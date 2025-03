Am 30. November 2024 startet der Biathlon-Weltcup 2024/25 in Kontiolahti, Finnland. In dieser Saison treten die Biathletinnen und Biathleten bei insgesamt zehn Stationen ausschließlich in Europa an. Die Wettkämpfe führen sie unter anderem nach Hochfilzen, Ruhpolding und Antholz, bevor sie bei den Weltmeisterschaften im Februar in Lenzerheide die Gewehre schultern. Das Saisonfinale findet Ende März in Oslo statt.

Wie sieht der Zeitplan in der Biathlon-Saison 2024/25 aus? Alle Termine des Biathlon-Weltcups 23/24 und den gesamten Rennkalender gibt es hier.

Biathlon-Weltcup 2024/25: Zeitplan und Stationen - alle Länder im Überblick

Wie bereits erwähnt, bleiben die Biathletinnen und Biathleten in der Saison 24/25 in Europa. Für die letzten beiden Stationen der vergangenen Saison mussten die Athletinnen und Athleten den großen Teich überqueren: Das Finale fand im kanadischen Canmore statt, zuvor wurden Wettkämpfe in Soldier Hollow in den USA ausgetragen.

Die Biathlon-Weltmeisterschaft findet 2025 in der Schweiz statt. Seit der Regeländerung vor der Saison 22/23 fließen die Ergebnisse der WM nicht mehr in die Gesamtwertung des Weltcups ein. Dadurch entfallen auch die Streichresultate, die bisher für das Endergebnis berücksichtigt wurden. Damit zählt jedes Weltcup-Rennen uneingeschränkt zur Gesamtwertung. Der Biathlon-Weltcup 2024/25 umfasst Stationen in diesen Ländern:

Biathlon-Weltcup 2024/25: Alle Termine im Rennkalender

Finnland kehrt in der Saison 2024/25 als Auftaktstation des Biathlon-Weltcups zurück und eröffnet die Wettkämpfe Ende November in Kontiolahti. Anschließend führt der Rennkalender die Profis weiter nach Österreich und Frankreich, bevor sie im Januar in Deutschland antreten, zunächst in Oberhof und anschließend in Ruhpolding. Nach den Wettkämpfen in Italien stehen die Weltmeisterschaften in der Schweiz an, deren Ergebnisse jedoch nicht zur Weltcup-Gesamtwertung zählen. Die letzten Stationen finden schließlich in Tschechien, Slowenien und Norwegen statt, wo die Saison in Oslo ihren Abschluss findet.

Alle Austragungsorte und Stationen des Biathlon-Weltcups 24/25 im Überblick:

Biathlon-Weltcup in Kontiolahti (Finnland) – 30. November bis 8. Dezember 2024

Samstag, 30.11.2024, 13.15 Uhr: Single-Mixed-Staffel

Samstag, 30.11.2024, 15.45 Uhr: Team Mixed-Staffel

Sonntag, 01.12.2024, 13.45 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Sonntag, 01.12.2024, 17.25 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Dienstag, 03.12.2024, 16.20 Uhr: Einzel Männer kurz 15 km

Mittwoch, 04.12.2024, 16.20 Uhr: Einzel Frauen kurz 12,5 km

Freitag, 06.12.2024, 16.20 Uhr: Sprint Männer 10 km

Samstag, 07.12.2024, 17.10 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Sonntag, 08.12.2024, 14.30 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Sonntag, 08.12.2024, 17.10 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen (Österreich) – 13. bis 15. Dezember 2024

Freitag, 13.12.2024, 11.30 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Freitag, 13.12.2024, 14.20 Uhr: Sprint Männer 10 km

Samstag, 14.12.2024, 11.30 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Samstag, 14.12.2024, 14.45 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Sonntag, 15.12.2024, 11.30 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Sonntag, 15.12.2024, 14.15 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Biathlon-Weltcup in Le Grand Bornand (Frankreich) – 19. bis 22. Dezember 2024

Donnerstag, 19.12.2024, 14.20 Uhr: Sprint Männer 10 km

Freitag, 20.12.2024, 14.20 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 21.12.2024, 12.30 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Samstag, 21.12.2024, 14.45 Uhr: Verfolgung Männer 10 km

