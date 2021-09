Beide Kreuze erkennbar: Laschet-Stimmabgabe sorgt für Diskussionen

Wahl-Panne: Kanzlerkandidat Laschet hat bei der Stimmabgabe den Stimmzettel so gefaltet, dass beim Einwerfen in die Urne seine Kreuze für die CDU zu sehen waren.

26.09.2021 | Stand: 16:50 Uhr

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl den Stimmzettel so gefaltet, dass beim Einwerfen in die Urne seine Kreuze für die CDU zu sehen waren. Das ist auf Fotoaufnahmen zu erkennen. Die Szene in Laschets Wahllokal in Aachen sorgte am Sonntag im Netz prompt für Diskussionen. Auch die Wahlentscheidung von Laschets Frau, die ebenfalls kurz darauf ihre Stimme abgab, ist zum Teil auf den Fotos erkennbar. Auf Twitter wurde daraufhin diskutiert, ob der nordrhein-westfälische Ministerpräsident auf korrekte Art und Weise seine Stimme abgegeben hat.

Bundeswahlleiter sieht keine Wählerbeeinflussung durch Laschet

Der Bundeswahlleiter wies am Nachmittag über Twitter darauf hin, dass es nicht überraschend sei, dass Laschet seine eigene Partei gewählt habe. "Eine Wählerbeeinflussung kann darin nicht gesehen werden." Darüber hinaus erklärte er, die Wahlvorschriften seien eindeutig. "Der Wahlvorstand hat Wählerinnen und Wähler zurückzuweisen, die den Stimmzettel so gefaltet haben, dass die Stimmabgabe erkennbar ist. Dies dient dazu, dass andere Wählende nicht beeinflusst werden."

(1/3) Aus aktuellem Anlass: Ein bundesweit bekannter Politiker hat wie erwartet seine eigene Partei gewählt. Eine Wählerbeeinflussung kann darin nicht gesehen werden. — Der Bundeswahlleiter (@Wahlleiter_Bund) September 26, 2021

Wenn es zu einer "Fehlfaltung" komme, sei vorgesehen, dass der Wahlvorstand einen neuen Stimmzettel austeilt. "Gelangt der Stimmzettel dennoch in die Wahlurne, kann er nicht mehr aussortiert werden und ist gültig." Laschet konnte seinen Stimmzettel einwerfen. (Hier alle Infos zur Bundestagswahl im Allgäu)

CDU will sich noch nicht äußern

Die CDU wollte sich am Sonntag zunächst nicht zu dem Vorgang äußern. Auch der Wahlvorstand in Aachen war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Auf der Webseite der Bundeswahlleitung stehen Regeln zur Stimmabgabe, aus denen hervorgeht, dass die Wahlentscheidung nicht bei der Stimmabgabe erkennbar sein darf. Unter anderem heißt es: "Bei der Urnenwahl muss der Wähler um das Wahlgeheimnis zu wahren, in der Wahlkabine seinen Stimmzettel – nachdem er ihn gekennzeichnet hat – in der Weise falten, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Der Wähler wirft dann den so gefalteten Stimmzettel in die Wahlurne."

Bilderstrecke

Armin Laschet und seine politische Laufbahn in der CDU

Eines der derzeit bedeutendsten Gesichter der Union ist Kanzlerkandidat Armin Laschet. Der Politiker aus Nordrhein-Westfalen möchte nach der Bundestagswahl 2021 in die Fußstapfen von Angela Merkel treten. Die Bildergalerie zeigt, welche Stationen er bisher in seiner politischen Karriere hatte. Laschet wird 1961 in Aachen geboren, ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Das Foto zeigt ihn 2015 bei einem Festakt zum 70. Gründungsjubiläum der CDU in Nordrhein-Westfalen. Nach seinem Abitur studiert Laschet Rechts- und Staatswissenschaften an den Universitäten München und Bonn. Von 1987 bis 1994 ist er als Journalist tätig. Von 1994 bis 1998 ist er Mitglied des Deutschen Bundestags und von 1995 bis 1999 Leiter und Geschäftsführer eines Verlagsunternehmens. Auf dem Foto ist der Politiker im Januar 2015 in seinem Büro im Landtag in Düsseldorf zu sehen. Im Jahr 1999 wird Laschet Mitglied des Europäischen Parlaments und bleibt dies bis 2005. Ab diesem Jahr bis 2010 ist er zudem Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes NRW. Ab 2010 ist er zugleich Minister für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien. Ab demselben Jahr ist der Politiker zudem Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion. Das Foto zeigt ihn mit Angela Merkel 2017 bei einer Wahlkampf-Veranstaltung. Seit 2012 ist Armin Laschet Vorsitzender des CDU-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Vorsitzender der CDU Deutschlands. Von 2013 bis 2017 ist er Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion in NRW und seit dem 27. Juni 2017 Ministerpräsident des Bundeslands. Das Foto zeigt ihn gemeinsam mit Christian Lindner (links) bei einer Pressekonferenz im Landtag in Düsseldorf im Jahr 2016. Der Spitzenkandidat der CDU, Armin Laschet und seine Frau Susanne, verlassen am 14. Mai 2017 ein Wahllokal in Aachen. Laschet tritt als Spitzenkandidat der CDU bei der Landtagswahl an und wird später Ministerpräsident in NRW. Februar 2019: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet äußert sich nach einer Betriebsversammlung von RWE-Mitarbeitern am Braunkohle Tagebau Hambach. Die Diskussion um Braunkohle ist eines der beherrschenden Themen seiner Amtszeit. Dezember 2020: Armin Laschet und seine Konkurrenten um den CDU-Parteivorsitz. Gemeinsam mit Friedrich Merz und Norbert Röttgen stellt er sich den Fragen der Parteimitglieder bei einer Diskussionsrunde im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hält ein Impfangebot für alle impfwilligen Menschen schon im Juli 2021 für möglich - zwei Monate früher als es Kanzlerin Angela Merkel in Aussicht stellt. Am Sonntag, 11. April 2021, wagt sich Markus Söder (CSU, rechts), aus der Deckung. Der Ministerpräsident von Bayern verkündet, ebenfalls als Kanzlerkandidat der Union bereitzustehen. Er und Laschet wollen die Frage in "einvernehmlichen Gesprächen" klären. Doch schon kurz darauf ist davon keine Rede mehr: Söder erkennt nicht an, dass sich der CDU-Bundesvorstand klar für Laschet ausspricht und spricht von "Hinterzimmer"-Gesprächen. Der Machtkampf wandert in die CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Acht Tage nachdem beide Parteichefs der Union ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklärt haben, erklärt der Machtkampf endgültig. Laschet kämpft, Söder zieht nicht zurück. Am Montag, 19. April 2021, will es Laschet mit einem Gewaltakt versuchen: Er kündigt an, am Abend den CDU-Bundesvorstand zu einer Abstimmung einzuberufen. Dort wird siebeneinhalb Stunden hitzig debattiert. Am Ende heißt es 31 zu neun Stimmen für Laschet. Tags darauf gibt Söder auf. Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, CDU-Bundesvorsitzender und Unions-Kanzlerkandidat spricht im September im Plenum im Deutschen Bundestag. Seine Kanzlerkandidatur läuft wohl anders als erwartet. Kurz vor der Bundestagswahl stehen die Zeichen für die Union und für Laschet als neuen Bundeskanzler nicht gut: Die Umfragewerte sind historisch schlecht.

