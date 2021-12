Die Corona-Pandemie dominiert erneut die Wahl zum "Wort des Jahres". Die Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache entscheidet sich diesmal für einen positiven Begriff.

"Wellenbrecher" ist das Wort des Jahres 2021. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Freitag in Wiesbaden mitgeteilt. Das Wort stamme aus dem Küstenschutz und werde mittlerweile für Maßnahmen benutzt, die zum Schutz der Bevölkerung in der Corona-Pandemie angewendet werden, erklärte GfdS-Geschäftsführerin Andrea-Eva Ewels.

Auf dem zweiten Platz landete "SolidAHRität". Das Wort beziehe sich auf die Hilfsaktionen im Ahrtal nach der Flutkatastrophe. Insgesamt zehn Wörter umfasst die Liste der Gesellschaft für deutsche Sprache. Sieben davon befassten sich mit der Pandemie, sagte Ewels.

Wort des Jahres 2020 war Corona-Pandemie

Mit der Aktion werden regelmäßig Begriffe gekürt, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Deutschland nach Ansicht der Jury sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. Mehr als 2000 Vorschläge gingen in diesem Jahr dazu ein. Im vergangenen Jahr wurde "Corona-Pandemie" zum "Wort des Jahres gekürt.

1 von 7 Die Gesellschaft für Deutsche Sprache gibt am Freitag, 3. Dezember, das Wort des Jahres 2021 bekannt. Die Gewinner der letzten fünf Jahre stellen wir in dieser Bildergalerie vor. Bild: Jens Büttner, dpa (Symbolbild) Die Gesellschaft für Deutsche Sprache gibt am Freitag, 3. Dezember, das Wort des Jahres 2021 bekannt. Die Gewinner der letzten fünf Jahre stellen wir in dieser Bildergalerie vor. Bild: Jens Büttner, dpa (Symbolbild) 2 von 7 Das Wort des Jahres 2020 ist "Corona-Pandemie". Ein Wort, das in den letzten beiden Jahren allgegenwärtig war: In den Medien, in Gesprächen mit Familie und Freunden oder am Arbeitsplatz. Bild: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild) Das Wort des Jahres 2020 ist "Corona-Pandemie". Ein Wort, das in den letzten beiden Jahren allgegenwärtig war: In den Medien, in Gesprächen mit Familie und Freunden oder am Arbeitsplatz. Bild: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild) 3 von 7 Viele Rentner erhalten in Deutschland nicht genug Geld, um davon leben zu können. Sie müssen zusätzlich Grundsicherung beantragen. Am Punkt, welche Menschen Anspruch auf die Grundrente haben, entzündete sich 2019 ein Streit im deutschen Bundestag. Daher wurde 2019 das Wort "Respektrente" zum Wort des Jahres gekürt. Bild: Stephanie Pilick, dpa (Symbolbild) Viele Rentner erhalten in Deutschland nicht genug Geld, um davon leben zu können. Sie müssen zusätzlich Grundsicherung beantragen. Am Punkt, welche Menschen Anspruch auf die Grundrente haben, entzündete sich 2019 ein Streit im deutschen Bundestag. Daher wurde 2019 das Wort "Respektrente" zum Wort des Jahres gekürt. Bild: Stephanie Pilick, dpa (Symbolbild) 4 von 7 Im Jahr 2018 erlebte Deutschland einen Extremsommer. Es war viel zu trocken und die Pegelstände der Flüsse sanken teilweise so tief, dass vielerorts die Schifffahrt eingestellt wurde. Deshalb wurde das Wort "Heißzeit" zum Wort des Jahres 2018 gekürt. Bild: Silas Stein, dpa (Symbolbild) Im Jahr 2018 erlebte Deutschland einen Extremsommer. Es war viel zu trocken und die Pegelstände der Flüsse sanken teilweise so tief, dass vielerorts die Schifffahrt eingestellt wurde. Deshalb wurde das Wort "Heißzeit" zum Wort des Jahres 2018 gekürt. Bild: Silas Stein, dpa (Symbolbild) 5 von 7 "Jamaika-Aus" ist das Wort des Jahres 2017. Hintergrund sind die gescheiterten Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU, Grüne und FDP nach der Bundestagswahl 2017. FDP-Chef Christian Lindner brachte damals die Verhandlungen zum Platzen mit der Begründung: "Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren." Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa (Archivbild) "Jamaika-Aus" ist das Wort des Jahres 2017. Hintergrund sind die gescheiterten Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU, Grüne und FDP nach der Bundestagswahl 2017. FDP-Chef Christian Lindner brachte damals die Verhandlungen zum Platzen mit der Begründung: "Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren." Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa (Archivbild) 6 von 7 Das Wort des Jahres 2016 ist "postfaktisch". Es ist ein Kunstwort, das beschreibt, dass es in unserer Gesellschaft zunehmend um Gefühle statt um Fakten geht. Immer mehr Menschen seien demnach bereit, Tatsachen zu ignorieren und lieber auf Lügen zu hören, wenn diese der "gefühlten Wahrheit" entsprechen. Bild: Susann Prautsch, dpa (Symbolbild) Das Wort des Jahres 2016 ist "postfaktisch". Es ist ein Kunstwort, das beschreibt, dass es in unserer Gesellschaft zunehmend um Gefühle statt um Fakten geht. Immer mehr Menschen seien demnach bereit, Tatsachen zu ignorieren und lieber auf Lügen zu hören, wenn diese der "gefühlten Wahrheit" entsprechen. Bild: Susann Prautsch, dpa (Symbolbild) 7 von 7 Im Jahr 2015 kamen immer mehr Menschen nach Europa, die vor dem Krieg, Hunger oder Verfolgung und Diskriminierung in ihrem Heimatland flüchteten. Migration ist ein Thema, das die Politik bis heute beschäftigt. 2015 wurde das Wort "Flüchtlinge" zum Wort des Jahres gewählt. Bild: Patrick Pleul, dpa (Archivbild) Im Jahr 2015 kamen immer mehr Menschen nach Europa, die vor dem Krieg, Hunger oder Verfolgung und Diskriminierung in ihrem Heimatland flüchteten. Migration ist ein Thema, das die Politik bis heute beschäftigt. 2015 wurde das Wort "Flüchtlinge" zum Wort des Jahres gewählt. Bild: Patrick Pleul, dpa (Archivbild) 1 von 7 Die Gesellschaft für Deutsche Sprache gibt am Freitag, 3. Dezember, das Wort des Jahres 2021 bekannt. Die Gewinner der letzten fünf Jahre stellen wir in dieser Bildergalerie vor. Bild: Jens Büttner, dpa (Symbolbild) Die Gesellschaft für Deutsche Sprache gibt am Freitag, 3. Dezember, das Wort des Jahres 2021 bekannt. Die Gewinner der letzten fünf Jahre stellen wir in dieser Bildergalerie vor. Bild: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

