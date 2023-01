Im April flitzen wieder die Lyriden über den Nachthimmel

Sternschnuppen-Freunde kommen Mitte April auf ihre Kosten: Die Lyriden 2023 flitzen über den Nachthimmel. Wann und in welcher Himmelsrichtung sie zu sehen sind.

04.01.2023 | Stand: 13:22 Uhr

Die Lyriden 2023 kommen. Mitte April sind die Sternschnuppen wieder am Nachthimmel zu sehen - und die Bedingungen für die Sternschnuppennacht könnten optimal sein. Wann kann man die Lyriden sehen? In welche Himmelsrichtung muss man schauen? Und wann sind es die meisten Sternschnuppen im April? Hier alle Infos zu den Lyriden

Sternschnuppen im April: Wann kommen die Lyriden 2023?

Der Sternschnuppen-Strom der Lyriden ist vom 14. bis etwa 24 April 2023 aktiv. Ihren Höhepunkt erreichen die Lyriden am Sonntag, 23. April, gegen 3 Uhr nachts. Sofern das Wetter passt, sind die Beobachtungsbedingungen dieses Jahr optimal - auch der mond stört in dieser Nacht die sicht auf die Sternschnuppen nicht.

Wie viele Sternschnuppen werden bei den Lyriden 2023 zu sehen sein?

Pro Stunde ist mit zehn bis zwanzig Meteoren zu rechnen. Sie dringen mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre ein und verglühen dann. Insgesamt gelten die Lyriden - im Gegensatz etwa zu Perseiden, Leoniden oder Geminiden - als eher schwacher Sternschnuppen-Strom. Allerdings gab es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Ausreißer-Jahre, in denen viele sehr helle Lyriden am Himmel funkelten.

Was sind die Lyriden?

Die Lyriden sind Berechnungen zufolge winzige Teilchen des Kometen C/1861 G1 (Thatcher), der alle 415 Jahre die Sonne umrundet. Wenn die Erde diesen Teilchenschwarm einmal pro Jahr durchkreuzt, verglühen die winzigen Partikel in der Atmosphäre und leuchten dabei - Sternschnuppen entstehen.

Seit wann gibt es die Lyriden-Sternschnuppen?

Forscher gehen davon aus, dass die April-Lyriden schon 1,5 Millionen Jahre durchs All rasen könnten. Erste menschliche Aufzeichnungen zu den Sternschnuppen datieren auf das Jahr 687, als chinesische Astronomen von den Lyriden berichteten.

Woher kommt der Name Lyriden?

Ihren Namen haben die Lyriden-Sternschnuppen vom Sternbild Lyra, der Leier; ein kleines Sommersternbild, dessen Hauptstern Wega einer der hellsten Sterne am Himmel ist.

Wo finde ich die Lyriden 2023, in welcher Himmelsrichtung sind sie zu sehen?

Der sogenannte Radiant, also die scheinbare Quelle der Lyriden, ist das Sternbild Leier mit seinem hellsten Stern, der Wega. Dorthin lohnt sich also auch der Blick, um die Lyriden 2023 zu beobachten. Die Wega findet man am 23. April nach Anbruch der Dunkelheit im Nordosten oberhalb des Äquators.

Wann gibt es noch Sternschnuppennächte dieses Jahr? Hier der Sternschnuppen-Kalender 2023.