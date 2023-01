Heute ist der erste Neumond im Jahr 2023

Wann ist wieder Vollmond? Im Januar 2023 war es soweit. Und: Wann ist der nächste Neumond? Hier Termine zum Mondkalender 2023 und Mondphasen aktuell.

22.01.2023 | Stand: 22:31 Uhr

Wann ist der nächste Vollmond? Wann ist der nächste Neumond? Regelmäßig blicken Astrologie-Freunde zum Himmel. Zuletzt war Neumond, im Februar steht nun der nächste Vollmond 2023 an. Wie es im Mondkalender 2023 und den Mondphasen danach weiter geht, erfahren Sie weiter unten.

In diesem Artikel erklären wir die vier verschiedenen Mondphasen Vollmond, abnehmender Mond, Neumond und zunehmender Mond. Außerdem lesen Sie immer aktuell, wann der nächste Vollmond ist, und Sie sehen den Mondkalender 2023 im Überblick.

Datum: Wann ist wieder Vollmond?

Der nächste Vollmond 2023 ist am Sonntag, 5. Februar, um 19.28 Uhr.

Wann ist nächster Neumond 2023?

Datum für den nächsten Neumond ist am 21. Januar 2023.

Mondkalender 2023 - wann ist nächster Vollmond, wann ist nächster Neumond 2023?

2023 gibt es laut Mondkalender dreizehn Vollmonde und zwölf Neumonde. Die Mond-Termine samt Uhrzeiten fürs Jahr 2023 sind:

Vollmund und Neumond im Januar 2023

7.1.2023 Vollmond Januar 2023, Samstag um 0.07 Uhr

21.1.2023 Neumond Januar 2023, Samstag um 21.53 Uhr

Vollmond und Neumond im Februar 2023

5.2.2023 Vollmond Februar 2023, Sonntag um 19.28 Uhr

20.2.2023 Neumond Februar 2023, Montag um 8.05 Uhr

Vollmond und Neumond im März 2023

7.3.2023 Vollmond März 2023, Dienstag, 13.40 Uhr

21.3.2023 Neumond März 2023, Dienstag, 18.23 Uhr

Vollmond und Neumond im April 2023

6.4.2023 ist weltweiter Frühlingsvollmond 2023

6.4.2023 Vollmond April 2023, Donnerstag um 6.34 Uhr

20.4.2023 Neumond April 2023, Donnerstag um 6.12 Uhr

Vollmond und Neumond im Mai 2023

5.5.2023 Vollmond Mai 2023, Freitag um 19.34 Uhr

19.5.2023 Neumond Mai 2023, Freitag um 17.53 Uhr

Vollmond und Neumond im Juni 2023

4.6.2023 Vollmond Juni 2023, Sonntag um 5.41 Uhr

18.6.2023 Neumond Juni 2023, Sonntag um 6.37 Uhr

Vollmund und Neumond im Juli 2023

3.7.2023 Vollmond Juli 2023, Montag um 13.38 Uhr

17.7.2023 Neumond Juli 2023, Montag um 20.31 Uhr

Vollmond und Neumond im August 2023

1.8.2023 1. Vollmond August 2023, Dienstag um 20.31 Uhr

16.8.2023 Neumond August 2023, Mittwoch um 11.38 Uhr

31.8.2023 2. Vollmond August 2023 (Blue Moon), Donnerstag um 3.35 Uhr

Vollmund und Neumond im September 2023

15.9.2023 Neumond September 2023, Freitag um 3.39 Uhr

29.9.2023 Vollmond September 2023, Freitag um 11.57 Uhr

Vollmond und Neumond im Oktober 2023

14.10.2023 Neumond Oktober 2023, Samstag um 19.55 Uhr

28.10.2023 Vollmond Oktober 2023, Samstag um 22.24 Uhr

Vollmond und Neumond im November 2023

13.11.2023 Neumond November 2023, Montag um 10.27 Uhr

27.11.2023 Vollmond November 2023, Montag um 10.16 Uhr

Vollmund und Neumond im Dezember 2023

13.12.2023 Neumond Dezember 2023, Mittwoch um 0.32 Uhr

27.12.2023 Vollmond Dezember 2023, Mittwoch um 1.33 Uhr

Wann ist der erste Vollmond 2024? Wann ist ist der erste Neumond 2024?

11.1.2024 Neumond im Januar 2024 in Deutschland

25.1.2024 Vollmond im Januar 2024 in Deutschland

Rückblick: Das waren die Termine für Vollmond und Neumond im vergangenen Jahr.

Mondkalender 2022 - wann war Vollmond, wann war Neumond 2022?

2022 gab es laut Mondkalender zwölf Vollmonde und dreizehn Neumonde. Die Termine:

Neumond Januar 2022: 2.1.2022

Vollmond Januar 2022: 18.1.2022





Neumond Februar 2022: 1.2.2022

Vollmond Februar 2022: 16.2.2022





Neumond März 2022: 2.3.2022

Vollmond März 2022: 18.3.2022





1. Neumond April 2022: 1.4.2022

Vollmond April 2022: 16.4.2022 (Frühlingsvollmond)

2. Neumond April 2022: 30.4.2022





Vollmond Mai 2022: 16.5.2022

Neumond Mai 2022: 30.5.2022





Vollmond Juni 2022: 14.6.2022

Neumond Juni 2022: 29.6.2022





Vollmond Juli 2022: 13.7.2022

Neumond Juli 2022: 28.7.2022





Vollmond August 2022: 12.8.2022

Neumond August 2022: 27.8.2022





Vollmond September 2022: 10.9.2022

Neumond September 2022: 25.9.2022





Vollmond Oktober 2022: 9.10.2022

Neumond Oktober 2022: 25.10.2022





Vollmond November 2022: 8.11.2022

Neumond November 2022: 23.11.2022





Vollmond Dezember 2022: 8.12.2022

Neumond Dezember 2022: 23.12.2022

Mondphasen erklärt - was passiert zwischen Neumond und Vollmond?

