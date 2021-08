Ex-Vizekanzler wirft den Grünen "Volksverdummung" vor

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock verspricht im Wahlkampf ein Klimaministerium mit Vetorecht. Warum das Vorhaben aber nicht mehr als heiße Luft ist.

05.08.2021 | Stand: 07:29 Uhr

Im Wahlkampf sind Superlative und Übertreibungen an der Tagesordnung. Die Grünen machen da keine Ausnahme, sie versprachen gerade ein Klimaministerium mit Vetorecht, sollten sie am 26. September die Bundestagswahl gewinnen. Der ehemalige Umweltminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel nannte das in derRheinischen Post„Volksverdummung“ - ein sicherlich grober, aber nicht ganz falscher Begriff.

In der Geschäftsordnung der Bundesregierung (sowie in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Ministerien) kommt der Begriff „Veto“ nicht vor. Was nicht bedeutet, dass einzelne Ministerien die Entscheidungen anderer Häuser einfach so hinnehmen müssen. „Beschließt die Bundesregierung in einer Frage von finanzieller Bedeutung gegen oder ohne die Stimme des Bundesministers der Finanzen, so kann dieser gegen den Beschluss ausdrücklich Widerspruch erheben“, heißt es beispielsweise. Ein Widerspruchsrecht, man könnte es auch Vetorecht nennen, wird zudem ausdrücklich dem Justiz- sowie dem Innenministerium zugebilligt (Lesen Sie auch: Das verraten die neuesten Umfragen vor der Bundestagswahl 2021).

Baerbock und Habeck fordern ein Klimaministerium

Das Widerspruchsrecht dieser drei Ministerien bezieht sich aber auf konkrete Verstöße etwa gegen Haushaltsregeln oder geltendes Recht. Die Grünen jedoch - das legen zumindest die vagen Äußerungen ihrer Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck nahe - wollen einem Klimaministerium erlauben, gegen alles ein Veto einzulegen, was dem Klimaschutz schaden könnte. Der jedoch ist kein Gesetz, keine Richtlinie. Klimaschutz, selbst wenn von Zwei-Grad-Zielen und anderen Zahlen geredet wird, ist ein politisches Ziel, dessen Umsetzung je nach Couleur stark variiert.

Bilderstrecke

Annalena Baerbock - Wer ist die grüne Kanzlerkandidatin?

