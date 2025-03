Hier sehen Sie die Super-G-Rennen aus Sun Valley heute live im TV und Stream

Wer zeigt heute Ski alpin? Im TV, im kostenlosen Livestream und in der Mediathek starten heute am Sonntag (23.3.2025) in Sund Valley/USA die letzten Super-G-Rennen des Weltcup-Winters 2024/25. In der Übertragung im Fernsehen und Stream tragen sowohl die Damen, als auch die Männer das Weltcup-Finale im US-Bundesstaat Idaho aus. Die Startzeit der Rennen liegt wegen der Zeitverschiebung günstig zur besten Sendezeit am frühen Sonntagabend.

Laut Zeitplan starten heute zunächst die Frauen ab 18 Uhr in den Super-G von Sun Valley. Ab 19.30 Uhr sind dann die Männer dran. Bei den Herren steht der Schweizer Ski-Superstar Marco Odermatt bereits als Gewinner der kleinen Kristallkugel fest. Bei den Damen gibt es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Gesamtweltcup-Siegerin Federica Brignone und der Schweizerin Lara Gut-Behrami. Sie liegt nur fünf Punkte hinter der Italienerin und kann sich heute in Sun Valley noch den Super-G-Weltcup-Sieg sichern.

Wo kommt Ski alpin? Wann ist heute Start? Hier der Sun-Valley-Zeitplan der Super-G der Damen und Herren in der TV-Übertragung und im Live-Stream heute am Sonntag.

Ski-Weltcup heute, Super-G live in Sun Valley - Damen und Herren: Zeitplan 2025, TV-Sender und Stream am Sonntag

Sonntag, 23.3.2025 - Super-G der Frauen in Sun Valley live

18 Uhr: Super-G heute live der Damen in Sun Valley/USA

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab ca. 17.31 Uhr) und auf ORF 1 (ab 17.55 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Sonntag, 23.3.2025 - Super-G der Männer in Sun Valley live

19.30 Uhr: Super-G heute live der Herren in Sun Valley/USA

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab ca. 18.40 Uhr) und auf ORF 1 (ab 19.15 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos,) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Super-G heute in Sun Valley im kostenlosen Livestream und in der Mediathek

Wer die beiden Super-G in Sun Valley der Damen und der Männer live sehen möchte, ist im Internet gut aufgehoben. Die „ARD Sportschau“ bietet von beiden Rennen des Super-G-Saisonfinales einen kostenlosen Livestream aus Sun Valley im Internet unter sportschau.de/streams. Tobias Barnerssoi kommentiert dort für die „Sportschau“ zunächst den Super-G der Frauen, ehe der Allgäuer Sportreporter Bernd Schmelzer die Übertragung des Männer-Super-G übernimmt.

Einen kostenpflichtigen Livestream beider Super-G-Rennen im Ski-Weltcup heute gibt es auch via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn und DAZN.

Super-G Sun Valley live im TV der Frauen und Männer: Wer überträgt Ski alpin heute?

Kein Ski alpin heute im linearen Fernsehen bei den Öffentlich-Rechtlichen: Wegen der Startzeit am frühen Abend deutscher Zeit kann die ARD, die an diesem Wochenende Wintersport zeigt, beide Super-G aus Idaho nicht live im Free-TV zeigen. Hier behilft man sich via Livestream in der Sportschau-Mediathek.

Der Super-G heute läuft außerdem live auf Eurosport - sowohl der Sender Eurosport 1, als auch Eurosport 2, übertragen die Skirennen heute live im TV.

Eine Live-Übertragung des Ski-Weltcup-Finales im Super-G in Sun Valley heute gibt es auch beim ORF. ORF 1 zeigt den Super-G der Frauen und Männer heute live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.