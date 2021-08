Der Stones-Taktgeber Charlie Watts ist tot

Fast 60 Jahre saß Charlie Watts bei den Stones am Schlagzeug. Der Ordnungshüter der Rabauken-Rasselbande ist nun im Alter von 80 Jahren gestorben.

24.08.2021 | Stand: 20:10 Uhr

Der Stones-Schlagzeuger der legendären RockbandRolling Stones, Charlie Watts, ist tot. Der britische Musiker starb im Alter von 80 Jahren, wie sein Londoner Agent Bernard Doherty am Dienstagabend mitteilte. Dies berichteten unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA und der Sender BBC. Kurz zuvor musste eine Tour der Rock-Giganten abgesagt werden, weil Watts operiert werden musste. Anfang August hieß es noch, dass die Operation gut verlaufen sei und sich Watts erholen müsse.

Bei den Stones war Watts der Mann im Hintergrund. Vorne, an der Rampe, arbeiten sie sich gerne so wirkungsvoll wie demonstrativ für die Show-Maschine ab: Keith und Ronnie. Er aber, hinten, fast verbarrikadiert hinter seinem Minimum an Drums, sorgte trocken, stoisch und unaufgeregt für die nötige Ordnung innerhalb der Rabauken-Rasselbande.

Charlie Watts war der Gentleman unter Rabauken

Gelegentlich grinste er zwischen den Nummern, aber ansonsten inspizierte er sehr genau, was im Augenblick state of the rock-art bei seinen Kumpanen war: Charlie Watts, der Schlagwerker der Rolling Stones, der Knabe, der die anderen nach ihren Virtuositätsgirlanden und Einpeitscher-Attitüden wieder einfing. Insgesamt wirkte er, nur wenig pointiert formuliert, wie ein kurioser Fremdkörper bei den Stones, ja in der gesamten, die Provokation nicht scheuenden Rock-Branche. Sein britischer Takt war quasi doppelt ausgeprägt: Treibend – und trotzdem lässig – gab er ihn bei den Stones vor; menschlich gesehen aber verkörperte er den Gentleman. Keine Affären, keine Sperenzchen, keine lüstern nasse Zunge.

Charlie Watts: Der Jazz-Liebhaber

Und das mit dem Fremdkörper darf man durchaus ein wenig auch auf die Musik münzen: Um gute Knete zu verdienen, trommelte Charlie energiegeladenen, elektrisierenden Rock; doch seine musikalische Sozialisierung und musikalische Liebe war stark von älteren Stilen bestimmt: Ragtime, Blues, Swing, Bigband-Jazz – und vom Saxophonisten Charlie Parker. All dem zu huldigen, spielte Charlie Watts auch immer parallel und abseits der Rolling Stones– u. a. mit der deutschen Boogie-Woogie-Instanz Axel Zwingenberger.

Geboren wurde Charlie als Sohn eines LKW-Fahrers, und ausbilden ließ er sich zum Grafik-Designer. Das Schlagzeug brachte er sich als Autodidakt bei, bevor er nur kurzzeitig in der Band von Alexis Korner wirkte, wo er Jagger, Richards und den Gitarristen Brian Jones kennenlernte, für die er dann ab Januar 1963, bald nach Gründung der Stones, klopfte. 1964 heiratete er Shirley Ann Shepherd, mit der er bis an sein Lebensende zusammenlebte. Und dies wohl sogar in ehelicher Treue, denn glaubhaft wird versichert, dass Charlie lauernden Groupies nicht auf den Leim ging – und lieber Billard spielte nach den Gigs. Den 60. Geburtstag der Stones-Kapelle im kommenden Jahr 2022 erlebte Watts nicht mehr.

