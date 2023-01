So machen Sie Eierpunsch und Eggnog ganz einfach selbst

Wie wäre es zu Weihnachten mit einem warmen Eierpunsch oder Eggnog? Einfache Rezepte und die Unterschiede zwischen den beiden Getränken finden Sie hier.

24.01.2023 | Stand: 09:29 Uhr

Was gibt es im Winter besseres, als einen warmen Glühwein zu trinken? Das Kult-Getränk hat Allgäuer schon den ganzen Dezember begleitet. Mittlerweile ist aber nur noch ein Weihnachtsmarkt in der Region geöffnet - wie wäre es also mit einer Glühwein-Alternative?

Wir haben bereits neun außergewöhnliche Heißgetränke für den Winter vorgestellt, darunter neben Bierpunsch, Lumumba und Agua de Horchata auch Eierpunsch und Eggnog.

Wichtig zu wissen: Obwohl sie so ähnlich klingen, bestehen Eierpunsch und Eggnog (manchmal auch Egg Nog geschrieben) aus unterschiedlichen Zutaten. Wir haben Rezepte für beide Varianten herausgesucht.

Klassischer Eierpunsch aus Großbritannien

Für vier Gläser à 200 ml benötigen Sie für den klassischen Eierpunsch folgendes:

1 Vanilleschote

4 Eier (alternativ: Eierlikör)

6 TL Zucker

600 ml Weißwein

Wer möchte: etwas Schlagsahne

So funktioniert die Zubereitung:

Vanilleschote halbieren und Mark auskratzen

Eier, Zucker, Vanillemark und Weißwein in Schüssel geben und über Wasserbad mit Schneebesen schlagen

Rum unterrühren und wenn gewünscht mit Sahnehaube servieren

Wer nicht alle Zutaten zuhause hat, sollte die abweichenden Öffnungszeiten von Supermärkten an Heiligabend beachten.

Selbstgemachter Eggnog bietet sich auch als Weihnachts- oder Neujahresgeschenk an. Bild: IMAGO / Panthermedia

Rezept für Eggnog: Cremig und süß aus den USA

Für Eggnog wird traditionell kein Eierlikör verwendet, sondern frische Eier - und die hat man immer im Kühlschrank. Wieso also nicht auch einmal den US-amerikanischen Weihnachtsklassiker probieren?

Für acht Tassen Eggnog brauchen Sie:

8 Eier (Eigelb)

600 ml Milch

300 ml Sahne

150 g Zucker

2 Vanilleschoten

2 Zimtstangen

150 ml Rum

Muskatnuss

So bereiten Sie den Egg Nog zu:

Milch, Sahne, Vanillemark und Zimstangen kurz aufkochen lassen, dann eine Stunde ziehen lassen

Eier trennen und Eigelb schaumig schlagen, dann langsam Zucker dazu geben

Ei-Zucker-Masse und Rum der Milch-Sahne-Flüssigkeit unterrühren

Noch einmal auf 60 Grad erhitzen

Mit Muskatnuss servieren

Was ist der Unterschied zwischen Eierpunsch und Egg Nog?

Eggnog ist die US-amerikanische Abwandlung des originalen britischen Eierpunsches. Eierpunsch wird mit Weißwein, Eggnog mit Rum getrunken.

Traditionell werden beide Getränke mit frischen Eiern hergestellt, viele verwenden beim Eierpunsch mittlerweile aber auch Eierlikör. Eierpunsch und Eggnog können sowohl warm als auch kalt serviert werden.

Was ist der Unterschied zwischen Eierlikör und Eierpunsch?

Eierlikör und Eierpunsch sehen zwar ähnlich aus, unterscheiden sich aber in ihren Zutaten und dem Alkoholgehalt. Der Likör muss mindestens 14% haben, was beim Punsch nicht der Fall ist.