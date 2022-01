Prinz Andrew will sich im Missbrauchsskandal einem Geschworenenprozess stellen

Der britische Prinz Andrew will sich im Rechtsstreit um Missbrauchsvorwürfe einem Geschworenenprozess stellen.

27.01.2022 | Stand: 07:01 Uhr

Das geht aus einem Dokument hervor, das seine Anwälte am Mittwoch vor Gericht in New York einreichten. Dabei handelt es sich um eine formelle Antwort Andrews auf die Klage der US-Amerikanerin Virginia Giuffre, die US-Rechtsexperte Neama Rahmani zufolge so zu erwarten war. Eine außergerichtliche Einigung werde damit nicht ausgeschlossen.

Prinz Andrew soll Jugendliche vor 20 Jahren missbraucht haben

Giuffre wirft dem Sohn von Queen Elizabeth II. vor, sie vor rund 20 Jahren als Minderjährige mehrfach missbraucht zu haben. Sie soll dabei von dem mittlerweile gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein an Andrew vermittelt worden sein. Andrew hat die Vorwürfe energisch zurückgewiesen.

In dem vor einem Bundesgericht in Manhattan eingereichten Dokument werden elf Gründe aufgeführt, warum die Klage abgewiesen werden sollte.

Prinz Andrew scheiterte daran, die Zivilklage per Antrag zu stoppen

Der 61-Jährige war zuletzt mit dem Versuch gescheitert, die Zivilklage per Antrag zu stoppen. Die Queen hatte ihrem zweitältesten Sohn nach Forderungen aus dem Militär alle militärischen Dienstgrade und Schirmherrschaften entzogen und sich damit deutlich von ihm distanziert.

Auch auf die Anrede "Königliche Hoheit" muss er verzichten. Andrew werde sich in dem US-Prozess als privater Bürger verteidigen und weiterhin keine öffentlichen royalen Aufgaben mehr übernehmen, teilte der Buckingham-Palast Mitte Januar mit.

Zivilprozess könnte noch dieses Jahr stattfinden

Lesen Sie auch

Britisches Königshaus "Bombe" für die Royals: Kauft sich Prinz Andrew von Missbrauchsvorwurf frei?

Falls es zu einem Zivilprozess kommt, könnte dieser noch dieses Jahr stattfinden. Gegen Andrew gibt es bisher keine offiziellen strafrechtlichen Ermittlungen. Doch der Schaden für seinen Ruf - und den des Königshauses - ist schon jetzt beträchtlich. Bereits Ende 2019 legte Andrew seine öffentlichen Aufgaben für die Royals nieder. Organisationen, denen er als Schirmherr gedient hatte, distanzierten sich reihenweise von ihm.

Zuvor hatte er in einem BBC-Interview versucht, sich zu rechtfertigen - doch der Schuss ging nach hinten los. Seine Erklärungen klangen unglaubwürdig und verschlimmerten die Lage nur noch.

