Neue Kettenreaktion in Tschernobyl? Das sagt die Ukraine zur möglichen Gefahrenquelle

Nach einem Bericht soll es eine mögliche neue Gefahrenquelle unter dem Schutzmantel des Kernkraftwerks Tschernobyl geben. Das sagt die Ukraine dazu.

12.05.2021 | Stand: 19:37 Uhr

Nach einem Bericht über eine mögliche neue Gefahrenquelle unter dem Schutzmantel des havarierten Blocks des Kernkraftwerks Tschernobyl gibt die Ukraine vorerst Entwarnung. "Zum jetzigen Zeitpunkt haben die Sensoren in allen Räumen einen stabilen Wert ohne Wachstumstendenz", teilte die Verwaltung des ehemaligen Atomkraftwerks am Mittwoch mit. Es gebe keine Gefahr der Entstehung einer selbsterhaltenden Kettenreaktion. Sollte es zu einer erhöhten Neutronenflussdichte kommen, werde eine neutronenschluckende Lösung eingesetzt.

Das Institut für Sicherheitsprobleme von Atomkraftwerken in Kiew teilte hingegen mit, dass nach der Installation des neuen Stahlschutzmantels 2016 eine Zunahme von Reaktionen innerhalb der Kernschmelz-Überreste erwartet wurde. Die abnehmende Feuchtigkeit durch Verdunstung in den kernbrennstoffenthaltenden Überresten werde auch weiter zu einem höheren Neutronenausstoß führen.

Spezielles Überwachungsprogramm ausgearbeitet

Zwar sei 2016 ein spezielles Überwachungsprogramm ausgearbeitet worden. Doch verfüge das Staatsunternehmen für das ehemalige Atomkraftwerk nicht über die Mittel für dessen Realisierung.

Bilderstrecke

35 Jahre nach Tschernobyl - So sieht es in der Geisterstadt Pripyat aus

1 von 22 Am 26. April 2021 jährt sich die Katastrophe von Tschernobyl zum 35. Mal. Die Stadt Pripyat in der heutigen Ukraine lag dem Atomkraft am nächsten - nur drei Kilometer trennte sie vom Reaktor. Heute ist Pripyat eine Geisterstadt. Bild: Roman Pilipey, dpa/epa 5 von 22 Die Natur holt sich Pripyat Stück für Stück zurück. Bild: Roman Pilipey, dpa/epa 6 von 22 Bis zur Nuklearkatastrophe lebten knapp 50.000 Menschen in der Stadt, die 1970 im Zusammenhang mit dem Bau des Kernkraftwerks gegründet und infolge des Reaktorunglücks von 1986 geräumt wurde. Bild: Roman Pilipey, dpa/epa 8 von 22 Noch heute gibt es einen Vergnügungspark, der nie benutzt wurde. Der Park sollte am 1. Mai 1986 eröffnet werden. Bild: Sergey Dolzhenko, dpa/epa 11 von 22 Künstler aus Weißrussland, Russland und Deutschland bemalten die Geisterstadt mit Graffitis als Erinnerung an die Katastrophe von Tschernobyl. Bild: Sergey Dolzhenko, dpa/epa 14 von 22 Ein Kindergarten in Pripyat. Bild: Sergey Dolzhenko, dpa/epa 15 von 22 Ein einsamer Stuhl steht in einem verlassenen Gebäude in der Geisterstadt Pripyat, in der Sperrzone um das explodierte Atomkraftwerk Tschernobyl. Bild: dpa/Ukrinform 16 von 22 2018 besuchten über 70.000 Menschen die Sperrzone, darunter fast 50.000 Ausländer. 18 von 22 Ein Strahlenwarnzeichen ist an der Rückseite des verfallenen Kulturzentrums «Energetik» in der Geisterstadt Pripyat angebracht. Bild: dpa/Ukrinform 19 von 22 Rote Hagebutten wachsen auf einem Rosenbusch vor dem Hotel Polissia, einem der Wahrzeichen der Geisterstadt Pripyat. 20 von 22 Eine rostige Telefonzelle mit zerbrochenen Gläsern und einer fehlenden Tür steht an der Ecke eines Gebäudes in der Geisterstadt Pripyat, die etwa 3 Kilometer von Tschernobyl entfernt ist. Bild: dpa/Ukrinform 21 von 22 Plakate aus der Sowjet-Zeit lagern in einem verfallenen Raum. Bild: Sergey Dolzhenko, dpa/epa 22 von 22 Ehemalige Anwohner schmückten 2019 einen Tannenbaum mit Familienfotos auf dem zentralen Platz der evakuierten Stadt. Sie haben das erste Mal nach dem Atomunglück Pripyat wieder besucht. Bild: Serhii Nuzhnenko, dpa/AP Sie haben das erste Mal nach dem Atomunglück Pripyat wieder besucht. Bild: Serhii Nuzhnenko, dpa/AP

In einem online vom Fachmagazin "Science" am 5. Mai 2021 veröffentlichten Beitrag hatte ein Autor vor einer erneuten Kettenreaktion in den Trümmern des 1986 explodierten Blocks vier gewarnt. Die Situation wurde dabei mit der Restglut in einem eigentlich gelöschten Grill verglichen.

Größte Katastrophe der zivilen Kernkraft-Nutzung

Die Explosion im damals noch sowjetischen Kraftwerk Tschernobyl gilt als die größte Katastrophe der zivilen Nutzung der Kernkraft. Infolge dessen wurden radioaktiv verstrahlte Landstriche um die Atomruine gesperrt. Es gab tausende Tote und Verletzte. Zehntausende Menschen wurden zwangsumgesiedelt. Kiew will das Sperrgebiet zunehmend auch wirtschaftlich nutzen. Unter anderem wurde ein Solarkraftwerk gebaut. Das Gebiet ist zudem für Touristen wieder zugänglich.

