So sehen Sie Biathlon auf Schalke live im TV und Stream

Wer zeigt Biathlon auf Schalke? Live im Free-TV, in der Mediathek und im Stream wird am Samstag (28.12.) das Biathlon-Event 2024 aus der Veltins-Arena in Gelsenkirchen übertragen. Beim World Team Challenge Event stehen dabei Massenstart und Verfolgung auf dem Programm. Das Einladungsrennen gehört jedoch nicht zum Zeitplan des aktuellen Biathlon-Weltcups 2024/25.

Seit dem Jahr 2002 wird das Show-Event auf Schalke ausgetragen. In der Biathlon-Übertragung live im TV und Stream treten die Athleten in gemischten Zweier-Teams an: Je ein Herr und eine Dame bilden eine Mannschaft. Team Deutschland 1 bilden Anna Weidel und Justus Strelow, Team Deutschland 2 sind die Weltcup-Führende Franziska Preuß und der Allgäuer Philipp Nawrath.

Wann kommt Biathlon im Fernsehen? Wann starten die Biathleten? Alle News zur TV-Übertragung, Live-Stream und Übertragung in der Mediathek des Biathlon 2024 auf Schalke.

Biathlon 2024 live im TV auf Schalke - Massenstart und Verfolgung der Teams (Männer und Frauen gemischt): Zeitplan, Sender, Stream

Samstag, 28.12.2024 - Biathlon heute in Schalke, World Team Challenge

18.10 Uhr: Biathlon-Rennen heute: Massenstart

Fernsehen: live im ZDF (ab ca. 18 Uhr) und auf Eurosport 1 (ab 18 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

19.27 Uhr: Biathlon auf Schalke: Verfolgung

Fernsehen: live im ZDF (ab 19.20 Uhr) und auf Eurosport 1 (ab 19.15 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Auf Schalke: Biathlon heute live im Fernsehen und TV-Stream

Massenstart und Verfolgungsrennen beim Biathlon World Team Challenge 2024 auf Schalke werden am Samstag (28. Dezember) live und kostenlos im Free-TV im ZDF gezeigt. Im Anschluss an die Quali bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf beginnt gegen 18 Uhr die TV-Übertragung aus Gelsenkirchen.

Das ZDF zeigt sowohl den Massenstart als auch die Verfolgung live und in voller Länge. Aus Norwegen sind die Kommentatoren Volker Grube und Sven Fischer im Einsatz. Die ZDF-Biathlon-Expertin ist Denise Hermann-Wick. Moderator ist Alexander Ruda.

Auch auf Eurosport 1 gibt es eine Biathlon-Übertragung aus Gelsenkirchen ab 18 Uhr, der Sender ist jedoch nicht überall im Kabel frei empfangbar. ORF zeigt das Showevent vom Biathlon auf Schalke heute nicht live im in Deutschland empfangbaren Fernsehen, sondern ab 18.05 Uhr lediglich im Programm „ORF Sport+“, das es nicht im frei empfangbaren Kabelfernsehen in Deutschland gibt.

Schalke: Biathlon live - World Team Challenge (28.12.24) im TV-Stream und der Mediathek

Einen kostenlosen Livestream des Biathlon-Wettkampfs heute am Samstag gibt es beim ZDF im Internet unter sportstudio.de sowie kostenpflichtig via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Icon Vergrößern Live im Free-TV, dem Stream und in der Mediathek soll die Stimmung beim Biathlon auf Schalke heute für die Fernseh- und Stream-Zuschauer überschwappen. Foto: IMAGO, eu-imagaes Icon Schließen Schließen Live im Free-TV, dem Stream und in der Mediathek soll die Stimmung beim Biathlon auf Schalke heute für die Fernseh- und Stream-Zuschauer überschwappen. Foto: IMAGO, eu-imagaes

Biathlon auf Schalke: 50.000 in der Arena, viele vor dem TV

Flutlicht an und volles Fußballstadion - solche Bedingungen sieht man beim Biathlon live im TV, Stream und der Mediathek selten. . Zur 21. Auflage der Biathlon World Team Challenge im Stadion des Zweitligisten FC Schalke 04 werden rund 50.000 Fans erwartet. Zehn gemischte Teams aus neun Nationen gehen live im TV, Livestream und in der Mediathek an den Start.

Das sind die Teams:

Anna Weidel - Justus Strelow (Deutschland 1)

Franziska Preuß - Philipp Nawrath (Deutschland 2)

Karoline Offigstad Knotten - Sturla Holm Laegreid (Norwegen)

Julia Simon - Fabien Claude (Frankreich)

Anna Magnusson - Jesper Nelin (Schweden)

Jessica Jislova - Michal Krcmar (Tschechien)

Baiba Bendika - Andrejs Rastorgujevs (Lettland)

Juliya Dzhyma - Dmytro Pidruchnyi (Ukraine)

Polana Klemencic - Jakov Fak (Slowenien)

Lotte Lie - Florent Claude (Belgien)