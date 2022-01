Nachfolger der "Corona-Diktatur": Das ist das neue Unwort des Jahres

Zwischen "Corona-Diktatur" und "Lügenpresse": Heute am Mittwoch wurde das Unwort des Jahres 2021 veröffentlicht - das nicht mit dem Thema Corona zusammenhängt.

12.01.2022 | Stand: 09:47 Uhr

"Pushback" ist das "Unwort des Jahres" 2021. Das gab die Jury der sprachkritischen Aktion am Mittwoch in Marburg bekannt. Der aus dem Englischen stammende Begriff wird im Zusammenhang mit Zurückweisungen von Flüchtlingen an Grenzen verwendet.

Nach Angaben der sprachkritischen Aktion, die das Wort seit 1991 kürt, erreichten die Jury diesmal rund 1300 Einsendungen mit Wortvorschlägen. Darunter seien etwa 450 verschiedene Begriffe gewesen, von denen knapp 45 den Kriterien entsprochen hätten, berichtete Jury-Sprecherin Constanze Spieß.

Viele Vorschläge betrafen die Corona-Pandemie, wie die Aktion vor einigen Wochen den Zwischenstand bei den Einsendungen mitgeteilt hatte.

Unwort des Jahres 2021: "Pushback" bezieht sich auf den Umgang mit Flüchtlingen

Die Jury will mit der alljährlichen Wahl eines "Unwortes" auf unangemessenen Sprachgebrauch aufmerksam machen und so sensibilisieren. Gerügt werden Begriffe, die gegen die Prinzipien der Menschenwürde oder Demokratie verstoßen, die gesellschaftliche Gruppen diskriminieren oder die euphemistisch, verschleiernd oder irreführend sind. Auf die Menge der eingegangenen Vorschläge für ein einzelnes Wort kommt es nicht an.

