Untergang vor 109 Jahren: Was von der "Titanic" geblieben ist

Die Titanic galt zu ihrer Zeit als unsinkbar. Ein Eisberg wurde ihr auf der Jungfernfahrt zum Verhängnis. Die Katastrophe beschäftigt die Menschen bis heute.

15.04.2021 | Stand: 13:58 Uhr

Sie galt als unsinkbar: Die RMS Titanic - ein Passagierschiff der britischen Reederei White Star Line und zu ihrer Zeit das größte Schiff der Welt.

Trotzdem sank die Titanic, die eigentlich neue Maßstäbe im Reisekomfort setzen sollte, in der Nach vom 14. auf den 15. April 1912 während ihrer Jungfernfahrt auf dem Weg von Southampton (England) nach New York. Zwischen 1490 und 1517 der über 2200 Personen an Bord kamen dabei ums Leben.

Vor 109 Jahen sank die Titanic auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York

Am 14. April 1912 gegen 23.40 Uhr kollidierte die Titanic etwa 300 Seemeilen südöstlich von Neufundland seitlich mit einem Eisberg. Zunächst schien der Schaden gering, weil die oberen Decks kaum beschädigt wurden. Doch unterhalb der Wasserlinie war der Schaden immens. Das Schiff lief voll Wasser und sank etwa zwei Stunden und 40 Minuten nach der Kollision mit dem Eisberg 15. April 1912 gegen 2.20 Uhr.

Am 14. April 1912 gegen 23:40 Uhr kollidierte die Titanic etwa 300 Seemeilen südöstlich von Neufundland seitlich mit einem Eisberg. Das Schiff lief voll Wasser und sank zwei Stunden und 40 Minuten nach der Kollision mit dem Eisberg gegen 2.20 Uhr des 15. April 1912. Bild: dpa

Obwohl für die Evakuierung ausreichend Zeit zur Verfügung gestanden hätte, kam ein Großteil der Passagiere und Crew-Mitglieder ums Leben. Der Grund: Die unzureichende Zahl an Rettungsbooten, die Unerfahrenheit der Besatzung im Umgang mit den Booten und die Tatsache, dass von 1178 Rettungsbootplätzen nur 705 besetzt wurden. (Lesen Sie auch: In Seenot geratener Frachter sicher in norwegischer Stadt eingetroffen)

Untergang der Titanic am 15. April 1912 beschäftigt die Menschen bis heute

Wegen der hohen Opferzahl zählt der Untergang der Titanic zu den größten und berühmtesten Katastrophen der Seefahrt und führte zu vielen Verbesserungen der Sicherheit auf See. Bis heute beschäftigt der Untergang des Schiffs Literatur, Kunst, Film und Fernsehen. Mit Kate Winslet und Leonardo di Caprio in den Hauptrollen wurde der Untergang 1997 unter Regie von James Cameron mit dem Titel "Titanic" verfilmt.

Das Wrack der Titanic entdeckten erst Jean-Louis Michel und Robert Ballard bei einer Expedition am 1. September 1985. Seitdem wurden bei vielen weiteren Erkundungen über 5500 Artefakte und Wrackteile geborgen, restauriert und konserviert. Einige Stücke sind im National Maritime Museum in Greenwich (London) und im Luxor Hotel und Casino in einer Titanic-Ausstellung in Las Vegas ausgestellt. (Lesen Sie auch: Schülergruppe kehrt nach halbem Jahr auf See nach Deutschland zurück)

