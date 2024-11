Diese Bergbahnen im Allgäu sind diese Woche in Betrieb

Viele Bergbahnen im Allgäu stecken mitten in den Vorbereitungen auf die anstehende Wintersaison. Dazu zählen Revisionsarbeiten, bei denen unter anderem die Tragseile, an denen die Gondeln entlang schweben, überprüft werden. Manche Betriebe reagieren jetzt kurzfristig auf den Wintereinbruch im Allgäu und öffnen diese Woche für Besucherinnen und Besucher. Eine Übersicht.

Diese Allgäuer Bergbahnen sind aktuell geöffnet

Die Imbergbahn bei Steibis teilt auf ihrer Homepage mit, dass sie bei guter Witterung am Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag von 10 bis 15.30 Uhr für Fußgänger geöffnet hat. Diese Webcams zeigen die Verhältnisse vor Ort.

Die Söllereckbahn im Süden Oberstdorfs ist in dieser Woche in den Betrieb gestartet. Laut den Betreibern sind neben einigen Skipisten der Rundwanderweg zum Freibergsee und der Winterwanderweg nach Riezlern geöffnet.

Von den Bergstationen der beiden Seilbahnen gibt es jeweils Winterwanderwege, auf denen Besucherinnen und Besucher zu einer Tour aufbrechen können. Wer Bergpanorama genießen will, muss nicht unbedingt mit einer Bergbahn in die höheren Lagen fahren. Hier stellen wir fünf wunderschöne Winterwanderungen vor, bei denen man aus dem Tal oder vom Parkplatz starten kann.

Diese Skigebiete starten früher als geplant in die Wintersaison

Wer in den Bergen lieber Skifahren als Wandern geht, hat diese Woche auch schon einige Möglichkeiten. Zum Beispiel hat das Skigebiet Grasgehren nahe des Riedberger Horns angekündigt, am Freitag, 29. November, in den Skibetrieb zu starten. Wegen des Wintereinbruchs geht es eine Woche früher als geplant los, teilen die Betreiber mit. Zum Auftakt der Saison wird auch die Grasgehrenhütte ihre Türen öffnen.

Rund um die bereits erwähnte Söllereckbahn sind derzeit sechs Pistenkilometer präpariert. Zudem sind die Schwärzenlifte im Buchenberger Ortsteil Eschach in die Saison gestartet. Dort ist die Hälfte der Pisten bereits befahrbar.

An den Schwärzenliften in Eschach hat der Skibetrieb begonnen. Foto: Matthias Becker

Eine Übersicht dazu, wann weitere Skigebiete geplant haben, den Betrieb aufzunehmen, finden Sie hier.