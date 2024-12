So sehen Sie die Massenstarts im Biathlon heute live im TV und Stream

Wann ist heute Biathlon im TV? Gleich zweimal läuft heute am Sonntag (8.12.2024) Biathlon aus Kontiolahti im Fernsehen, Livestream und in der Mediathek. Zum Abschluss des Weltcup-Auftakts in Finnland werden am Nachmittag der Massenstart der Herren und der Damen übertragen. Die Männer machen dabei laut Zeitplan den Auftakt, später heute Nachmittag steht dann noch das letzte Rennen der Frauen beim Biathlon in Kontiolahti auf dem Programm.

Seit dem 29. November sind die Biathleten jetzt bei der ersten Station im Biathlon-Weltcup-Kalender 2024/25 in Kontiolahti im Einsatz. Gestern gab es im Sprint der Damen einen guten Platz vier für Franziska Preuß. Noch besser machte es am Freitag der Allgäuer Biathlon-Star Philipp Nawrath, der es sogar aufs Podium schaffte. Beide sind auch heute bei den Massenstart-Rennen in Kontiolahti am Start. Hier folgend die Infos zur Übertragung.

Wann wird heute Biathlon gezeigt? Wo laufen die Biathleten? Die Massenstarts in Kontiolahti heute am Sonntag im TV, Stream und der Mediathek - alle Infos zum Biathlon-Weltcup im TV.

Biathlon live im TV heute in Kontiolahti 2024 - Massenstarts: Zeitplan, Sender, Stream

Sonntag, 8.12.2024 - Biathlon heute in Kontiolahti, Massenstart der Männer über 15 km

14.30 Uhr: Massenstart Herren, 15 km

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (Das Erste) und Eurosport 1 (ab ca. 14.25 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Sonntag, 8.12.2024 - Biathlon live in Kontiolahti, Massenstart heute der Damen über 12,5 km

17.10 Uhr: Massenstart Frauen, 12,5 km

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (Das Erste, ab ca. 17 Uhr), Eurosport 1 (ab 16.56 Uhr) und auf ORF 1 (ab 17.05 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon heute im Free-TV aus Kontiolahti 2024: Massenstart live im Fernsehen

Live und kostenlos wird Biathlon heute am Sonntag (08.12.) im Free-TV gezeigt: Die ARD (Das Erste) überträgt die Massenstarts aus Kontiolahti heute am Wintersport-Sonntag live im Fernsehen und Stream und zeigt außer Biathlon unter anderem auch Skispringen aus Wisla und Ski alpin aus Beaver Creek. Die TV-Experten für Biathlon in der ARD sind die Ex-Biathleten Arnd Peiffer und Erik Lesser.

Auch der Sender Eurosport 1 überträgt heute am Sonntag, 8. Dezember, noch einmal das volle Biathlon-Programm aus Kontiolahti. Im österreichischen Fernsehen wird heute live allerdings nur der Massenstart der Damen gezeigt. Am frühen Nachmittag hat das Formel-1-Rennen in Abu Dhabi an diesem Wochenende Vorrang. Eine Zusammenfassung vom Massenstart der Herren gibt es auf ORF 1 ab 16.46 Uhr. Im Anschluss wird live der Massenstart der Frauen übertragen.

Biathlon im Livestream und in der Mediathek heute am Sonntag aus Kontiolahti

Auch im Internet kann man Biathlon kostenlos sehen: Einen kostenfreien Livestream vom Biathlon-Massenstart der Männer und der Damen heute in Kontiolahti gibt es in der ARD unter sportschau.de/streams sowie kostenpflichtig via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Icon Vergrößern Der Allgäuer Biathlon-Star Philipp Nawrath greift live im TV, Stream und in der Mediathek heute am Sonntag (08.12.24) ein letztes Mal in Kontiolahti beim Massenstart an. Foto: Hendrik Schmidt, dpa Icon Schließen Schließen Der Allgäuer Biathlon-Star Philipp Nawrath greift live im TV, Stream und in der Mediathek heute am Sonntag (08.12.24) ein letztes Mal in Kontiolahti beim Massenstart an. Foto: Hendrik Schmidt, dpa

Biathlon live: Zeitplan im Weltcup 2024/25 geht in Hochfilzen in Österreich weiter

Die zweite Station im Biathlon-Weltcup 2024/25 nach dem hohen Norden Finnlands ist kommendes Wochenende Österreich. Dann treten die Biathletinnen und Biathleten in Hochfilzen an. Hier schon mal der Zeitplan fürs kommende Wochenende. Alle Rennen wird es wieder live im TV, Stream und in der Mediathek zu sehen geben.

Freitag, 13.12.2024, 11.30 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Freitag, 13.12.2024, 14.20 Uhr: Sprint Männer 10 km

Samstag, 14.12.2024, 12.30 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Samstag, 14.12.2024, 14.45 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Sonntag, 15.12.2024, 11.30 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Sonntag, 15.12.2024, 14.15 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km