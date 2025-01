Das Allgäu zählt zu den beliebtesten Winter-Campingzielen Europas

Dass das Allgäu im Sommer ein beliebtes Ziel für Camper aus aller Welt ist, ist bekannt. In der Hochsaison während der warmen Monate sind viele der zahlreichen Plätze komplett ausgebucht.

Doch auch im Winter interessieren sich immer mehr Menschen für Campingplätze in der Region. Das sagt zumindest eine Analyse von „Beyond Camping“, einem unabhängigen Camping- und Wandermagazin, das die Anzahl von monatlichen Suchanfragen aus Deutschland für über 1700 Winter-Campingplätze in ganz Europa miteinander verglich.

Das Allgäu klettert in der Beliebtheit für Winter-Campingplätze nach oben

In der Saison 2023/2024 lag das Allgäu noch auf Rang 23, nun klettert die Region um stolze 15 Plätze nach oben und erreicht erstmals die Top 10 der beliebtesten Urlaubsziele für Winter-Camping. Mit 25.000 Suchanfragen belegt das Allgäu in diesem Jahr Platz 8 im europaweiten Vergleich. Neben den zahlreichen Skigebieten und Wintersportangeboten locken auch sportliche Großevents wie die Vierschanzentournee oder bekannte Sehenswürdigkeiten Besucher aus ganz Deutschland in den Wintermonaten in die Region.

Icon Vergrößern Wohnwagen von Dauercampern stehen auf einem Campingplatz am Forggensee. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Wohnwagen von Dauercampern stehen auf einem Campingplatz am Forggensee. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Dass das Allgäu gefragter wird, liegt laut „Beyond Camping“ auch an einer allgemeinen Reise-Tendenz: Immer mehr Camper bevorzugen eher ländliche Gebiete am Wasser, statt in Städte zu reisen. Mit Hamburg befindet sich nur noch eine Metropole im Ranking - vergangenes Jahr waren es noch drei.

Das sind die Top 10-Urlaubsziele für Winter-Camping

Insgesamt 1738 Urlaubsziele aus ganz Europa hat das Magazin eigenen Angaben zufolge anhand der monatlichen Suchanfragen von November bis Februar analysiert und ausgewertet. Eine Besonderheit sticht sofort ins Auge: Unter den vier beliebtesten Reisezielen für deutsche Winter-Camper liegen drei aus dem Ausland - und damit Plätze in wärmeren Gefilden.

Icon Vergrößern Auch tiefe Temperaturen können Camper nicht vom Wintercamping abhalten. Foto: Patrick Seeger, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Auch tiefe Temperaturen können Camper nicht vom Wintercamping abhalten. Foto: Patrick Seeger, dpa (Archivbild)

Mit über 120.000 Suchanfragen ist der Gardasee mit großem Abstand die beliebteste Region für Winter-Camper aus Deutschland - wie schon im Vorjahr. Zum Vergleich: Der Bodensee schaffte es nur knapp auf die Hälfte. Die Top 10 der Urlaubsziele für Winter-Camping nach den Zahlen von „Beyond Camping“ in der Übersicht:

Gardasee (120.400 Suchanfragen) Bodensee (51.000 Suchanfragen) Sardinien (38.600 Suchanfragen) Korsika (37.400 Suchanfragen) Rügen (29.400 Suchanfragen) Hamburg (27.000 Suchanfragen) Fehmarn (26.000 Suchanfragen) Allgäu (25.000 Suchanfragen) Lüneburger Heide (21.600 Suchanfragen) Schwarzwald (21.320 Suchanfragen)

Welche Winter-Campingplätze gibt es im Allgäu?

Winter-Camping boomt also auch im Allgäu. Geeignete Plätze in Bergnähe, die zudem Wintersportangebote wie Langlauf, Eislaufen, Rodeln oder Eisstockschießen in unmittelbarer Umgebung bieten, gibt es überall in der Region.

Icon Vergrößern Ein Wintercamper steht auf einem Campingplatz bei Brunnen im Landkreis Ostallgäu. Foto: picture alliance/dpa Icon Schließen Schließen Ein Wintercamper steht auf einem Campingplatz bei Brunnen im Landkreis Ostallgäu. Foto: picture alliance/dpa

Welche Winter-Campingplätze im Allgäu zu den beliebtesten zählen und worauf man beim Wintercamping achten sollte, lesen Sie hier.