Bilderstrecke

Die Unwörter der letzten zehn Jahre

1 von 13 Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) kürt jedes Jahr im Januar das "Unwort des Jahres". Die Jury wählt ein Wort, das für das jeweilige Jahr steht und beobachtet für die Auswahl das aktuelle Mediengeschehen. Die GfdS gibt das "Unwort des Jahres" 2021 am 12. Januar 2022 in Darmstadt bekannt. Bild: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild) Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) kürt jedes Jahr im Januar das "Unwort des Jahres". Die Jury wählt ein Wort, das für das jeweilige Jahr steht und beobachtet für die Auswahl das aktuelle Mediengeschehen. Die GfdS gibt das "Unwort des Jahres" 2021 am 12. Januar 2022 in Darmstadt bekannt. Bild: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild) 2 von 13 2021 werden erstmals zwei Wörter "ausgezeichnet": Der Begriff der "Corona-Diktatur" sei seit Beginn des öffentlichen Diskurses in der Pandemie von selbst ernannten "Querdenkern" und rechten Propagandisten gebraucht worden, um regierungspolitische Maßnahmen zur Eindämmung zu diskreditieren. Bild: Annette Riedl, dpa (Symbolfoto) 2021 werden erstmals zwei Wörter "ausgezeichnet": Der Begriff der "Corona-Diktatur" sei seit Beginn des öffentlichen Diskurses in der Pandemie von selbst ernannten "Querdenkern" und rechten Propagandisten gebraucht worden, um regierungspolitische Maßnahmen zur Eindämmung zu diskreditieren. Bild: Annette Riedl, dpa (Symbolfoto) 3 von 13 "Rückführungspatenschaften" ist das zweite Unwort des Jahres 2020. Das ist ein Begriff der EU-Kommission, mit dem neue Mechanismen der Migrationspolitik bezeichnet wurden. Das Wort sei zynisch und beschönigend. Mit Rückführung sei nichts anderes gemeint als Abschiebung und die Patenschaft sei ein eigentlich positiv besetzter Begriff, so die Jury. Bild: Boris Roessler, dpa (Archiv) "Rückführungspatenschaften" ist das zweite Unwort des Jahres 2020. Das ist ein Begriff der EU-Kommission, mit dem neue Mechanismen der Migrationspolitik bezeichnet wurden. Das Wort sei zynisch und beschönigend. Mit Rückführung sei nichts anderes gemeint als Abschiebung und die Patenschaft sei ein eigentlich positiv besetzter Begriff, so die Jury. Bild: Boris Roessler, dpa (Archiv) 4 von 13 Ausgelöst durch die deutschlandweiten Fridays-for-Future-Demos im Jahr 2019 wurde die Debatte um den Klima- und Umweltschutz in den Medien neu angefacht. Mit dem Begriff "Klimahysterie" würden die Bemühungen um den Klimaschutz schlechtgemacht und kleingeredet. Daher schaffte es die "Klimahysterie" zum Unwort des Jahres 2019. Bild: Christoph Kölle (Symbolbild) Ausgelöst durch die deutschlandweiten Fridays-for-Future-Demos im Jahr 2019 wurde die Debatte um den Klima- und Umweltschutz in den Medien neu angefacht. Mit dem Begriff "Klimahysterie" würden die Bemühungen um den Klimaschutz schlechtgemacht und kleingeredet. Daher schaffte es die "Klimahysterie" zum Unwort des Jahres 2019. Bild: Christoph Kölle (Symbolbild) 5 von 13 Alexander Dobrindt (CSU) erfand den Begriff "Anti-Abschiebe-Industrie" im Jahr 2018 in einer Debatte um die Ausweisung von geflüchteten Menschen. Diese Wort-Neuschöpfung wurde zum "Unwort des Jahres" 2018 gewählt. Es zeige laut der Jury, "wie sich der politische Diskurs sprachlich und in der Sache nach rechts verschoben hat und sich damit auch die Sagbarkeitsregeln in unserer Demokratie auf bedenkliche Weise verändern". Bild: Christoph Söder, dpa (Archivbild) Alexander Dobrindt (CSU) erfand den Begriff "Anti-Abschiebe-Industrie" im Jahr 2018 in einer Debatte um die Ausweisung von geflüchteten Menschen. Diese Wort-Neuschöpfung wurde zum "Unwort des Jahres" 2018 gewählt. Es zeige laut der Jury, "wie sich der politische Diskurs sprachlich und in der Sache nach rechts verschoben hat und sich damit auch die Sagbarkeitsregeln in unserer Demokratie auf bedenkliche Weise verändern". Bild: Christoph Söder, dpa (Archivbild) 6 von 13 Mithilfe des Audrucks "alternative Fakten" rechtfertigte Donald Trumps (links) ehemalige Beraterin Kellyanne Conway (rechts) unwahre