Sonntag, 22.12.2024, 12.30 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Sonntag, 22.12.2024, 14.45 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Biathlon-Weltcup in Oberhof (Deutschland) – 9. bis 12. Januar 2025

Donnerstag, 09.01.2025, 14.20 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Freitag, 10.01.2025, 14.20 Uhr: Sprint Männer 10 km

Samstag, 11.01.2025, 12.30 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Samstag, 11.01.2025, 14.45 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Sonntag, 12.01.2025, 12.20 Uhr: Single Mixed Staffel

Sonntag, 12.01.2025, 14.30 Uhr: Team Mixed Staffel

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding (Deutschland) – 15. bis 19. Januar 2025

Mittwoch, 15.01.2025, 14.10 Uhr: Einzel Männer 20 km

Donnerstag, 16.01.2025, 14.10 Uhr: Einzel Frauen 15 km

Freitag, 17.01.2025, 14.20 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Samstag, 18.01.2025, 14.20 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Sonntag, 19.01.2025, 12.30 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Sonntag, 19.01.2025, 15.00 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Biathlon-Weltcup in Antholz (Italien) – 23. bis 26. Januar 2025

Donnerstag, 23.01.2025, 14.30 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Freitag, 24.01.2025, 14.30 Uhr: Sprint Männer 10 km

Samstag, 25.01.2025, 13.00 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Samstag, 25.01.2025, 14.55 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Sonntag, 26.01.2025, 12.05 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Sonntag, 26.01.2025, 14.45 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide (Schweiz) – 12. bis 23. Februar 2025

Mittwoch, 12.02.2025, 14.30 Uhr: Team Mixed-Staffel

Freitag, 14.02.2025, 15.05 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 15.02.2025, 15.05 Uhr: Sprint Männer 10 km

Sonntag, 16.02.2025, 12.05 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Sonntag, 16.02.2025, 15.05 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Dienstag, 18.02.2025, 15.05 Uhr: Einzel Frauen 15 km

Mittwoch, 19.02.2025, 15.05 Uhr: Einzel Männer 20 km

Donnerstag, 20.02.2025, 16.05 Uhr: Single-Mixed-Staffel

Samstag, 22.02.2025, 12.05 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Samstag, 22.02.2025, 15.05 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Sonntag, 23.02.2025, 13.45 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Sonntag, 23.02.2025, 16.05 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Hinweis: Die Ergebnisse der Weltmeisterschaft fließen nicht in die Weltcup-Gesamtwertung ein.

Biathlon-Weltcup in Nove Mesto na Moravě (Tschechien) – 6. bis 9. März 2025

Donnerstag, 06.03.2025, 18.20 Uhr: Sprint Männer 10 km

Freitag, 07.03.2025, 18.20 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 08.03.2025, 14.55 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Samstag, 08.03.2025, 17.40 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Sonntag, 09.03.2025, 13.50 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Sonntag, 09.03.2025, 16.45 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Biathlon-Weltcup in Pokljuka (Slowenien) – 13. bis 16. März 2025

Donnerstag, 13.03.2025, 15.15 Uhr: Einzel Frauen 15 km

Freitag, 14.03.2025, 15.15 Uhr: Einzel Männer 20 km

Samstag, 15.03.2025, 13.05 Uhr: Mixed-Staffel

Samstag, 15.03.2025, 15.45 Uhr: Single-Mixed-Staffel

Sonntag, 16.03.2025, 13.05 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Sonntag, 16.03.2025, 15.45 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Biathlon-Weltcup-Finale in Oslo (Norwegen) – 21. bis 23. März 2025

Freitag, 21.03.2025, 13.30 Uhr: Sprint Männer 10 km

Freitag, 21.03.2025, 16.15 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 22.03.2025, 13.45 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Samstag, 22.03.2025, 15.50 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Sonntag, 23.03.2025, 13.15 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Sonntag, 23.03.2025, 15.45 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Es ist möglich, dass sich Zeiten kurzfristig ändern. Aufgrund von Schneeverhältnissen und Wetterbedingungen können einzelne Wettkämpfe oder ganze Stationen gestrichen werden.