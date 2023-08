Mit diesen Webcams haben Sie den besten Blick auf den Gardasee

Am Gardasee gewähren zahlreiche Webcams Sicht auf das beliebte Urlaubsziel der Deutschen. Durch diese Kameras haben Sie besonders schöne Ausblicke.

02.08.2023 | Stand: 08:49 Uhr

Links und rechts erstreckt sich die Seepromenade, im Norden erhascht man noch einen Blick auf die Berge. Mehrere Dutzend Webcams filmen das Geschehen am Gardasee. Was sind die aktuellen Temperaturen? Wie viel ist an den Badestellen los?

Das alles ist vor dem Urlaub oder einem Ausflug vor Ort gut zu wissen - und lässt sich mit einem kurzen Blick auf die Kameras herausfinden. Mit den folgenden Webcams haben Sie einen abwechslungsreichen Rundum-Blick um den Gardasee:

Limone sul Garda: Blick auf Strandabschnitte, Uferwege und Berge

Umgeben von Zitronenbäumen und glitzerndem Wasser: Diesen Charme bietet Limone sul Garda am nordwestlichen Ufer des Gardasees. Touristen können hier zum Beispiel eine Bootsfahrt entlang der Küste buchen oder das Zitronenmuseum besuchen.

Der "Spiaggia Cola" liegt im Ort Limone am Gardasee und hat unter anderem einen Boot- und Tretbootverleih zu bieten. Bild: CT Limone sul Garda

In Limone sind einige Webcams installiert, die in unterschiedliche Richtungen zeigen. Man kann etwa einen Blick auf die Uferpromenade in Richtung Süden und das viel befahrene Wasser dahinter erhaschen. Die Nord-Kamera präsentiert dagegen romantische Bilder von Bergen, die im Sonnenlicht gold wirken. Eine weitere Webcam befindet sich in der Villa Boghi, in dem das Gemeindehaus seinen Sitz hat. Von dort aus sieht man auch das gegenüber liegende Ufer.

Toscolano-Maderno: Einzigartiger Blick vom Berg auf den Gardasee

Zugegeben, bei dieser Webcam ist die Sicht oft durch Nebel verschleiert. Doch wer Glück hat, bekommt von dieser Kamera an einem Gebirgshang bei Toscolano-Maderno einen atemberaubenden Ausblick auf den See geschenkt.

In diesem Jahr haben die Verbraucherinnen und Verbraucher sich Zeit bei der Buchung ihres Urlaubs gelassen. Zu groß waren die Unsicherheiten wegen Corona und dem Krieg in der Ukraine. Deswegen gibt es noch immer zahlreiche Angebote auf die letzte Minute. Vielleicht sogar auch am Gardasee. Bild: Daniel Reinhardt

Im Vordergrund lässt sich der mit Gras bedeckte Berg bestaunen und weiter hinten sieht man je nach Witterung einen Teil der Gemeinde Maderno, die jeden Freitag und Samstag einen Nachtmarkt veranstaltet.

Sirmione sul Garda: Webcam-Blick über den südlichen Gardasee

Die Halbinsel Sirmione liegt am Südufer des Gardasees und ist alles andere als ein Geheimtipp. Das Castello Scaligero, eine Wasserburg aus dem 14. Jahrhundert, zieht Touristen nur so an. Es gibt allerdings auch ruhigere Orte am Gardasee, die eine Reise wert sind.

Ein Touristenmagnet: Die Scaligerburg in Sirmione. Besonders im Sommer drängen sich viele Besucher auf der Halbinsel am südlichen Gardasee. Dort lohnt sich auch ein Besuch der antiken römischen Ruinen von Grotte di Catullo. Bild: Hanns-Jochen Kaffsack, dpa

Auf der Webcam sieht man über einen Teil der Scaligerburg in die Weiten des Sees. Aber auch in persona können Touristen in Sirmione einen Panoramablick genießen: Die antiken römischen Ruinen von Grotte di Catullo befinden sich auf einem Hügel oberhalb der Stadt und lassen über den Gardasee blicken.

Riva del Garda: So schön ist das Nordufer des Gardasees

Die Webcams in Riva del Garda zeigen vor allem eines: Tretboote, Surfbretter und Schwimmer. Das verwundert nicht, denn die Stadt am nördlichen Ufer des Gardasees ist ein Paradies für Wassersportler. Je nach Position der Kamera blickt man entweder direkt auf das Wasser oder sieht das Umland von Riva. Dort streifte vor Kurzem ein Bär durch einen Touristenort.

Riva del Garda am nördlichen Ufer des Gardasees ist ein Paradies für Wassersportler. Besucher können auch das mittelalterliche Torre Apponale besichtigen und den Ausblick vom Monte Rocchetta genießen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Außerdem können Besucher das mittelalterliche Torre Apponale besichtigen und den Ausblick vom Monte Rocchetta genießen.

Bardolino: Live-Bilder aller Art am Gardasee

Kameraeinstellung Wechsel: Nun ändert sich die Sichtweise zum Ostufer des Gardasees. Im bekannten Urlaubsort Bordolino sind einige Webcams stationiert. So können sich Touristen beispielsweise aktuelle Standbilder eines Campingplatzes ansehen. Live betrachtet werden kann dagegen der See an sich.

Bardolino am Gardasee lädt zum Schlendern durch die überschaubare Innenstadt ein. Bild: Eibner, Imago

Bardolino ist bekannt für seinen Weinbau. Besucher können zum Beispiel ein Weinmgut besuchen oder auch die charmante Altstadt erkunden. Wie die Anreise an den Gardasee ohne Maut gelingt, erfahren Sie hier.

Die Webcams von Limone sul Garda, Riva del Garda, Bardolino und vielen weiteren Gardasee-Orten finden Sie hier.