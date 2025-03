Hier sehen Sie Biathlon heute am Donnerstag live im Free-TV und Stream

Biathlon heute live: Im TV, in der Mediathek und im Livestream wird ab heute am Donnerstag (13.3.2025) der Biathlon-Weltcup aus Pokljuka in Slowenien übertragen. Wegen des warmen Wetters wurde der ursprüngliche Biathlon-Zeitplan in Pokljuka geändert: In der Übertragung im Fernsehen und Stream gibt es heute gleich zwei Einzel-Rennen der Damen und der Herren zu sehen.

Gezeigt wird am späten Vormittag das auf 12,5 Kilometer verkürzte Einzel der Frauen. Am Nachmittag gibt‘s dann live im Free-TV und Livestream das auf 15 Kilometer verkürzte Einzelrennen der Biathlon-Männer in Pokljuka.

Wer zeigt heute Biathlon? In welchem Programm läuft Biathlon heute? Der Pokljuka-Weltcup der Frauen und Männer heute im TV, Stream und der Mediathek - alle Infos zum Biathlon-Weltcup im TV-Programm heute am Donnerstag aktuell hier.

Biathlon heute live im TV in Pokljuka - Einzel heute der Damen und Herren: Zeitplan, Sender, Stream am Donnerstag

Donnerstag, 13.3.2025 - Biathlon heute der Damen in Pokljuka, Einzel über 12,5 Kilometer

11.30 Uhr: Biathlon heute live aus Pokljuka, Frauen-Einzel über 12,5 km

Fernsehen: Biathlon live im ZDF (ab 11.20 Uhr), auf Eurosport 2 (ab 11.11 Uhr) und zeitversetzt auf ORF 1 (ab 12.30 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Donnerstag, 13.3.2025 - Biathlon heute der Herren in Pokljuka, Einzel über 15 Kilometer

15.15 Uhr: Biathlon heute live aus Pokljuka, Männer-Einzel über 15 km

Fernsehen: Biathlon live im ZDF (ab 15.05 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 14.55 Uhr) und auf ORF 1 (ab 15.05 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Heute: Biathlon live im TV aus Pokljuka - Einzel der Frauen und Männer im ZDF und Co.

Das Wintersport-Programm am mittleren März-Wochenende 2025 hält nochmals alles parat: Ski alpin, Skispringen, Nordische Kombination und Biathlon live: In der Übertragung im Free-TV gibt es trotz trotz des dichtgedrängten Wintersport-Zeitplans schon heute am Donnerstag (13.03.25) alle Rennen des Biathlon-Weltcups in Pokljuka live und kostenlos im Fernsehen.

Das ZDF zeigt in einem „Sportstudio live“ sowohl das Einzel der Frauen aus Slowenien am Mittag als auch das Rennen der Männer am Nachmittag live und in voller Länge. Als ZDF-Biathlon-Expertin ist Denise Herrmann-Wick bei Moderator Alexander Ruda im Einsatz. Als Kommentator ist Volker Grube am Mikrofon, im Wechsel mit Co-Kommentator Sven Fischer.

Auch auf Eurosport wird heute Biathlon live gezeigt. Das Rennen der Damen überträgt allerdings der Sender Eurosport 2 live, der nicht überall im deutschen Kabel-Fernsehen frei empfangen werden kann. Auf Eurosport 1 läuft zur selben Zeit noch der Frauen-Super-G aus La Thuile. Das Einzel der Männer am Nachmittag wird dann live und in voller Länge auf Eurosport 1 gezeigt.

Biathlon heute im TV aus Pokljuka gibt es am Donnerstag auch im österreichischen Fernsehen. ORF 1 räumt am Vormittag allerdings ebenfalls den Ski-alpin-Damen Vorrang ein - das Einzel der Biathletinnen gibt es dann anschließend zeitversetzt ab 12.30 Uhr mit ausführlichen Highlights. Eine Live-Übertragung vom Biathlon heute der Männer in Pokljuka gibt es dann am Nachmittag wieder auf ORF 1 ab 15.05 Uhr. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Pokljuka: Biathlon heute live im Stream kostenlos und in der Mediathek

Einen kostenlosen Livestream der Einzel-Rennen beim Biathlon in Pokljuka heute am Donnerstag (13. März 2025) gibt es beim ZDF im Internet unter sportstudio.de sowie kostenpflichtig via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon-Zeitplan in Pokljuka geändert: Franziska Preuß will im Weltcup vorn bleiben

Live im TV, in der Mediathek und im Livestream steht beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka Deutschlands aktuell beste Biathletin Franziska Preuß im Fokus, die weiterhin die Weltcup-Gesamtwertung anführt. Doch das Gelbe Trikot ist zwei Weltcups vor dem Saisonende noch in Gefahr, da die Französin Lou Jeanmonnot am vergangenen Wochenende in Nove Mesto den Punkteabstand verkürzen konnte.

Aufgrund der Wetterbedingungen in Pokljuka mit starkem Regen und warmen Temperaturen musste der Wettkampf-Zeitplan umgestellt werden. Heute am Donnerstag starten live im TV und Stream anders als geplant jeweils kurze Einzelrennen bei Männern und Frauen. Am Freitag soll es einen freien Tag geben.

Auch das Programm am Wochenende wird verändert. Die ursprünglich für Sonntag geplanten Massenstarts werden bereits am Samstag durchgeführt, dafür kommt es erst zum Abschluss am Sonntag zu den beiden Mixed-Rennen.