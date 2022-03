Auf Saharastaub folgt Sonne - So wird das Wetter am Wochenende

Saharastaub hat den Himmel über dem Allgäu gelb-braun verfärbt. Das Wochenende verspricht nun mehr Sonne. Es bleibt aber kühl. Die Wetter-Vorschau.

19.03.2022 | Stand: 11:31 Uhr

Die Spuren des ungewöhnlichen Wetterphänomens sind zwar noch auf vielen Autos und glatten Oberflächen zu sehen, doch zumindest aus dem Himmel ist der Saharastaub weitestgehend verschwunden. Seit Dienstag war das Allgäu in gelb-braunes Licht gehüllt.

Doch nun erwarten uns sonnige Aussichten. Heute scheint oft die Sonne, gebietsweise kann es aber auch dichtere Wolken geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 12 Grad. In der Nacht zum Sonntag ist es verbreitet klar, in Alpennähe ist Nebel oder Hochnebel möglich.

Auch am Sonntag wird es sonnig, einzelne Wolken sind möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 15 Grad.

Bilderstrecke

Saharastaub sorgt für Ansturm auf Waschstraßen

Saharastaub sorgt für Ansturm auf Waschstraßen

Vom Saharastaub dick mit einer bräunlich-gelben Sandschicht überzogen waren am Mittwoch in der früh viele Autos. Vor den Waschstraßen und Waschboxen in Kaufbeuren bildeten sich lange Schlangen.

Woher kommt der Saharastaub im Allgäu?

In den letzten Tagen hat der Saharastaub die guten Wetter-Aussichten - im wahrsten Sinne des Wortes - getrübt. Er machte auch im Allgäu aus dem blauen Himmel einen gelb-bräunlichen oder gelb-rötlichen Himmel. Der Staub in der Luft sorgte auch dafür, dass es nicht noch wärmer wurde.

"Tief "Elke" liegt aktuell knapp westlich der Straße von Gibraltar und schaufelt den Saharastaub in einer südlichen bis südwestlichen Strömung nach Mitteleuropa", hieß es beim Deutschen Wetterdienst (DWD) am Dienstag. Von Nordafrika über Spanien und Frankreich sei schon am Montag "ein erster kleinerer Schwall" nach Deutschland gekommen.

Folgen des Saharastaubs im Allgäu

Schwaden aus Wüstenstaub, die mit dem Wind aus Afrika zu uns getrieben werden, hinterlassen auch Spuren auf Fenstern, Terrassenmöbeln, Balkonen, Windschutzscheiben und Autolack. Wer seinen staubverschmutzten Wagen dann falsch wäscht, kann sich über schöne Kratzer und Schleifspuren im Lack "freuen".

Saharastaub hat aber auch eine positive Folge: Sonnenauf- und -untergang sehen farbenprächtiger aus. Dies ist typisch für Staub am Himmel, denn dieser filtert alle anderen Farben so stark heraus, dass nur noch die rötlichen Farbtöne übrigbleiben.

Bilderstrecke

Saharastaub in Deutschland: Aktuelle Bilder aus dem Allgäu

Saharastaub in Deutschland: Aktuelle Bilder aus dem Allgäu

Unsere Fotografen zeigen aktuelle Fotos vom Saharastaub im Allgäu.

Auch Blutregen fiel im Allgäu

Von Blutregen spricht man, wenn der Regen durch den Wüstensand rötlich gefärbt ist. Das war am Dienstagabend in weiten Teilen des Allgäus der Fall - die Autowaschanlagen hatten in den darauffolgenden Tagen viel zu tun.

7-Tage-Wetter Allgäu: Der Ausblick für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdor

Samstag, 19. März: Die Temperaturen sinken etwas. Trotzdem den ganzen Tag über viel Sonne und wenig Wolken. Kein Regen.

Sonntag, 20. März: Am kalendarischen Frühlingsanfang 2022 erwarten uns im Allgäu 10 Sonnenstunden, Höchsttemperaturen um die 8 Grad.

Montag, 21. März: Weiter viel Sonne, nachts allerdings wird es frostig mit Temperaturen um minus 6 Grad.

Dienstag, 22. März: Viel Sonnenschein, bei Höchsttemperaturen zwischen 13 und 19 Grad.

Mittwoch, 23. März: Auch am Mittwoch bleibt es sonnig und ähnlich warm wie am Dienstag.

Donnerstag, 24. März: Am Donnerstag bleibt es freundlich mit Temperaturen von maximal 13 bis 19 Grad.

Bilderstrecke

Leser fotografieren den Saharastaub 2021 über dem Allgäu

Leser fotografieren den Saharastaub 2021 über dem Allgäu

Der "Wächter des Allgäus", der Grünten, in gelbliches Licht getaucht. In Immenstadt sorgte der Saharastaub für eine besondere Lichtstimmung.
Als würde die Sonne auf dem Mast balancieren: Dieses tolle Foto mit den satten Farben wurde in Kempten aufgenommen.
Wer früh aufsteht, kann zurzeit tolle Sonnenaufgänge bestaunen. Wie auf diesem Foto, aufgebommen am Dienstagmorgen in Oy-Mittelberg.
Bei diesem Anblick könnte man fast glauben, man stünde unter der Wüstensonne. Doch das Bild stammt aus Durach im Oberallgäu.
Ganz diesig war es wegen des Saharastaubs auch in Sonthofen.
Kräftige Farben zeigten sich zum Sonnenuntergang am Dienstag bei Leutkirch im Allgäu.
Auch über dem Öschlesee bei Sulzberg im Oberallgäu zeigte sich die Sonne am Dienstagabend von einer besonders schönen Seite.
Am Dienstagmorgen zeigte sich über Kempten dieses satte Gelb.
Eine schöne Abendstimmung mit Bergkulisse gab es am Forggensee.
Gleißend und schön: Die Sonne am milchigen Himmel über der Halde in Kempten.
Es scheint fast so, als hätte die Sonne mit extra viel Kraft gegen den Saharastaub angestrahlt. Das Foto entstand am Dienstag in Oy-Mittelberg.

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auch in unserem Wetter-Special mit Biowetter, Regenradar, UV-Index und Ozonbelastung.