1 von 12 Annalena Baerbock - Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen, Mutter und seit April auch Kanzlerkandidatin. Sie setzte sich gegen Robert Habeck durch, der gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen ist. Bild: Michael Kappeler, dpa Annalena Baerbock - Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen, Mutter und seit April auch Kanzlerkandidatin. Sie setzte sich gegen Robert Habeck durch, der gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen ist. Bild: Michael Kappeler, dpa 2 von 12 Annalena Charlotte Alma Baerbock, geboren am 15. Dezember 1980 in Hannover, studierte nach dem Abitur Politikwissenschaft und öffentliches Recht in Hamburg sowie Völkerrecht in London. Seit 2005 ist Baerbock Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen, seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags. Das Bild zeigt sie 2009. Bild: Nestor Bachmann, dpa Annalena Charlotte Alma Baerbock, geboren am 15. Dezember 1980 in Hannover, studierte nach dem Abitur Politikwissenschaft und öffentliches Recht in Hamburg sowie Völkerrecht in London. Seit 2005 ist Baerbock Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen, seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags. Das Bild zeigt sie 2009. Bild: Nestor Bachmann, dpa 3 von 12 Ab Oktober 2008 gehörte Baerbock dem Brandenburger Landesvorstand der Partei an. Am 14. November 2009 wurde Baerbock neben Benjamin Raschke zu einer von zwei gleichberechtigten Vorsitzenden des Landesverbands Brandenburg gewählt - und blieb dies bis 2013. Das Foto zeigt beide nach ihrer Wiederwahl auf dem Landesparteitag am 3. Dezember 2011 in Guben (Brandenburg). Bild: Peter-Paul Weiler, dpa/lbn Ab Oktober 2008 gehörte Baerbock dem Brandenburger Landesvorstand der Partei an. Am 14. November 2009 wurde Baerbock neben Benjamin Raschke zu einer von zwei gleichberechtigten Vorsitzenden des Landesverbands Brandenburg gewählt - und blieb dies bis 2013. Das Foto zeigt beide nach ihrer Wiederwahl auf dem Landesparteitag am 3. Dezember 2011 in Guben (Brandenburg). Bild: Peter-Paul Weiler, dpa/lbn 4 von 12 Claudia Roth (rechts), von 2001 bis 2002 sowie von 2004 bis 2013 eine von zwei Bundesvorsitzenden der Partei Bündnis 90/Die Grünen, und Annalena Baerbock, zu dieser Zeit noch Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg, begrüßen sich am 11. März 2013 in Berlin vor einer Sitzung des Parteirates. Dem gehörte Baerbock von 2012 bis 2015 an. Bild: Emily Wabitsch, dpa Claudia Roth (rechts), von 2001 bis 2002 sowie von 2004 bis 2013 eine von zwei Bundesvorsitzenden der Partei Bündnis 90/Die Grünen, und Annalena Baerbock, zu dieser Zeit noch Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg, begrüßen sich am 11. März 2013 in Berlin vor einer Sitzung des Parteirates. Dem gehörte Baerbock von 2012 bis 2015 an. Bild: Emily Wabitsch, dpa 5 von 12 Seit dem 27. Januar 2018 ist Baerbock Bundesvorsitzende der Grünen, gemeinsam mit Robert Habeck. Im Dezember 2018 erhält das Grünen-Spitzenduo die Auszeichnung "Politiker des Jahres" des Magazins "Politik & Komunikation". Baerbock und Habeck waren beide im Gespräch für die Kanzlerkandidatur - Baerbock machte das Rennen. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa Seit dem 27. Januar 2018 ist Baerbock Bundesvorsitzende der Grünen, gemeinsam mit Robert Habeck. Im Dezember 2018 erhält das Grünen-Spitzenduo die Auszeichnung "Politiker des Jahres" des Magazins "Politik & Komunikation". Baerbock und Habeck waren beide im Gespräch für die Kanzlerkandidatur - Baerbock machte das Rennen. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa 6 von 12 Einsatz fürs Klima: Anfang Juni 2018 protestierte Baerbock gemeinsam mit Umweltschutzaktivisten vor dem Bundeskanzleramt gegen Kohle und für den Kohleausstieg. In ihrem 10-Stufen-Plan pocht sie auf eine baldige Stilllegung der deutschen Kohlekraftwerke. Bild: Kay Nietfeld, dpa Einsatz fürs Klima: Anfang Juni 2018 protestierte Baerbock gemeinsam mit Umweltschutzaktivisten vor dem Bundeskanzleramt gegen Kohle und für den Kohleausstieg. In ihrem 10-Stufen-Plan pocht sie auf eine baldige Stilllegung der deutschen Kohlekraftwerke. Bild: Kay Nietfeld, dpa 7 von 12 Als ehemalige Sprecherin der europäischen Bundesarbeitsgemeinschaft (2008 bis 2013) und als Ex-Vorstandsmitglied der europäischen Grünen (2009 bis 2012) präsentiert sich Baerbock als große Verfechterin der europäischen Union. Das Foto entstand während der 43. Bundesdelegiertenkonferenz im November 2018 in Leipzig. Bild: Jan Woitas, dpa (Archivbild) Als ehemalige Sprecherin der europäischen Bundesarbeitsgemeinschaft (2008 bis 2013) und als Ex-Vorstandsmitglied der europäischen Grünen (2009 bis 2012) präsentiert sich Baerbock als große Verfechterin der europäischen Union. Das Foto entstand während der 43. Bundesdelegiertenkonferenz im November 2018 in Leipzig. Bild: Jan Woitas, dpa (Archivbild) 8 von 12 Annalena Baerbock kommt im Oktober 2019 nach der Landtagswahl in Thüringen mit dem Fahrrad zur Sitzung des Bundesvorstands ihrer Partei an der Grünen-Parteizentrale in Berlin an. Die Grünen-Politikein fordert ein Tempolimit von 130 Kilometer pro Stunde auf Deutschlands Autobahnen und „spätestens ab 2030“ nur noch die Neuzulassung emissionsfreier Autos. Bild: Kay Nietfeld, dpa Annalena Baerbock kommt im Oktober 2019 nach der Landtagswahl in Thüringen mit dem Fahrrad zur Sitzung des Bundesvorstands ihrer Partei an der Grünen-Parteizentrale in Berlin an. Die Grünen-Politikein fordert ein Tempolimit von 130 Kilometer pro Stunde auf Deutschlands Autobahnen und „spätestens ab 2030“ nur noch die Neuzulassung emissionsfreier Autos. Bild: Kay Nietfeld, dpa 9 von 12 Annalena Baerbock setzt sich dafür ein, dass die Rechte der Kinder stärker im Grundgesetz verankert werden. Privat ist Baerbock mit dem Politikberater und PR-Manager Daniel Holefleisch (* 1973) verheiratet und lebt mit ihm und ihren zwei Töchtern (* 2011, * 2015) in Potsdam. Bild: Patrick Pleul, dpa Annalena Baerbock setzt sich dafür ein, dass die Rechte der Kinder stärker im Grundgesetz verankert werden. Privat ist Baerbock mit dem Politikberater und PR-Manager Daniel Holefleisch (* 1973) verheiratet und lebt mit ihm und ihren zwei Töchtern (* 2011, * 2015) in Potsdam. Bild: Patrick Pleul, dpa 10 von 12 Annalena Baerbocks Motto: " Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern." Bild: Britta Pedersen,dpa Annalena Baerbocks Motto: " Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern." Bild: Britta Pedersen,dpa 11 von 12 Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Annalena Baerbock wirken vertraut. Könnte die 40-Jährige die Nachfolge Merkels als Kanzlerin antreten? Laut eigener Aussage traue Baerbock sich das durchaus zu. Jetzt wird sie ihre Partei als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl führen. Bild: Kay Nietfeld, dpa Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Annalena Baerbock wirken vertraut. Könnte die 40-Jährige die Nachfolge Merkels als Kanzlerin antreten? Laut eigener Aussage traue Baerbock sich das durchaus zu. Jetzt wird sie ihre Partei als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl führen. Bild: Kay Nietfeld, dpa 12 von 12 Ende Juni 2021 erschien Annalena Baerbocks Buch "Jetzt: Wie wir unser Land erneuern". Kurz darauf kamen Plagiatsvorwürfe auf: Baerbock soll Zitate nicht als solche gekennzeichnet haben. Die Grünen schalteten einen Medienanwalt ein. Bild: Christoph Soeder, dpa Ende Juni 2021 erschien Annalena Baerbocks Buch "Jetzt: Wie wir unser Land erneuern". Kurz darauf kamen Plagiatsvorwürfe auf: Baerbock soll Zitate nicht als solche gekennzeichnet haben. Die Grünen schalteten einen Medienanwalt ein. Bild: Christoph Soeder, dpa 1 von 12 Annalena Baerbock - Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen, Mutter und seit April auch Kanzlerkandidatin. Sie setzte sich gegen Robert Habeck durch, der gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen ist. Bild: Michael Kappeler, dpa Annalena Baerbock - Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen, Mutter und seit April auch Kanzlerkandidatin. Sie setzte sich gegen Robert Habeck durch, der gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen ist. Bild: Michael Kappeler, dpa