Bilderstrecke

Das sind die regierenden Royals in Europa

1 von 10 Vereinigtes Königreich: Das Vereinigte Königreich ist sowohl eine konstitutionelle als auch eine parlamentarische Monarchie. Elisabeth II. (* 21. April 1926 in London) ist seit 1952 Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie Oberhaupt des Commonwealth of Nations. Sie stammt aus dem Haus Windsor. Am 20. November 1947 heiratete sie Prinz Philip von Griechenland und Dänemark (Herzog von Edinburgh), der am 9. April 2021 starb. 2022 feiert die Queen ihr 70. Thronjubiläum. Bild: Chris Jackson/PA Wire, dpa Vereinigtes Königreich: Das Vereinigte Königreich ist sowohl eine konstitutionelle als auch eine parlamentarische Monarchie. Elisabeth II. (* 21. April 1926 in London) ist seit 1952 Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie Oberhaupt des Commonwealth of Nations. Sie stammt aus dem Haus Windsor. Am 20. November 1947 heiratete sie Prinz Philip von Griechenland und Dänemark (Herzog von Edinburgh), der am 9. April 2021 starb. 2022 feiert die Queen ihr 70. Thronjubiläum. Bild: Chris Jackson/PA Wire, dpa 2 von 10 Königreich Belgien: Belgien ist eine föderale, parlamentarische Erbmonarchie. Seit 21. Juli 2013 ist Philippe (* 15. April 1960 in Brüssel) König und Staatsoberhaupt des Königreichs. Philippe stammt aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha. Am 4. Dezember 1999 heiratete er die belgische Adelige Mathilde d’Udekem d’Acoz (Königin Mathilde von Belgien). Bild: imago/PPE Königreich Belgien: Belgien ist eine föderale, parlamentarische Erbmonarchie. Seit 21. Juli 2013 ist Philippe (* 15. April 1960 in Brüssel) König und Staatsoberhaupt des Königreichs. Philippe stammt aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha. Am 4. Dezember 1999 heiratete er die belgische Adelige Mathilde d’Udekem d’Acoz (Königin Mathilde von Belgien). Bild: imago/PPE 3 von 10 Königreich Dänemark: Dänemark ist eine parlamentarische Erbmonarchie. Margrethe II. (* 16. April 1940 auf Schloss Amalienborg, Kopenhagen) ist seit dem 14. Januar 1972 Königin und Staatsoberhaupt Dänemarks, der Färöer und Grönlands. 2022 feiert sie ihr 50. Thronjubiläum. Sie stammt aus dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Am 10. Juni 1967 heiratete Margrethe den französischen Diplomaten Graf Henri de Laborde de Monpezat (Prinz Henrik von Dänemark). Er starb im Februar 2018. Bild: Mads Claus Rasmussen, dpa Königreich Dänemark: Dänemark ist eine parlamentarische Erbmonarchie. Margrethe II. (* 16. April 1940 auf Schloss Amalienborg, Kopenhagen) ist seit dem 14. Januar 1972 Königin und Staatsoberhaupt Dänemarks, der Färöer und Grönlands. 2022 feiert sie ihr 50. Thronjubiläum. Sie stammt aus dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Am 10. Juni 1967 heiratete Margrethe den französischen Diplomaten Graf Henri de Laborde de Monpezat (Prinz Henrik von Dänemark). Er starb im Februar 2018. Bild: Mads Claus Rasmussen, dpa 4 von 10 Fürstentum Liechtenstein: Liechtenstein ist eine konstitutionelle Erbmonarchie. Hans-Adam II. (* 14. Februar 1945 in Zürich, Schweiz) ist seit 1989 Fürst und Staatsoberhaupt Liechtensteins. Am 30. Juli 1967 heiratete er Gräfin Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau (Fürstin Marie von und zu Liechtenstein). Sie starb im August 2021. Bild: imago/Viennareport/Leopold Nekula Fürstentum Liechtenstein: Liechtenstein ist eine konstitutionelle Erbmonarchie. Hans-Adam II. (* 14. Februar 1945 in Zürich, Schweiz) ist seit 1989 Fürst und Staatsoberhaupt Liechtensteins. Am 30. Juli 1967 heiratete er Gräfin Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau (Fürstin Marie von und zu Liechtenstein). Sie starb im August 2021. Bild: imago/Viennareport/Leopold Nekula 5 von 10 Großherzogtum Luxemburg: Luxemburg ist eine parlamentarische Monarchie. Henri von Nassau (* 16. April 1955 auf Schloss Betzdorf in Betzdorf) ist seit dem 7. Oktober 2000 Großherzog von Luxemburg und Herzog von Nassau. Am 14. Februar 1981 heiratete er die gebürtige Kubanerin Maria Teresa Mestre (Maria Teresa von Luxemburg). Bild: imago/Grand Ducal Court Luxembourg/Sophie Margue Großherzogtum Luxemburg: Luxemburg ist eine parlamentarische Monarchie. Henri von Nassau (* 16. April 1955 auf Schloss Betzdorf in Betzdorf) ist seit dem 7. Oktober 2000 Großherzog von Luxemburg und Herzog von Nassau. Am 14. Februar 1981 heiratete er die gebürtige Kubanerin Maria Teresa Mestre (Maria Teresa von Luxemburg). Bild: imago/Grand Ducal Court Luxembourg/Sophie Margue 6 von 10 Fürstentum Monaco: Monaco ist eine konstitutionelle Erbmonarchie. Albert II. (* 14. März 1958 in Monaco) ist seit dem 6. April 2005 der regierende Fürst von