Bilderstrecke

Untergang vor 109 Jahren: Was von der "Titanic" geblieben ist

1 von 15 Am 15. April 1912 sank die angeblich unsinkbare Titanic. Das Wrack des Luxusdampfers liegt in 3800 Metern Tiefe. Viele Gegenstände aus dem Schiff wurden inzwischen geborgen - Zeugnisse einer Katastrophe. Bild: Atlantic Productions, dpa Am 15. April 1912 sank die angeblich unsinkbare Titanic. Das Wrack des Luxusdampfers liegt in 3800 Metern Tiefe. Viele Gegenstände aus dem Schiff wurden inzwischen geborgen - Zeugnisse einer Katastrophe. Bild: Atlantic Productions, dpa 2 von 15 Der Luxusdampfer "RMS Titanic" bei seiner Abfahrt aus Southhampton am 10. April 1912. Der Luxusliner der britischen Reederei White Star Line war damals das größte Schiff der Welt. Bild: dpa, epa PA (Archivfoto) Der Luxusdampfer "RMS Titanic" bei seiner Abfahrt aus Southhampton am 10. April 1912. Der Luxusliner der britischen Reederei White Star Line war damals das größte Schiff der Welt. Bild: dpa, epa PA (Archivfoto) 3 von 15 Doch der Stolz auf das gewaltige Schiff hält nicht lange an: Am 15. April um 23:40 Uhr rammt die "RMS Titanic" einen Eisberg und beginnt zu sinken, wie diese Darstellung zeigt. Bild: dpa (Archivbild) Doch der Stolz auf das gewaltige Schiff hält nicht lange an: Am 15. April um 23:40 Uhr rammt die "RMS Titanic" einen Eisberg und beginnt zu sinken, wie diese Darstellung zeigt. Bild: dpa (Archivbild) 4 von 15 Mit fünf Tauchgängen gelingt es einer Expeditionscrew, Videos von dem Wrack zu machen. Bakterien, die sich durch die Schiffshülle fressen, Rost und Ozeanströmungen setzen dem Wrack stark zu. Bild: Atlantic Productions, dpa Mit fünf Tauchgängen gelingt es einer Expeditionscrew, Videos von dem Wrack zu machen. Bakterien, die sich durch die Schiffshülle fressen, Rost und Ozeanströmungen setzen dem Wrack stark zu. Bild: Atlantic Productions, dpa 5 von 15 Das Wrack liegt in 3800 Metern Tiefe. Bild: Atlantic Productions, dpa Das Wrack liegt in 3800 Metern Tiefe. Bild: Atlantic Productions, dpa 6 von 15 In 3821 Meter schlägt die Titanic nach ihrem Untergang auf dem Meeresgrund auf. Dort ruht sie lange ungesehen. Am 1. September 1985 entdeckt der Unterwasserarchäologe Robert Ballard die Überreste. Der Entdecker vor einer Großaufnahme des Oberdecks der Titanic. Bild: Chris Melzer, dpa In 3821 Meter schlägt die Titanic nach ihrem Untergang auf dem Meeresgrund auf. Dort ruht sie lange ungesehen. Am 1. September 1985 entdeckt der Unterwasserarchäologe Robert Ballard die Überreste. Der Entdecker vor einer Großaufnahme des Oberdecks der Titanic. Bild: Chris Melzer, dpa 7 von 15 2012 werden einige Fundstücke in New York versteigert. Darunter ein historisches Fernglas aus der versunkenen "Titanic". Vielleicht hätte der Eisberg damit früher von Ausguck Frederick Fleet gesehen werden können. Bild: Uwe Anspach, dpa 2012 werden einige Fundstücke in New York versteigert. Darunter ein historisches Fernglas aus der versunkenen "Titanic". Vielleicht hätte der Eisberg damit früher von Ausguck Frederick Fleet gesehen werden können. Bild: Uwe Anspach, dpa 8 von 15 Gut riecht es wahrscheinlich nicht mehr. Die Parfümfläschchen wurden auf dem Meeresboden neben den Überresten der "Titanic" gefunden und geborgen. 2012 werden sie im Auktionshaus Guernsey's in New York versteigert. Bild: Gisela Ostwald, dpa Gut riecht es wahrscheinlich nicht mehr. Die Parfümfläschchen wurden auf dem Meeresboden neben den Überresten der "Titanic" gefunden und geborgen. 