Behauptungen des amerikanischen Präsidenten. Der Begriff wurde zum "Unwort des Jahres" 2017 und sei laut Jury "der verschleiernde und irreführende Ausdruck für den Versuch, Falschbehauptungen als legitimes Mittel der öffentlichen Auseinandersetzung salonfähig zu machen". Bild: Michael Conroy, dpa (Archivbild) Mithilfe des Audrucks "alternative Fakten" rechtfertigte Donald Trumps (links) ehemalige Beraterin Kellyanne Conway (rechts) unwahre Behauptungen des amerikanischen Präsidenten. Der Begriff wurde zum "Unwort des Jahres" 2017 und sei laut Jury "der verschleiernde und irreführende Ausdruck für den Versuch, Falschbehauptungen als legitimes Mittel der öffentlichen Auseinandersetzung salonfähig zu machen". Bild: Michael Conroy, dpa (Archivbild) 7 von 13 Bei einem Besuch von Sigmar Gabriel im niedersächsischen Salzgitter im August 2016 beschimpften rechte Demonstranten den damaligen deutschen Vize-Kanzler als "Volksverräter". Als Reaktion darauf zeigte der SPD-Politiker ihnen den Stinkefinger. Die Bezeichnung "Volksverräter" sei laut Jury ein "Erbe von Diktatoren" und ist daher das "Unwort des Jahres" 2016. Bild: Ulrich Wagner (Archivbild) Bei einem Besuch von Sigmar Gabriel im niedersächsischen Salzgitter im August 2016 beschimpften rechte Demonstranten den damaligen deutschen Vize-Kanzler als "Volksverräter". Als Reaktion darauf zeigte der SPD-Politiker ihnen den Stinkefinger. Die Bezeichnung "Volksverräter" sei laut Jury ein "Erbe von Diktatoren" und ist daher das "Unwort des Jahres" 2016. Bild: Ulrich Wagner (Archivbild) 8 von 13 Weil das Thema Flucht und Asyl im Jahr 2015 zunehmend in den Medien präsent war, schaffte es das Wort "Gutmensch" vermehrt in den deutschen Sprachgebrauch. Die Wahl des Begriffes zum "Unwort des Jahres" 2015 begründete die Jury damit, dass die Bezeichnung "Gutmensch" Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, dumm und weltfremd diffamieren würde. Bild: Alexander Kaya (Symbolbild) Weil das Thema Flucht und Asyl im Jahr 2015 zunehmend in den Medien präsent war, schaffte es das Wort "Gutmensch" vermehrt in den deutschen Sprachgebrauch. Die Wahl des Begriffes zum "Unwort des Jahres" 2015 begründete die Jury damit, dass die Bezeichnung "Gutmensch" Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, dumm und weltfremd diffamieren würde. Bild: Alexander Kaya (Symbolbild) 9 von 13 Den Begriff "Lügenpresse" gibt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Im "Dritten Reich" verwendeten ihn die Nationalsozialisten. Auch auf den "Pegida"-Demonstrationen, die das erste Mal im Jahr 2014 stattfanden, skandierten die Teilnehmer den Begriff. Aufgrund der sprachgeschichtlichen Aufladung des Wortes kürte die Jury "Lügenpresse" zum "Unwort des Jahres" 2014. Bild: Alexander Kaya (Symbolbild) Den Begriff "Lügenpresse" gibt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Im "Dritten Reich" verwendeten ihn die Nationalsozialisten. Auch auf den "Pegida"-Demonstrationen, die das erste Mal im Jahr 2014 stattfanden, skandierten die Teilnehmer den Begriff. Aufgrund der sprachgeschichtlichen Aufladung des Wortes kürte die Jury "Lügenpresse" zum "Unwort des Jahres" 2014. Bild: Alexander Kaya (Symbolbild) 10 von 13 Der politische Begriff "Sozialtourimus" wurde im Jahr 2013 geprägt. Er bezeichnet Einwanderung, die angeblich nur dazu diene, Sozialleistungen im Zielland zu erhalten. "Sozialtourimus" wurde zum "Unwort des Jahres" 2013 gewählt, weil es Menschen diskriminiere, die aus purer Not in Deutschland eine Heimat suchen, meinte die Jury. Bild: Bernhard Weizenegger (Symbolbild) Der politische Begriff "Sozialtourimus" wurde im Jahr 2013 geprägt. Er bezeichnet Einwanderung, die angeblich nur dazu diene, Sozialleistungen im Zielland zu erhalten. "Sozialtourimus" wurde zum "Unwort des Jahres" 2013 gewählt, weil es Menschen diskriminiere, die aus purer Not in Deutschland eine Heimat suchen, meinte die Jury. Bild: Bernhard Weizenegger (Symbolbild) 11 von 13 Der Schweizer Moderator Jörg Kachelmann sagte im Herbst 2012 im Gespräch mit dem Spiegel, dass Frauen ein "Opfer-Abo" hätten, durch das sie sich selbst als Opfer positionieren könnten, auch wenn sie als Täterinnen angeklagt sind. Diesen Begriff erklärte die GfdS zum "Unwort des Jahres" 2012, da er laut der Jury "sachlich grob unangemessen" sei. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) Der Schweizer Moderator Jörg Kachelmann sagte im Herbst 2012 im Gespräch mit dem Spiegel, dass Frauen ein "Opfer-Abo" hätten, durch das sie sich selbst als Opfer positionieren könnten, auch wenn sie als Täterinnen angeklagt sind. Diesen Begriff erklärte die GfdS zum "Unwort des Jahres" 2012, da er laut der Jury "sachlich grob unangemessen" sei. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) 12 von 13 Als "Döner-Morde" wurden jahrelang die rechtsterroristischen Anschläge des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) bezeichnet, da zwei der Opfer Döner verkauften. Ende des Jahres 2011 wurden die Attentate schließlich aufgeklärt und "Döner-Morde" zum "Unwort des Jahres" 2011 erklärt. Laut Jury verharmlose der Begriff die Mordserie an den acht türkischstämmigen und einem griechischen Kleinunternehmer. Bild: Mateusz Roik, edp (Archivbild) Als "Döner-Morde" wurden jahrelang die rechtsterroristischen Anschläge des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) bezeichnet, da zwei der Opfer Döner verkauften. Ende des Jahres 2011 wurden die Attentate schließlich aufgeklärt und "Döner-Morde" zum "Unwort des Jahres" 2011 erklärt. Laut Jury verharmlose der Begriff die Mordserie an den acht türkischstämmigen und einem griechischen Kleinunternehmer. Bild: Mateusz Roik, edp (Archivbild) 13 von 13 Angela Merkel verwendete das Wort "alternativlos" als Erste, um die Griechenlandhilfen Ende des Jahres 2010 zu begründen. Laut "Unwort"-Jury würde das Wort sachlich unangemessen suggerieren, dass es bei einem politischen Entscheidungsprozess von vornherein keine Alternativen gebe und damit auch keine Notwendigkeit der Diskussion. Es wurde daher zum "Unwort des Jahres" 2010 gewählt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Angela Merkel verwendete das Wort "alternativlos" als Erste, um die Griechenlandhilfen Ende des Jahres 2010 zu begründen. Laut "Unwort"-Jury würde das Wort sachlich unangemessen suggerieren, dass es bei einem politischen Entscheidungsprozess von vornherein keine Alternativen gebe und damit auch keine Notwendigkeit der Diskussion. Es wurde daher zum "Unwort des Jahres" 2010 gewählt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 1 von 13 Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) kürt jedes Jahr im Januar das "Unwort des Jahres". Die Jury wählt ein Wort, das für das jeweilige Jahr steht und beobachtet für die Auswahl das aktuelle Mediengeschehen. Die GfdS gibt das "Unwort des Jahres" 2021 am 12. Januar 2022 in Darmstadt bekannt. Bild: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild) Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) kürt jedes Jahr im Januar das "Unwort des Jahres". Die Jury wählt ein Wort, das für das jeweilige Jahr steht und beobachtet für die Auswahl das aktuelle Mediengeschehen. Die GfdS gibt das "Unwort des Jahres" 2021 am 12. Januar 2022 in Darmstadt bekannt. Bild: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild)

Die "Unwörter" der Vorjahre waren in Darmstadt präsentiert worden. Mit einem Wechsel bei der Jury zog die Bekanntgabe nun an die Uni Marburg um. Zuletzt gab es zwei "Unwörter": Für 2020 lauten diese "Corona-Diktatur" und "Rückführungspatenschaften".

Lesen Sie auch

Deutsche Sprache "Wellenbrecher" ist das Wort des Jahres 2021

In Österreich wurde schon Ende 2021 das "Wort des Jahres gewählt. Dort hat sich der "Schattenkanzler" Sebastian Kurz durchgesetzt. Nur knapp dahinter landete "3G" auf Platz zwei. Und auch der "Anglizismus des Jahres" 2020 in Deutschland hat Corona-Bezug: "Überzeugt hat die Jury am Wort Lockdown neben der zentralen Rolle, die es in der Diskussion um die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie spielt, seine schnelle Integration in den Wortschatz des Deutschen"

Lesen Sie auch: