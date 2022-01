"Orange is the New Black"-Schauspielerin Kathryn Kates ist tot

Kathryn Kates ist tot. Die Schauspielerin wurde 73 Jahre alt. Kates ist bekannt aus Serien wie "Seinfeld" oder "Orange is the New Back".

27.01.2022 | Stand: 08:16 Uhr

Die aus Serien wie "Seinfeld" oder "Orange is the New Black" bekannte US-Schauspielerin Kathryn Kates ist tot. Kates sei im Alter von 73 Jahren an Lungenkrebs gestorben, berichteten US-Medien am Mittwoch unter Berufung auf ihre Schauspiel-Agentur.

Die 1948 in New York geborene Schauspielerin hatte in den 70er Jahren ein Theater in Los Angeles mitgegründet und danach jahrzehntelang Rollen in Film, Fernsehen und Theater gespielt.