2012 werden sie im Auktionshaus Guernsey's in New York versteigert. Bild: Gisela Ostwald, dpa 9 von 15 Seine Zeit war leider nur kurz. Der russische Einwander Sinai Kantor kommt beim Untergang der "Titanic" ums Leben. Seine Taschenuhr überlebt ihn und wird in den USA versteigert. Bild: Heritage Auctions, dpa Seine Zeit war leider nur kurz. Der russische Einwander Sinai Kantor kommt beim Untergang der "Titanic" ums Leben. Seine Taschenuhr überlebt ihn und wird in den USA versteigert. Bild: Heritage Auctions, dpa 10 von 15 Ein verrosteter eiserner Schlüssel für einen Schrank an Bord des untergegangenen Passagierschiffs "Titanic" wird bei einer Auktion für 85.000 Britische Pfund (gut 95.000 Euro) versteigert. Der Schlüssel gehörte dem 23-jährigen Steward Sidney Sedunary, der unter den 1500 Menschen war, die bei der Schiffstragödie im Jahr 1912 ums Leben kamen. Bild: Henry Aldridge and Son, dpa Ein verrosteter eiserner Schlüssel für einen Schrank an Bord des untergegangenen Passagierschiffs "Titanic" wird bei einer Auktion für 85.000 Britische Pfund (gut 95.000 Euro) versteigert. Der Schlüssel gehörte dem 23-jährigen Steward Sidney Sedunary, der unter den 1500 Menschen war, die bei der Schiffstragödie im Jahr 1912 ums Leben kamen. Bild: Henry Aldridge and Son, dpa 11 von 15 Ein Topf für Rasiercreme, der vom Wrack der Titanic geborgen wurde. Bild: Gisela Ostwald, dpa Ein Topf für Rasiercreme, der vom Wrack der Titanic geborgen wurde. Bild: Gisela Ostwald, dpa 12 von 15 Das letze Abendmahl: Das gab es am Tag des Untergangs zu Essen. Ein Passagier der Ersten Klasse hat das Menü in der Tasche, als er sich 1912 von dem sinkenden Luxusliner retten kann. Das Menü trägt das Datum des Unglückstages: 14. April 1912. Bild: Invaluable, Lion Heart Autographs, dpa Das letze Abendmahl: Das gab es am Tag des Untergangs zu Essen. Ein Passagier der Ersten Klasse hat das Menü in der Tasche, als er sich 1912 von dem sinkenden Luxusliner retten kann. Das Menü trägt das Datum des Unglückstages: 14. April 1912. Bild: Invaluable, Lion Heart Autographs, dpa 13 von 15 Von diesem Geschirr wurde an Bord des Schiffes gegessen. Bild: Andrew Gombert, dpa Von diesem Geschirr wurde an Bord des Schiffes gegessen. Bild: Andrew Gombert, dpa 14 von 15 Joan Randall-Pope zeigt hier die Kinderschuhe ihrer Mutter. Diese überlebte als Vierjährige den Untergang der "Titanic". Bild: Kay_Nietfeld, dpa Joan Randall-Pope zeigt hier die Kinderschuhe ihrer Mutter. Diese überlebte als Vierjährige den Untergang der "Titanic". Bild: Kay_Nietfeld, dpa 15 von 15 Diese Taschenuhr blieb exakt in dem Moment stehen, in dem die Titanic sank. Ob ihr Besitzer überlebte, ist nicht bekannt. Bild: epa Henry Aldridge & Son HO/dpa Diese Taschenuhr blieb exakt in dem Moment stehen, in dem die Titanic sank. Ob ihr Besitzer überlebte, ist nicht bekannt. Bild: epa Henry Aldridge & Son HO/dpa 1 von 15 Am 15. April 1912 sank die angeblich unsinkbare Titanic. Das Wrack des Luxusdampfers liegt in 3800 Metern Tiefe. Viele Gegenstände aus dem Schiff wurden inzwischen geborgen - Zeugnisse einer Katastrophe. Bild: Atlantic Productions, dpa Am 15. April 1912 sank die angeblich unsinkbare Titanic. Das Wrack des Luxusdampfers liegt in 3800 Metern Tiefe. Viele Gegenstände aus dem Schiff wurden inzwischen geborgen - Zeugnisse einer Katastrophe. Bild: Atlantic Productions, dpa

