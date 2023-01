Bundesregierung bestätigt Lieferung von 14 Leopard-Kampfpanzern

Deutschland wird der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Leopard liefern. Das bestätigte nun die Bundesregierung. Es soll sich zunächst um 14 Panzer handeln.

25.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Nun ist es fix: Deutschland wird Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Im ersten Schritt sollen 14 Panzer des Typs 2A6 aus den Beständen der Bundeswehr geliefert werden. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch mit. Die Bundesregierung will außerdem anderen Ländern erlauben, derartige Waffensysteme aus eigenen Beständen abzugeben. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) laut Hebestreit im Kabinett angekündigt. Eine solche Genehmigung ist erforderlich, da die Leopard-Panzer in Deutschland produziert wurden.

Deutschland liefert 14 Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine

Ziel der Bundesregierung ist es nun laut der Mitteilung "rasch" zwei Panzer-Bataillone bestehend aus Leopard-2-Kampfpanzern zusammenzustellen. Der erste Schritt ist das Aufstellen einer Kompanie mit 14 Leopard-2-A6-Panzern, die dann der Ukraine zur Verfügung gestellt wird.

Gleichzeitig werden offenbar auch europäische Partner Panzer vom Typ Leopard-2 an die Ukraineübergeben. Die Unterstützung für die ukrainischen Truppen soll auch die Wartung der Systeme, Munition und Logistik umfassen. Ukrainische Soldaten sollen außerdem in Deutschland ausgebildet werden.