das Käsefest 2025 in Lindenberg statt?

Das 23. Internationale Käse- und Gourmetfest steigt am Freitag, 29.8., und Samstag, 30. August 2025 in Lindenberg im Allgäu.

Die Öffnungszeiten des Lindenberger Käsefestes 2025:

Freitag, 29. August: 14.30 Uhr bis 23.30 Uhr

Samstag, 30. August: 10 Uhr bis 23.30 Uhr

Käse- und Gourmetfest in Lindenberg: Gibt es besondere Angebote für Kinder?

Ja, Kinder können sich laut Veranstalter auf das Käse-Glücksrad, kostenlose Ziegenkutschfahrten, ein Kinderkarussell und einen Spielbereich am Stadtplatz freuen..

Kostet das Käsefest in Lindenberg Eintritt?

Nein, beim Käse- und Gourmetfest in Lindenberg heißt es auch 2025: Eintritt frei.

Icon Galerie 26 Bilder Alles Käse? Von wegen! So lecker war der Auftakt beim Käsefest 2024 in Lindenberg: Hier finden Sie die besten Bilder.

Wie ist das Programm des Käsefests in Lindenberg 2025?

Das Programm des Käsefests in Lindenberg 2025 geht an beiden Festtagen bis 23.30 Uhr - die Käse- und Gourmetmeile schließt jeweils um 20 Uhr. Danach gibt es noch Live-Musik und Party. Die Aussteller präsentieren internationale Käsesorten, Delikatessen, Weine und vieles mehr. Dieses Jahr haben sich Käse-Hersteller aus Österreich, Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, Ungarn und Irland angemeldet.

Programm am Freitag, 29.8.2025

14.30 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Eric Ballerstedt (Stadtplatz), Beginn der Bewirtung

15 Uhr: Start der Käse- und Gourmetmeile in der Innenstadt Lindenbergs

15 bis 20 Uhr: Kostenlose Fahrten mit der Ziegenkutsche ab der Stadtpfarrkirche

15 bis 15.30 Uhr: Lindenberger Alphornbläser

15.30 bis 17.30 Uhr: Ralf Felle – Solo (Pop)

15.30 Uhr: Kombinationsverkostung (Goethestraße)

16 bis 20 Uhr: Die vier Stadelmusikanten, Blasmusik

16.30 Uhr: Schaukäsen mit der Allgäuer Käsestraße e.V.

17 Uhr: Kombinationsverkostung (Goethestraße)

17.30 Uhr: Regionale Käsevorführung mit Verkostung

18.30 Uhr: Sponsoren-Stammtisch

19 bis 23.30 Uhr: Wildbock - Allgäuer Partyband

20 Uhr: Ende der Käse- und Gourmetmeile

Programm am Samstag, 30.8.2025

10 Uhr: Eröffnung des zweiten Festtages, Beginn der Bewirtung

10 Uhr: Beginn der Käse- und Gourmetmeile in der Innenstadt Lindenbergs

10 bis 20 Uhr: Kostenlose Fahrten mit der Ziegenkutsche ab der Stadtpfarrkirche

10 bis 12.45 Uhr: Imperial Jazzband, Jazz & Dixie-Sound

11 Uhr: Kombinationsverkostung (Goethestraße)

13 Uhr: Die Genuss-Runde: mit Baldauf-Käse - Expertentalk und Gewinnspiel

14 Uhr: Kombinationsverkostung (Goethestraße)

14.30 bis 17.30 Uhr: TSZ Musikanten, Lindenberger Blasmusik

15 Uhr: Käse-Glücksrad für Kinder

16 bis 20 Uhr: Musikuss, Coverband mit Evergreens

17 Uhr: Schaukäsen mit der Allgäuer Käsestraße e.V.

17.30 Uhr: Kombinationsverkostung (Goethestraße)

19 bis 23.30 Uhr: Air Bubble - Livemusik von Oldies bis Party

20 Uhr: Ende der Käse- und Gourmetmeile

Wo kann man beim Käsefest in Lindenberg parken?

Die Stadt Lindenberg bietet kostenfreie Parkplätze rund um die Innenstadt an. Während des Festes gilt auf dem Stadtplatz eine autofreie Zone.

die städtische Tiefgarage in der Schillerstraße "P3 LindenbergPassage"

der städtische Parkplatz "P5 Stadtmitte" in der Sandstraße

der Parkplatz des Gymnasiums und die Parkplätze im weiteren Verlauf der Austraße

der Parkplatz des Hallenbads am Mühlbach

der Parkplatz der Firma Allcop (Müllermarkt) in der Kreuzhofstraße (nur Samstag)

die Parkplätze der Firma Rupp im Brennterwinkel & Bräuhausstraße (nur Samstag).