Monaco und Oberhaupt der Familie Grimaldi. Am 1. Juli 2011 heiratete er die frühere südafrikanische Schwimmerin Charlene Wittstock (Fürstin Charlène von Monaco). Bild: imago/PPE Fürstentum Monaco: Monaco ist eine konstitutionelle Erbmonarchie. Albert II. (* 14. März 1958 in Monaco) ist seit dem 6. April 2005 der regierende Fürst von Monaco und Oberhaupt der Familie Grimaldi. Am 1. Juli 2011 heiratete er die frühere südafrikanische Schwimmerin Charlene Wittstock (Fürstin Charlène von Monaco). Bild: imago/PPE 7 von 10 Königreich der Niederlande: Die Niederlande ist eine parlamentarische Monarchie. Willem-Alexander (* 27. April 1967 in Utrecht), Prinz von Oranien-Nassau, ist seit dem 30. April 2013 König der Niederlande. Am 2. Februar 2002 heiratete er Máxima Zorreguieta (Königin Máxima der Niederlande), einer Argentinierin mit baskischen, spanischen und italienischen Wurzeln. Bild: Fabian Sommer, dpa Königreich der Niederlande: Die Niederlande ist eine parlamentarische Monarchie. Willem-Alexander (* 27. April 1967 in Utrecht), Prinz von Oranien-Nassau, ist seit dem 30. April 2013 König der Niederlande. Am 2. Februar 2002 heiratete er Máxima Zorreguieta (Königin Máxima der Niederlande), einer Argentinierin mit baskischen, spanischen und italienischen Wurzeln. Bild: Fabian Sommer, dpa 8 von 10 Königreich Norwegen: Norwegen ist eine parlamentarische Monarchie. Harald V. (* 21. Februar 1937 auf Gut Skaugum, Asker) ist seit dem 17. Januar 1991 König von Norwegen. Am 29. August 1968 heiratete er die Norwegerin Sonja Haraldsen (Königin Sonja von Norwegen). Bild: Håkon Mosvold Larsen, dpa Königreich Norwegen: Norwegen ist eine parlamentarische Monarchie. Harald V. (* 21. Februar 1937 auf Gut Skaugum, Asker) ist seit dem 17. Januar 1991 König von Norwegen. Am 29. August 1968 heiratete er die Norwegerin Sonja Haraldsen (Königin Sonja von Norwegen). Bild: Håkon Mosvold Larsen, dpa 9 von 10 Königreich Schweden: Schweden ist eine parlamentarische Erbmonarchie. Carl XVI. Gustaf (* 30. April 1946 auf Schloss Haga bei Stockholm) ist seit dem 15. September 1973 König von Schweden und das Oberhaupt des schwedischen Königshauses Bernadotte. Am 19. Juni 1976 heiratete er die deutsche Silvia Sommerlath (Königin Silvia von Schweden), die er bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München kennengelernt hatte. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa Königreich Schweden: Schweden ist eine parlamentarische Erbmonarchie. Carl XVI. Gustaf (* 30. April 1946 auf Schloss Haga bei Stockholm) ist seit dem 15. September 1973 König von Schweden und das Oberhaupt des schwedischen Königshauses Bernadotte. Am 19. Juni 1976 heiratete er die deutsche Silvia Sommerlath (Königin Silvia von Schweden), die er bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München kennengelernt hatte. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa 10 von 10 Königreich Spanien: Spanien ist eine parlamentarische Erbmonarchie. Felipe VI. (* 30. Januar 1968 in Madrid) ist seit dem 19. Juni 2014 König und Staatsoberhaupt von Spanien. Er entstammt der Dynastie Bourbon-Anjou. Er heiratete am 22. Mai 2004 die spanische Journalistin Letizia Ortiz (Königin Letizia von Spanien). Bild: imago/Juanjo Martín Königreich Spanien: Spanien ist eine parlamentarische Erbmonarchie. Felipe VI. (* 30. Januar 1968 in Madrid) ist seit dem 19. Juni 2014 König und Staatsoberhaupt von Spanien. Er entstammt der Dynastie Bourbon-Anjou. Er heiratete am 22. Mai 2004 die spanische Journalistin Letizia Ortiz (Königin Letizia von Spanien). Bild: imago/Juanjo Martín 1 von 10 Vereinigtes Königreich: Das Vereinigte Königreich ist sowohl eine konstitutionelle als auch eine parlamentarische Monarchie. Elisabeth II. (* 21. April 1926 in London) ist seit 1952 Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie Oberhaupt des Commonwealth of Nations. Sie stammt aus dem Haus Windsor. Am 20. November 1947 heiratete sie Prinz Philip von Griechenland und Dänemark (Herzog von Edinburgh), der am 9. April 2021 starb. 2022 feiert die Queen ihr 70. Thronjubiläum. Bild: Chris Jackson/PA Wire, dpa Vereinigtes Königreich: Das Vereinigte Königreich ist sowohl eine konstitutionelle als auch eine parlamentarische Monarchie. Elisabeth II. (* 21. April 1926 in London) ist seit 1952 Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie Oberhaupt des Commonwealth of Nations. Sie stammt aus dem Haus Windsor. Am 20. November 1947 heiratete sie Prinz Philip von Griechenland und Dänemark (Herzog von Edinburgh), der am 9. April 2021 starb. 2022 feiert die Queen ihr 70. Thronjubiläum. Bild: Chris Jackson/PA Wire, dpa

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.