Hier sehen Sie die Biathlon-Verfolgung heute im TV und Stream

Beim Biathlon live im TV, in der Mediathek und im Livestream stehen in Oslo heute am Samstag (22.3.2025) die Verfolgungsrennen der Herren und der Damen auf dem Zeitplan. Live im Free-TV und im kostenlosen Stream wird Biathlon heute vom Holmenkollen übertragen.

Den Auftakt machen am Mittag die Biathlon-Männer mit dem Verfolgungsrennen über 12,5 Kilometer. Norwegens Superstar Johannes Thingnes Bö war gestern im Sprint mit einem Sieg in das letzte Weltcup-Wochenende seiner Laufbahn gestartet. Bei den Frauen ist Deutschlands beste Biathletin Franziska Preuß dem größten Erfolg ihrer Laufbahn ein Stück nähergekommen. Um die Winzigkeit von 0,2 Sekunden verwies Preuß im Sprint von Oslo ihre ärgste Rivalin Lou Jeanmonnot auf Rang zwei. In der Gesamtwertung liegt die Deutsche vor der Verfolgung am Samstag und dem Massenstart tags darauf 35 Punkte vor Jeanmonnot.

Biathlon heute live im TV in Oslo - Verfolgung heute der Herren und Damen: Zeitplan, Sender, Stream

Samstag, 22.3.2025 - Biathlon heute der Herren in Oslo, Verfolgung über 12,5 km

13.45 Uhr: Verfolgung der Männer über 12,5 Kilometer

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (ab 13.35 Uhr), zeitversetzt auf Eurosport 1 (ab 14.16 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau Livestream (Mediathek, kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Samstag, 22.3.2025 - Biathlon heute der Damen am Holmenkollen/Oslo, Verfolgung über 10 km

15.50 Uhr: Verfolgung der Frauen über 10 Kilometer

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (ab 15.45 Uhr), zeitversetzt auf Eurosport 1 (ab 16.16 Uhr) und auf ORF 1 (ab 16.05 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau Livestream (Mediathek, kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Verfolgung: Biathlon heute im Free-TV aus Oslo - Übertragung live im Fernsehen

Heute am Samstag (22. März 2025) wird live und kostenlos Biathlon im Free-TV übertragen: Die ARD zeigt die Verfolgungsrennen aus Oslo heute live im Fernsehen im langen Wintersport-Programm der Sportschau. Für „Das Erste“ kommentiert Christian Dexne das Rennen der Männer am Mittag. Bei den Damen übernimmt später Wilfried Hark als Biathlon-Kommentator. Die Ex-Biathleten Arnd Peiffer und Erik Lesser wechseln sich als Experten in der ARD ab.

Auch der Sender Eurosport überträgt heute am Samstag Biathlon aus Oslo: Beide Verfolgungsrennen der Herren und der Frauen werden auf Eurosport 1 übertragen. Wegen des dichten Wintersportzeitplans starten die Übertragungen zeitversetzt und nicht live.

Nur wenig Biathlon gibt es dagegen auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks überträgt die Verfolgung der Herren am Mittag nicht und das Rennen der Frauen ab 16.05 Uhr nur kurz. ORF 1 ist in Teilen des Allgäus und von Bayern frei empfangbar.

Biathlon im Livestream und in der Mediathek vom Holmenkollen: Verfolgung heute

Einen kostenlosen Livestream vom Biathlon der Herren und Damen in Oslo 2025 heute am Samstag (22.0325) gibt es kostenfrei bei der ARD im Internet unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.