Neumond: Der Mond steht zwischen der Erde und der Sonne. Die Sonnenstrahlen erreichen nur die von der Erde abgewandte Seite des Mondes. Deshalb ist der Neumond von der Erde nicht oder nur kaum zu sehen.

Der Mond steht zwischen der Erde und der Sonne. Die Sonnenstrahlen erreichen nur die von der Erde abgewandte Seite des Mondes. Deshalb ist der Neumond von der Erde nicht oder nur kaum zu sehen. Zunehmende Sichel: Etwa 36 Stunde später taucht er als dünne Mondsichel wieder auf.

Etwa 36 Stunde später taucht er als dünne Mondsichel wieder auf. Erstes Viertel/Halbmond: In der Wachstumsphase erwächst der junge Mond zum Halbmond.

In der Wachstumsphase erwächst der junge Mond zum Halbmond. Zunehmender Mond: Nun geht es in Richtung Vollmond. Nach 15 Tagen hat der Mond die Hälfte seiner Bahn um die Erde hinter sich gebracht.

Nun geht es in Richtung Vollmond. Nach 15 Tagen hat der Mond die Hälfte seiner Bahn um die Erde hinter sich gebracht. Vollmond: Bei Vollmond bilden Mond, Erde und Sonne eine Linie. Sonne und Mond befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten. Wir können die gesamte beleuchtete Seite des Mondes sehen. Die Helligkeit hängt davon ab, wie nah der Mond auf der elliptischen Umlaufbahn der Erde ist. Ist die Entfernung besonders nah, spricht man vom sog. "Supermond".

Nach der Vollmondnacht durchläuft der Mond in den anschließenden zwei Wochen die Mondphasen "abnehmender Mond", "letztes Viertel/Halbmond" und "abnehmende Sichel" bis hin zum "Neumond".

Schlecht schlafen bei Vollmond

Viele haben es schon oft gehört: "Es ist Vollmond, ich habe so schlecht geschlafen." Viele Menschen berichten von Schlafproblemen bei Vollmond - eindeutige wissenschaftliche Belege zu diesem Volksglauben gibt es aber nicht. Generell werden Helligkeit und Kraft des Vollmondes mit Energie und Wachstum in Verbindung gebracht. Dem Aberglauben nach schläft man schlechter und kürzer. Im Garten wächst hingegen das Gemüse, das bei Vollmond ausgesäht wird, besser und liefert mehr Ertrag. Haare, die bei Vollmond geschnitten werden, sollen demnach voller nachwachsen.

Neumond wird dagegen mit Ruhe und etwa einem tiefen, guten Schlaf in Verbindung gebracht (Lesen Sie auch: Umfrage - viele Deutsche schlafen schlecht)

Der Vollmond schwankt in der Größe

Dass die Größe des Vollmondes schwankt, liegt an seiner elliptischen Bahn um die Erde. Mal erreicht er seine minimale Annäherung zu uns, die sogenannte Erdnähe (Perigäum), mal ist er besonders weit von der Erde entfernt, dann spricht man vom Apogäum.

Ohne Bezugsmaßstab am Himmel ist der Unterschied in der Größe des Vollmonds kaum erkennbar. Dennoch spricht man häufig vom „Supermond“, wenn der Vollmond besonders nah ist. Der Begriff wurde 1979 vom Astrologen Richard Nolle geprägt. Laut seiner Definition muss sich der Vollmond der Erde auf mindestens 367 600 Kilometer nähern, um als Supermond zu gelten. In der Wissenschaft wird dieser Begriff nicht verwendet, er ist trotzdem mittlerweile weit verbreitet.

Wann ist die nächste Mondfinsternis?

Zuletzt gab es eine Mondfinsternis im Mai 2022. Die nächste von Deutschland aus sichtbare Mondfinsternis findet am 28. Oktober 2023 statt. Ihre Größe beträgt allerdings nur 13 Prozent des Mondscheibendurchmessers.

Immer wieder liest man, das es heuer noch eine totale Mondfinsternis vom 7. auf den 8. November 22 geben soll. Das stimmt, sie wird jedoch nur von Nordeuropa und Osteuropa aus besonders gut zu sehen sein.

Pflanzen schneiden und aussäen auf Balkon und im Garten bei Vollmond?

Wie wirkt sich Vollmond auf das Wachstum von Pflanzen aus? Manche Gartenfreunde schwören darauf: Pflanzen und Gemüsesorten, die bei Vollmond ausgesät werden, wachsen schneller und besser, sind sie der festen Überzeugung. Dagegen raten sie ab, bei Neumond etwas zu pflanzen.

Pflanzen schneiden oder umpflanzen, Rasenmähen, Sträucher und Bäume stutzen, Hecken schneiden: Diese Tätigkeiten sollten bei abnehmendem Mond im Garten erledigt werden. Das Ernten von Obst oder Gemüse sollte demnach in die Phase des zunehmenden Mondes fallen.

Totale Mondfinsternis mit Blutmond: nächstes Datum

Bei einer totalen Mondfinsternis erscheint der Mond manchmal als "Blutmond". Langwellige rote Strahlen durchdringen die Atmosphäre und lassen den Mond rötlich erscheinen.

Wann ist der nächste Blutmond in Deutschland?

Das Datum ist der 7.9.2025.