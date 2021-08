Fragen und Antworten: Das müssen Geimpfte bei den neuen Corona-Regeln beachten

Große Hoffnungen setzte man in Deutschland auf einen möglichen mRNA-Impfstoff des Unternehmens Curevac in Tübingen. Die Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten CVnCoV fiel in einer Zwischenanalyse aber deutlich geringer aus als bei anderen bereits zugelassenen Corona-Impfstoffen. Sie lag nur bei rund 47 Prozent. Die Inhaber und Forscher möchten dennoch nicht aufgeben und verweisen darauf, dass ihr Impfstoff-Kandidat im Vergleich zu allen anderen bereits auf die Wirksamkeit gegen alle bislang bekannt