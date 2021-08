Bahnstreik aktuell: Bahn streicht morgen drei von vier Fernzügen

Wegen des Bahnstreiks wird am Mittwoch und Donnerstag nur etwa jeder vierte Fernzug bei der Deutschen Bahn fahren. Unser Newsblog.

10.08.2021 | Stand: 14:44 Uhr

Der Bahnstreik 2021 wird konkret: Am morgigen Mittwoch und am Donnerstag wird nur ungefähr jeder vierte geplante Fernzug bei der Deutschen Bahn fahren. Das teilte das Unternehmen mit. Beim Regionalverkehr werde das ebenfalls sehr eingeschränkte Angebot regional sehr stark schwanken, so das Unternehmen weiter.

Hier im News-Blog berichten wir aktuell über den Bahnstreik 2021.

Dienstag, 10. August, 14.05 Uhr: Bahn streicht 75 Prozent seiner Fernzüge

Wegen des Lokführerstreiks hat die Deutsche Bahn für Mittwoch und Donnerstag 75 Prozent ihrer Fernzüge gestrichen. Einen weitgehend störungsfreien Verkehr erwartet die Bahn erst wieder für den Freitag, wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte.

Priorität haben nach Bahn-Angaben die besonders stark genutzten Verbindungen wie zwischen Berlin und dem Rhein-Ruhr-Gebiet, zwischen Hamburg und Frankfurt sowie die Anbindung wichtiger Bahnhöfe und Flughäfen. Ziel sei ein zweistündliches Angebot mit besonders langen Zügen auf den Hauptachsen.

Trotz des Ersatzfahrplans könne man nicht garantieren, dass alle Reisenden wie gewünscht an ihr Ziel kommen. Die Bahn bat daher, Reisen möglichst zu verschieben.

Fahrgäste, die im Zeitraum vom Mittwoch, 11. August, bis Freitag, 13. August, ihre Reise wegen des Streiks verschieben möchten, können ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr bis einschließlich Freitag, 20.08.2021, entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren.

Auch Sitzplatzreservierungen können kostenfrei umgetauscht werden.

Beim Regionalverkehr werde das ebenfalls sehr eingeschränkte Angebot regional sehr stark schwanken. Es gehe in den Metropolregionen und im ländlichen Raum darum, ein Grundangebot für Schüler und Pendler sowie wichtige Zubringer zu Fernverkehrszügen oder Flughäfen beizubehalten.

Claus Weselsky, Vorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL): Bei der Urabstimmung haben sich 95 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für einen Streik ausgesprochen. Bild: Arne Dedert, dpa

Dienstag, 10. August, 11.10 Uhr: GDL ruft zu zweitägigem Streik im Personenverkehr auf

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ruft zum Streik bei der Deutschen Bahn auf. Der Ausstand soll im Güterverkehr bereits am Dienstagabend um 19.00 Uhr beginnen, kündigte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky in Frankfurt an. Es folgt ein bundesweiter 48-stündiger Streik im Personenverkehr und in der Bahn-Infrastruktur vom Mittwoch, 2.00 Uhr, bis Freitag, 2.00 Uhr. Zuvor hatten bei einer Urabstimmung 95 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für einen Arbeitskampf votiert.

Dienstag, 10. August, 9.30 Uhr: Diese Rechte haben Sie, wenn Ihr Zug nicht fährt

Bei größeren Ausfällen und Verspätungen bei der Bahn gibt es Geld, auch Taxifahrten sind unter Umständen eine Option. Was Betroffene des Bahnstreiks 2021 wissen müssen.