Es gibt für die Ministerinnen und Minister ohnehin andere Möglichkeiten, indirekt ihr Veto einzulegen. Sie können, Gabriel wies darauf hin, ihre Zustimmung zu den Gesetzen und Vorhaben anderer Häuser einfach verweigern. Darüber hinaus werden Gesetze nicht von der Regierung, sondern vom Parlament beschlossen, auch der Bundesrat ist beteiligt. Und hier gibt es dann für die Parteien zahlreiche Möglichkeiten, Gesetzentwürfe noch zu verändern. Es gilt das nach dem SPD-Abgeordneten Peter Struck benannte Struck’sche Gesetz, wonach kein Gesetz so aus dem Parlament herauskommt, wie es eingebracht wurde. Gesetzesinitiativen können zudem über die Fraktionen im Zusammenspiel mit den Ministerien auch komplett gestoppt werden, wie das Beispiel der Kinderrechte zeigt: Union und SPD konnten sich in dieser Legislaturperiode nicht darauf verständigen, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Mit der Folge, dass das Vorhaben platzte (Lesen Sie auch: So funktioniert die Briefwahl bei der Bundestagswahl).

Trauen sich die Grünen das Kanzleramt nicht zu?

Vielleicht wären die Grünen auch gar nicht auf die Idee mit dem Vetorecht gekommen, wenn sie sich mehr zutrauen würden. Schließlich gilt, dass die Bundeskanzlerin „die Richtlinien der inneren und äußeren Politik“ bestimmt. In Zweifelsfällen, heißt es in der Geschäftsordnung weiter, sei die Entscheidung der Bundeskanzlerin einzuholen. Das setzt demokratische Abläufe natürlich nicht außer Kraft. Aber sollte Baerbock Kanzlerin werden, hätte sie deutlich mehr Möglichkeiten, den Klimaschutz nach ihrer Fasson zu gestalten, als ein Vetorecht es ihr jemals ermöglichen würde.