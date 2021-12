Karl Lauterbach wird neuer Gesundheitsminister: Pressestimmen und Twitter-Reaktionen

Das Amt des Gesundheitsministers geht an Karl Lauterbach (SPD). Pressestimmen, Kommentare und Twitter-Reaktionen zur neuen Besetzung des Ministerpostens.

06.12.2021 | Stand: 16:39 Uhr

Karl Lauterbach wird Gesundheitsminister in der neuen Bundesregierung der Ampel-Koalition. Das gab die SPD am Montag bekannt. Die deutsche Presse blickt gespannt auf Lauterbach und darauf, wie er sein neues Amt führen wird. Währenddessen überschlagen sich die Reaktionen auf Twitter.

Pressestimmen zu Karl Lauterbach als neuer Gesundheitsminister

"Lauterbach kam zupass, dass weder Grüne noch FDP Lust hatten, das Gesundheitsministerium zu übernehmen, schlicht, weil es politisch dort kaum was zu gewinnen, dafür aber umso mehr zu verlieren gibt. In dieses Bild passt auch, dass etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sich gerade als Lauterbach-Fan outete, wie viele andere in der Union. Sie alle wissen, dass aus dem sehr beliebten Lauterbach sehr schnell ein sehr unbeliebter Gesundheitsminister werden kann." - Tagesspiegel

"Für Karl Lauterbach bedeutet das Ministeramt den Wechsel auf einen der stressanfälligsten Arbeitsplätze in Deutschland. Kein anderes Ministerium hat es mit einer derart militanten Lobby zu tun wie das Gesundheitsressorts. Lauterbach wird sich nach seinen Nächten, die er im persönlichen Frieden über diesen interessanten Studien aus der globalen Gesundheits-Community verbrachte, noch zurücksehnen. Auf ihn wartet jetzt der Straßenkampf." - Focus

"Statt als Mahner von der Talkshow-Seitenlinie wird er nun im Zentrum der Pandemiebekämpfung stehen. In der Vergangenheit waren seine Covid-Haltungen nicht immer weitsichtig. Lauterbach sprach sich erst gegen eine Impfpflicht aus, dann dafür. Noch Ende Oktober plädierte er gegen Booster-Impfungen für alle, kurz darauf war er dafür. Als Gesundheitsminister wird Lauterbach vorsichtiger und vorausschauender agieren müssen." - taz

Twitter-Reaktionen zu Karl Lauterbach als neuer Gesundheitsminister

Mit über 31.400 Tweets (Stand: 15 Uhr) bestimmt der Hashtag #Lauterbach am Montag die Twitter-Community. So freute sich beispielsweise Twitter-Nutzer Herr Banone über die Nachricht. Er schrieb: "YES!!! @Karl_Lauterbach Das sind good news!"

Freilich mit Humor nahm es die ZDF heute-show: "#Lauterbach soll neuer #Gesundheitsminister werden. Ein Minister, der Ahnung von seinem Ressort hat? Jetzt dreht die Politik völlig durch!"

Auch Karl Lauterbach selbst twitterte am Montag: "Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich als #Gesundheitsminister hier auf Twitter unterstützt haben. Lob und auch Kritik, wenn sachlich und begründet, bedeuten mir viel. Ich freue mich, wenn Sie/Ihr meine Arbeit weiter begleitet. Das wird so bleiben. Danke!"

