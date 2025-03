Hier sehen Sie das WM-Skispringen der Männer heute live im TV und Stream

Live im TV, in der Mediathek und im Livestream steht heute am Sonntag (2.3.2025) das Skispringen der Herren von der Normalschanze bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim an. In der Übertragung im Fernsehen und im kostenlosen Livestream geht es für die Skispringer erstmals bei der Weltmeisterschaft in Norwegen um Gold, Silber oder Bronze.

Der 1. Durchgang beim Skispringen heute in Trondheim startet laut Zeitplan um 17 Uhr. Die krisengeplagten deutschen Skispringer um Andreas Wellinger, den Oberstdorfer Karl Geiger und Co. gehören auf der Skischanze in Norwegen nicht zu den Medaillen-Favoriten. Ganz vorn dürften sich die Lokalmatadoren mit den starken Österreichern um die Podestplätze messen.

Wie viel Uhr ist es heute Skispringen? Wer überträgt das Skispringen heute? Hier Aktuelles zum Skispringen der Männer am Sonntag bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek.

Skispringen heute live im TV der Herren - Live-Übertragung Nordische Ski WM 2025: Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek

Sonntag, 2.3.2025 - Skispringen, WM-Einzel Herren, Normalschanze

17 Uhr: Skispringen live, Herren aus Trondheim (1. und 2. Durchgang), Normalschanze HS 102

Fernsehen: live im ZDF (ab 16.45 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 16.47 Uhr) und bei ORF 1 (ab 16.45 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Skispringen live im TV: Männer-Einzel Nordische Ski-WM heute am Sonntag im Fernsehen

Von der Skischanze „Granasen“ in Trondheim wird heute am Sonntag (2. März) live das WM-Skispringen der Herren bei der Nordischen-Ski-Weltmeisterschaft 2025 gezeigt. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hat das ZDF die Wintersport-Übertragungen an diesem Wochenende übernommen. Von der Ski-WM in Norwegen läuft zuvor bereits die Nordische Kombination und der Skiathlon der Damen im „ZDF Sportstudio live“.

Ab 16.45 Uhr meldet sich die ZDF-Skisprung-Crew live von der Schanze in Trondheim. Moderatorin Lena Kesting führt durchs Programm vom Männer-Skispringen. Kommentator ist wie bei der Vierschanzentournee beim ZDF Stefan Bier. Der Skisprung-Experte im Zweiten ist Ex-Springer Severin Freund.

Auch Eurosport 1 zeigt den 1. und 2. Durchgang vom Skispringen heute bei der Nordischen Ski-WM live im Fernsehen. Der Sender ist in weiten Teilen im deutschen Kabel-TV zu empfangen.

Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung vom Männer-Skispringen heute von der Normalschanze in Trondheim gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Skispringen in Trondheim heute im kostenlosen Stream live

Einen kostenlosen Livestream vom WM-Skispringen heute am Sonntag (02.03.25) der Herren gibt es beim ZDF im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Nordische Ski-WM heute live im TV und Stream: Skispringen ohne große deutsche Hoffnungen

Bei der Nordischen Ski-WM 2025 in Trondheim steht heute live im Free-TV, in der Mediathek und im Livestream das erste Skispringen der Herren auf dem Programm. Die deutschen Skispringer rechnen sich schon im Vorfeld nicht viele Chancen aus - das Team befindet sich seit der Vierschanzentournee in der Dauerkrise.

Bundestrainer Stefan Horngacher gibt offen zu: „Wir sind ziemlich abgeschifft. Die Gründe dafür sind natürlich vielfältig“, sagt der Österreicher. Die aktuelle Situation sei bei allen Athleten „völlig unzufriedenstellend“. Eine ausführliche Analyse zu den Problemen bei den deutschen Skispringern können Sie hier lesen.

