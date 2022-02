"Hart aber fair" heute am 14.2.: Plasberg und Gäste diskutieren Ukraine-Konflikt

Bei "hart aber fair" heute am Montag, 14. Februar, sind bei Frank Plasberg fünf Gäste zum Thema Ukraine-Konflikt im Studio.

"Hart aber fair" heute am Montag, 14. Februar beschäftigt sich mit der Ukraine-Krise und Deutschlands Rolle in dem Konflikt. "Hauptsache friedlich und warm: Scheut Deutschland klare Kante gegen Putin?", lautet das Thema der Sendung. Fünf Gäste sind dazu live bei Frank Plasberg im Studio.

Das sind die Gäste heute bei "Hart aber fair" am 14.2.22

Michael Roth: Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, Mitglied im SPD-Präsidium und Parteivorstand

Norbert Röttgen: Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Sarah Pagung: Politikwissenschaftlerin, Russland-Expertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)

Mariam Lau: Politikredakteurin bei der "Zeit"

Vassili Golod: Redakteur und Reporter im WDR-Newsroom, Podcaster

Das ist das Thema heute bei "Hart aber fair" im Ersten

Nach der dramatischen Zuspitzung der Ukraine-Krise reist Bundeskanzler Olaf Scholz heute nach Kiew, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen. Am Dienstag wird Scholz den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau treffen. ER vermittelt in dem Konflikt, dessen Ausgang offen ist: Was will Putin mit seinen Drohungen erreichen? Droht wirklich ein Krieg? Und stimmt der Vorwurf, die Deutschen biedern sich bei Putin an - für den eigenen Frieden und eine warme Wohnung?

Das sind die Fragen, die Frank Plasberg und Gäste am Montag im Ersten diskutieren werden.

