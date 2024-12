Kein ZDF oder ARD: Hier sehen Sie Skilanglauf aus Davos heute im TV und Stream

Davos hat dieser Tage etwas zu feiern. Denn Davos Nordic feiert sein 50-jähriges Bestehen. Schon seit 1972 organisiert der Ski Club Davos Langlauf-Rennen - ganz am Anfang allerdings „nur“ Trainingsrennen der Schweizer Nationalmannschaft mit Trainingskollegen aus Norwegen, Schweden und Deutschland. 1974/75 wurden die Langlaufrennen erstmals professionell vorbereitet. Entsprechend ist die Wintersaison 24/25 dort also eine Jubiläumssaison.

Heute, am Sonntag machen die Langläuferinnen und Langläufer mit dem Weltcup Halt in Davos. „Um jeden und jede in ihrer besten Disziplin an den Start zu bringen und das Maximum rauszuholen, reisen wir mit einem großen Kader an. Mit elf Mädels und zehn Jungs ist das Team eins der größten, das wir in Davos je am Start hatten“, kündigt Langlauf-Teamchef Peter Schlickenrieder auf der Homepage des Deutschen Skiverbandes an.

Langlauf Weltcup heute live in Davos - Sender, Zeitplan, TV-Termine, Stream und Mediathek

Heute, Sonntag, 15.12.2024 - Langlauf Weltcup in Davos

11.30 Uhr Intervallstart Männer, 20 km C

TV: Eurosport2

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

14 Uhr Intervallstart Frauen, 20 km C

Fernsehen: -

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Eine rund zehnminütige Zusammenfassung des Tages plant das ZDF im Rahmen seiner Wintersport-Übertragung gegen 18:05 Uhr

Freitag, 13. Dezember - Weltcup-Langlauf Qualifikation in Davos Frauen/Männer

16 Uhr Quali. Frauen/Männer, Team Sprint F

TV: -

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

18 Uhr: Finals Frauen /Männer, Team Sprint F

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 15:50 Uhr)

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Samstag, 14.12.2024 - Langlauf Weltcup in Davos

14.45 Uhr Quali. Frauen/Männer, Sprint F

TV: -

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

17.15 Uhr Finals Frauen/Männer, Sprint F

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab ca. 17:45 Uhr)

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Langlauf-Weltcup in Davos - nicht alles live im klassischen TV

Wer die Langlauf-Events in Davos in voller Länge sehen will, kommt am kostenpflichtigen Streamingdienst discovery+ nicht vorbei. Das meiste gibt es auch beim linearen Sender Eurosport2 zu sehen, der aber ebenfalls ein Pay-Angebot ist.

Das ZDF überträgt nur ausschnittsweise live, weil die Redaktion sich mehrfach für andere parallel stattfindende Wintersport-Events entschieden hat. Mitunter sind aber Zusammenfassungen der Ereignisse in Davos eingeplant.

Das deutsche Aufgebot beim Langlauf in Davos heute

Deutsche Frauen beim Langlauf in Davos am Wochenende - nach Angaben des DSV:

Victoria Carl (SC Motor Zella-Mehlis)

Anna-Maria Dietze (Pulsschlag Neuhausen)

Pia Fink (SV Bremelau)

Laura Gimmler (SC 1906 Oberstdorf)

Katharina Hennig (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)

Helen Hoffmann (WSV Oberhof 05)

Lena Keck (TSV Buchenberg)

Sofie Krehl (SC Oberstdorf)

Lisa Lohmann (WSV Oberhof)

Coletta Rydzek (SC Oberstdorf)

Katherine Sauerbrey (SC Steinbach-Hallenberg)

Deutsche Männer beim Langlauf in Davos am Wochenende - nach Angaben des DSV

Lucas Bögl (SC Gaißach)

Janosch Brugger (WSG Schluchsee)

Jan-Friedrich Doerks (SWV Goldlauter Heidersbach)

Marius Kastner (SC Neubau)

Elisa Keck (TSV Buchenberg)

Albert Kuchler (SpVgg Lam)

Friedrich Moch (WSV Isny)

Florian Notz (TSV/SZ Böhringen Römerstein)

Anian Sossau (SC Eisenärzt)

Jan Stölben (SLV Ernstberg)