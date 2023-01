Weniger drin, gleicher Preis: Dieses Produkt ist die "Mogelpackung des Jahres"

"Rama" wurde von Verbraucherinnen und Verbrauchern zur "Mogelpackung des Jahres 2022" gewählt. Das teilte die Verbaucherzentrale in Hamburg mit.

23.01.2023 | Stand: 13:09 Uhr

Rama ist von der Verbraucherzentrale Hamburg zur "Mogelpackung des Jahres" gekürt worden. Seit letztem Jahr wird das bekannte Streichfett des Herstellers Upfield mit 400 statt 500 Gramm Inhalt zum selben Preis in einer gleich großen Dose verkauft. Das Produkt wurde so um 25 Prozent teurer. Abgestimmt hatten Verbraucherinnen und Verbraucher. Mit insgesamt 34.293 abgegebenen Stimmen nahmen laut Verbraucherzentrale im Vergleich zum Vorjahr mehr als doppelt so viele Verbraucherinnen und Verbraucher an der Wahl teil.

Mogelpackung des Jahres: Auch diese Produkte wurden ausgezeichnet

Neben "Rama" standen vier weitere Produkte als mögliche "Mogelpackung des Jahres 2022" zur Wahl. Über sie konnte online abgestimmt werden. Zweitplatzierter ist der Scheibenkäse "Leerdammer", dessen Inhalt laut Verbraucherzentrale von 160 auf 140 Gramm schrumpfte, obwohl „dauerhaft 1 Scheibe mehr“ versprochen war. Auf den Plätzen drei bis fünf landen der Wasserenthärter "Calgon", die "Goldbären" von Haribo und die "Pringles" Chips.

Verbaucherzentrale kritisiert: Upfield trickst Kundschaft aus

„Upfield hat den Bogen überspannt und Rama die Wahl zur "Mogel-packung des Jahres" mehr als verdient“, wird Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg in einer Mitteilung zitiert. „Wenn der Inhalt schrumpft, die Packung aber nicht, haben Verbraucherinnen und Verbraucher kaum eine Chance, die Weniger-drin-Trickserei zu bemerken.“

Nie zuvor hätte die Verbraucherzentrale so viele Beschwerden zu einem Produkt erhalten. Eine Reaktion des Unternehmens lag vorerst nicht vor. Auch bei seinen Marken Lätta, Sanella, Becel und Violife hat Upfield im letzten Jahr Füllmengen reduziert, kritisiert die Verbraucherzentrale.

Die Liste geht auf Hinweise und Beschwerden des vergangenen Jahres zurück. Die Verbraucherzentrale Hamburg forderte vom Gesetzgeber, Verbraucher besser vor versteckten Preiserhöhungen zu schützen. Dieses "Paprika Sauce" von Homann wurde im Vorjahr zur Mogelpackung des Jahres gekürt.