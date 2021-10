Sturm "Ignatz" fegt über Deutschland: Sturmwarnung auch für das Allgäu

Heruntergefallene Äste, gesperrte Straßen: Sturmtief "Ignatz" zieht über Deutschland. Auch im Allgäu wird es stürmisch. Die aktuellen News zum Unwetter.

21.10.2021 | Stand: 09:06 Uhr

Über Deutschland zieht am Donnerstag der erste größere Herbststurm des Jahres hinweg.

des Jahres hinweg. Sturm Ignatz soll im Bergland Orkanböen bis zu 120 Stundenkilometer erreichen.

erreichen. Auch für das Allgäu des DWD.

Update 8.45 Uhr: Auch Starkregen im Allgäu möglich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt neben Sturmböen im Allgäu auch örtlich vor Starkregen. Im höheren Bergland könne es auch zu orkanartigen Böen kommen.

Am Nachmittag soll sich der Wind deutlich abschwächen. Grund für das Unwetter ist die Kaltfront eines Sturmtiefs, dessen Kern über Skandinavien liegt.

Update 7.55 Uhr: Fotos aus der Nacht

Einige Einsätze wegen des Sturms gab es in der Nacht vor allem im Nordwesten Deutschlands. Betroffen waren vor allem Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

1 von 12 Sturmtief "Ignatz" fegt am Donnerstag über Deutschland. Auch im Allgäu stürmt es. Bild: Rene Priebe, dpa

Update 7.15 Uhr: Sturmwarnungen für das Allgäu herausgegeben

Auch im Allgäu wird Sturmtief Ignatz seine Kraft zeigen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bereits entsprechende Unwetterwarnungen herausgegeben. In Höhen über 1500 Metern muss mit schweren Sturmböen bis 100 Stundenkilometern, in exponierten Lagen bis 115 Stundenkilometern gerechnet werden. In tieferen Lagen sind demnach turmböen zwischen 65 und 90 Stundenkilometern möglich.

Update, 6.45 Uhr: Güterzug kollidiert mit Ast - Fernzüge Köln-Koblenz betroffen

Ein Güterzug ist in der Nacht zu Donnerstag in Bad Godesberg mit einem Ast kollidiert, der Fernverkehr Köln-Koblenz war am Morgen beeinträchtigt. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, war der Ast sturmbedingt rechtsrheinisch auf das Gleis gestürzt. "Wir müssen rechtsrheinisch umleiten und arbeiten mit Hochdruck daran, die Schäden zu beheben." Fernzüge zwischen Köln und Koblenz wurden seit den frühen Morgenstunden umgeleitet und hatten Verspätungen zwischen 20 und 90 Minuten. Die Halte Andernach, Remagen und Bonn Hauptbahnhof entfielen.

++++Hier lesen Sie den Ursprungstext von 5.15 Uhr ++++

Der erste kräftige Herbststurm des Jahres brachte vielerorts bereits heftige Böen mit sich, teils auch Gewitter und Regen. Im Laufe des Donnerstags rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einem Streifen über die Mitte bis in den Osten und Nordosten Deutschlands mit schweren Sturmböen und teilweise orkanartigen Böen von bis zu 105 Kilometern pro Stunde. Im Bergland könne es sogar Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern geben.

Den Lagezentren der Polizei lagen zunächst keine größeren Schadensmeldungen vor; vereinzelt habe der Wind Bäume ausgerissen, Schlimmeres sei jedoch nicht passiert, hieß es etwa aus Thüringen und Baden-Württemberg. Im niedersächsischen Delmenhorst war am Mittwochabend ein Mann von einem herabstürzenden Ast getroffen, aber nur leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte.

Die Deutsche Bahn warnte vor möglichen Zugausfällen oder Verspätungen wegen des Sturms. Allerdings lagen am Morgen noch keine Meldungen über tatsächliche Störungen im Bahnverkehr vor.

Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind den DWD-Angaben zufolge von Westen her wieder nach. Es wird insgesamt kühler. Am Donnerstag liegen die Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad, im Westen und Norden zwischen 12 und 15 Grad.

