So sehen Sie das Rennen der Männer bei der Biathlon-WM heute live im TV und Stream

Wann kommt Biathlon heute? Am Mittwoch (19.2.2025) wird im Live-Stream, im TV und in der Mediathek das Einzelrennen der Männer bei der Biathlon-WM in Lenzerheide gezeigt. Das Rennen der Herren über 20 Kilometer wird heute Nachmittag im Fernsehen und im kostenlosen Stream live übertragen.

Im Einzel heute der Männer live im TV und Stream wird der Allgäuer Biathlet Philipp Nawrath nicht an den Start gehen. Der 32-Jährige aus Nesselwang ist nach einer Erkältung in der Vorbereitung nach wie vor „etwas angeschlagen“, teilte der DSV mit. Im Einzel der Frauen gestern am Dienstag ging Franziska Preuß erstmalig bei der Biathlon-WM 2025 leer aus und blieb als Zehnte ohne Medaille. Bei den Herren heute am Mittwoch zählen die deutschen Biathleten nicht zu den Favoriten.

Wann gibt es wieder Biathlon? Wo wird Biathlon heute übertragen? Das Einzel der Männer bei der Biathlon-WM 2025 live im TV, Stream und der Mediathek - alle News zur Biathlon-Übertragung heute am Mittwoch aktuell hier.

Biathlon live im Stream und TV heute - Einzel Männer: Zeitplan, Sender, Uhrzeit bei der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide am Mittwoch

Mittwoch, 19.2.2025 - Einzelrennen der Herren bei der Biathlon-WM heute in Lenzerheide

15.05 Uhr: Biathlon heute live aus Lenzerheide, Einzel der Männer über 20 km

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (ab 15 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 14.27 Uhr) und auf ORF 1 (ab 14.55 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon-WM live heute im TV: Einzelrennen der Herren kostenlos im Fernsehen

Live und kostenlos wird Biathlon heute am Mittwoch (19. Februar 2025) im Free-TV übertragen: Die ARD (Das Erste) zeigt das Einzelrennen der Herren von der WM 2025 aus der Roland Biathlon-Arena in Lenzerheide heute live und kostenlos im Fernsehen. Für die ARD Sportschau kommentiert Christian Dexne das Rennen der Männer. Die Analysen und Hintergründe liefern die Biathlon-Experten der ARD, die Ex-Biathleten Arnd Peiffer und Erik Lesser.

Auch Eurosport zeigt das Einzel der Männer von der Biathlon-WM heute live. Die Übertragung im Sender Eurosport 1 startet schon über eine halbe Stunde vor dem Rennstart. Eurosport 1 ist im deutschen Kabelfernsehen oft kostenlos zu empfangen.

Eine deutschsprachige Live-Übertragung heute am Mittwoch vom Biathlon-Einzel der Männer in Lenzerheide gibt es auch beim ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist im Allgäu größtenteils und in manchen Teilen Bayerns frei zu empfangen.

Biathlon heute im Livestream der ARD kostenlos sehen: Einzel der Männer live am Mittwoch

Biathlon im kostenlosen Livestream: Einen Stream von der Biathlon-WM 2025 heute am Mittwoch (19.02.) mit dem Einzel der Herren gibt es in der ARD unter sportschau.de/streams sowie kostenpflichtig via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon-WM 2025 live im Stream und TV: Zeitplan in Lenzerheide

Live im Free-TV, Stream und in der Mediathek steht heute am Mittwoch das Einzel-Rennen der Herren in Lenzerheide auf dem Programm. Bei der Biathlon-WM 2025 geht es dann ab Donnerstag mit den Staffeln weiter. Sechs weitere Rennen stehen bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz noch auf dem Biathlon-Zeitplan.

Hier das weitere Programm der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide:

Mittwoch, 19.2.2025, 15.05 Uhr: Einzel Männer, 20 km

Donnerstag, 20.2.2025, 16.05 Uhr: Single-Mixed-Staffel

Samstag, 22.2.2025, 12.05 Uhr: Staffel Frauen, 4 x 6 km

Samstag, 22.2.2025, 15.05 Uhr: Staffel Männer, 4 x 7,5 km

Sonntag, 23.2.2025, 13.45 Uhr: Massenstart Frauen, 12,5 km

Sonntag, 23.2.2025, 16.05 Uhr: Massenstart Männer, 15 km

Icon Vergrößern Ohne den Allgäuer Biathleten Philipp Nawrath startet bei der WM in Lenzerheide heute live im TV, in der Mediathek und im Livestream das Einzelrennen der Männer über 20 km. Foto: Martin Schutt, dpa Icon Schließen Schließen Ohne den Allgäuer Biathleten Philipp Nawrath startet bei der WM in Lenzerheide heute live im TV, in der Mediathek und im Livestream das Einzelrennen der Männer über 20 km. Foto: Martin Schutt, dpa