Auf diesen Autobahnen ist am Wochenende Stau vorprogrammiert

Nur Bayern und Baden-Württemberg fehlen. In allen anderen Bundesländern sind Ferien. Viele fahren in den Urlaub. Hier ist Stau vorprogrammiert.

21.07.2023 | Stand: 12:50 Uhr

A1, A3, A5, A7, A8, A9 - die Liste der deutschen Autobahnen mit hohem Verkehrsaufkommen an diesem Wochenende ist lang. Etliche Staus scheinen vorprogrammiert. In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland beginnen die Ferien. In den Niederlanden haben ab diesem Wochenende Schülerinnen und Schüler aus weiteren Provinzen frei, darunter Nordholland samt der Metropole Amsterdam. Für viele heißt es also am Samstag oder Sonntag: Ab auf die Straße und los geht's in den Urlaub.

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) fürchtet deshalb wenig überraschend eines der staureichsten Wochenenden dieses Sommers. "Zusätzlich sorgen Reisende aus Skandinavien und Kurzentschlossene für viel Betrieb. Voll wird es dabei in allen Richtungen, da ab jetzt bereits mit vielen Heimkehrenden zu rechnen ist", heißt es in einer Mitteilung des ADAC.

Keine Lkw in den Ferien am Samstag zwischen 7 und 20 Uhr

Mini-Hoffnungen schürt der größte Verkehrsclub Europas mit Sitz in München auch: "Etwas Erleichterung verspricht das zusätzliche Lkw-Ferienfahrverbot, das seit Samstag, 1. Juli, bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr gilt."

Der ADAC erwartet insgesamt erneut einen sehr staureichen Reisesommer. Die Reiselust der Deutschen sei nach den Corona-Jahren richtig erwacht. Gerne geht's mit dem Auto oder Wohnmobil in Richtung Süden. Sehr beliebt ist bei Deutschen Urlaubern in diesem Jahr zum Beispiel der Gardasee als größter See in Italien.

Bei Unfällen den Stau großräumig umfahren

Voll wird es auf den Autobahnen auch im Allgäu ab heute Nachmittag sowie Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Wie immer gilt die Empfehlung: Wer flexibel ist, sollte auf weniger befahrene Routen oder auf einen anderen Reisetag ausweichen.

Das Abfahren von der Autobahn bei Stau lohnt sich nicht immer. Im Reiseverkehr oder bei Unfällen jedoch oft. Bei einem Stau die Fahrspur zu wechseln, lohnt in der Regel erst, wenn sich auf der rechten Fahrbahn ein Stau mit Lkw gebildet hat.

Viel Verkehr auch in Österreich, Italien oder auf dem Weg nach Kroatien

Auch im benachbarten Ausland wie in Österreich wird der weiter zunehmende Reiseverkehr für noch vollere Autobahnen sorgen. Noch überwiegen die Verkehrsbehinderungen auf dem Weg in den Süden. Noch. Auswirkungen auf den Verkehr hat auch das Formel-1-Rennen in Budapest sowie Baustellen in Slowenien und vor den kroatischen Grenzen.

Der ADAC erwartet die meisten Engpässe auf der Tauern-, Fernpass-, Inntal-, Brenner- und Gotthard-Route sowie auf Fernstraßen zu den italienischen, französischen und kroatischen Küsten. Aber auch auf den Fernstraßen in Richtung Skandinavien sollten Reisende ein dickes Zeitpolster einplanen.

Und am Montag heißt es dann wieder Blockabfertigung an der Grenze von Bayern zu Tirol bei Kiefersfelden.

Das sind die wichtigsten Staustrecken

Laut ADAC-Vorhersage werden diese deutschen Autobahnen und Regionen in beide Fahrtrichtungen am stärksten belastet sein:

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

Großraum Hamburg

Großraum Berlin

A 1 Bremen – Hamburg – Lübeck

A 3 Frankfurt – Nürnberg

A 5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A 7 Hamburg – Flensburg

A 7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

Hamburg – Hannover und A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A 9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

A 10 Berliner Ring

A 11 Berlin – Dreieck Uckermark

A 19 Dreieck Wittstock – Rostock

A 24 Berlin – Hamburg

A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

In Österreich könnte es hier laut österreichischem Automobil-, Motorrad- und Touringclub (ÖAMTC) am Wochenende eng werden: