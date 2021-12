Steinmeier darf sich wohl auf eine zweite Amtszeit freuen

Die FDP unterstützt eine zweite Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier. Abgesehen vom Ampel-Gezänk spricht vieles dafür, dass der Bundespräsident im Amt bleibt.

24.12.2021 | Stand: 10:12 Uhr

Wie Gans und Christbaum gehört in vielen deutschen Haushalten die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten fest zur festlichen Tradition. Staatstragend, aber ohne viele pathetische Schnörkel hat Frank-Walter Steinmeier da in den vergangenen Jahren durchaus Akzente gesetzt und Orientierung geboten. Wer den Steinmeier-Sound lieb gewonnen hat, darf nun aufatmen.

Seine Weihnachtsansprache in diesem Jahr wird aller Voraussicht nach nicht die letzte sein (lesen Sie hier die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten im Wortlaut). Denn auch die FDP spricht sich nun für eine zweite Amtszeit des Ex-Außenministers aus. Das wiederum ist ein echtes Geschenk für die SPD. Die plant jetzt schon ihre Wiederwahl und dabei zählt jede einzelne Stimme. Dass die Weihnachtsansprache dann auch in den kommenden vier Jahren ein SPD-Mann hält, ist ein nicht zu unterschätzender Prestigegewinn. Auch wenn der Bundespräsident traditionell seine Parteimitgliedschaft ruhen lässt und sich als überparteilich versteht: Selbst den Menschen, die sich weniger mit Politik beschäftigen, ist klar, dass es ein Sozialdemokrat ist, der da zu ihnen spricht.

Olaf Scholz erweist sich als geschickter Taktiker

Mag das Amt in der politischen Praxis kaum eine Rolle spielen, formal bleibt es das höchste im Staat. Es wird mit Begriffen wie Würde, Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Anstand verbunden, was nicht nur auf den Träger abstrahlt. Sondern auch auf dessen Partei. So hätten die Grünen allzu gern die erste Bundespräsidentin gestellt. Doch der Koalitionspartner soll aus sozialdemokratischer Sicht nicht zu stark werden. Es wird also kein Zufall sein, dass die Grünen bei den Koalitionsverhandlungen in Sachen Posten eher üppig bedacht wurden: Fünf Ministerien plus das Amt der Kulturstaatsministerin.

Nun können die Grünen kaum mehr auch noch den Schlüssel zu Schloss Bellevue fordern. So hat die FDP, die als kleinster Teil der Ampel besonders eifersüchtig auf gerechte Postenverteilung wacht, die grünen Präsidentinnen-Ambitionen nun faktisch beerdigt. Wie es scheint hat sich Kanzler Olaf Scholz also mal wieder als geschickter Taktiker erwiesen. Ganz abgesehen davon: Der nüchterne, unaufgeregte Steinmeier ist in diesen aufgewühlten Zeiten vielleicht genau der richtige Bundespräsident.

Bilderstrecke

Frank-Walter Steinmeier: Leben und Karriere des amtierenden Bundespräsidenten von Deutschland

Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist seit 2017 Bundespräsident von Deutschland. Meilensteine seiner politischen Laufbahn, Hintergründe zu seinem Leben und die wichtigsten Aufgaben eines Bundespräsidenten sind in dieser Bildergalerie zusammengefasst. Seit 27. Dezember 1995 ist Frank-Walter Steinmeier mit Elke Büdenbender verheiratet. Die beiden haben sich im Studium kennengelernt. 1996 kam ihre gemeinsame Tochter auf die Welt. Weil seine Frau unter einer Nierenkrankheit litt, spendete er ihr 2010 eine Niere und nahm sich danach einige Monate eine politische Auszeit. 1975 trat Frank-Walter Steinmeier in die SPD ein. Der erste Meilenstein in seiner politischen Karriere war 1991, als Steinmeier Referent für Medienrecht und Medienpolitik in der niedersächsischen Staatskanzlei wurde. Unter dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder war Frank-Walter Steinmeier von 1999 bis 2005 Chef des Bundeskanzleramtes. Bei der Bundestagswahl 2009 trat Frank-Walter Steinmeier als Kanzlerkandidat der SPD gegen Angela Merkel (CDU) an. Bei den Zweitstimmen holte die SPD 23,0 Prozent, CDU/CSU kamen zusammen auf 33,8 Prozent und bildeten von 2009 bis 2013 eine Regierungskoalition mit der FDP. Steinmeier war in dieser Zeit Vorsitzender der SPD-Fraktion und Oppositionsführer im Bundestag. Von 2013 bis 2017 war Steinmeier im Kabinett unter Angela Merkel erneut Bundesaußenminister. Traditionell hält der Bundespräsident jedes Jahr im Schlosss Bellevue die Weihnachtsansprache. Die Weihnachtsansprache 2021 läuft am Samstag, 25. Dezember, um 19.08 Uhr im ZDF und im 20.10 Uhr in der ARD. Der deutsche Bundespräsident hat viele Aufgaben: Zum Beispiel schlägt er dem Bundestag einen Kanzler oder eine Kanzlerin zur Wahl vor. Er ernennt und entlässt den Bundeskanzler oder die -kanzlerin, die Minister und Ministerinnen, Bundesrichter, Bundesbeamte, Offiziere und Unteroffiziere. Unter bestimmten Voraussetzungen kann er den Bundestag auflösen. Er unterschreibt Bundesgesetze und lässt sie verkünden. Als Bundespräsident vertritt Steinmeier die BRD nach innen und nach außen und er vertritt sie völkerrechtlich. Er nimmt öffentliche Auftritte wahr, kann Verträge mit auswertigen Staaten schließen, deutsche Diplomaten beglaubigen und empfängt ausländische Diplomaten. Darüber hinaus hat er das Begnadigungsrecht für den Bund und das Ordensrecht.

