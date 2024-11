Weihnachtsmarkt-Vorfreude im Allgäu: Diese Märkte öffnen bereits dieses Wochenende

Welche Weihnachtsmärkte im Allgäu haben schon geöffnet? Diese Frage stellen sich viele Menschen in der Region spätestens Mitte November, wenn die ersten Adventsmärkte zum Bummeln einladen und Glühweinduft in der Luft liegt.

Auch 2024 gibt es einige Frühstarter unter den Allgäuer Weihnachtsmärkten. Am mittleren Novemberwochenende fanden bereits zwei Märkte im Unterallgäu und einer im Oberallgäu statt. Jetzt, von Freitag, 22.11., bis zum Sonntag, 24.11.24, kommen etliche hinzu - und auch im Ostallgäu startet die Weihnachtsmarktsaison.

Sechs vor allem kleinere Weihnachtsmärkte im Allgäu öffnen letzten Wochenende vor dem Advent ihre Pforten - je zwei im Oberallgäu, Ostallgäu und Unterallgäu. Unsere Übersicht:

Weihnachtsmärkte im Oberallgäu 2024: Der Haslacher Adventsmarkt in Oy-Mittelberg

Etwa auf der halben Strecke zwischen Kempten und Füssen liegt die Oberallgäuer Gemeinde Oy-Mittelberg. Hier, im südlichen Gemeindeteil Haslach, findet von Samstag bis Sonntag (23.11.- 24.11.) der Adventsmarkt 2024 statt. Besucherinnen und Besucher können selbstgemachte Weihnachtsdeko, Geschenkartikel und Adventskränze kaufen.

Kinder können mit der „Christkindle-Post“ ihre Weihnachtswünsche ans Christkind schreiben. Zu Essen und Trinken gibt es unter andere Flammkuchen, Gulaschssuppe und Glühwein, und am Sonntag auch Kaffee und Kuchen. Geöffnet ist der Haslacher Adventsmarkt am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr. Alle Infos zur Anfahrt, Angebot und Parkplätzen haben wir hier zusammengestellt.

Weihnachtsmarkt am Berggasthof Bergkristall in Oberstdorf

Im südlichen Oberallgäu gibt es dieses Wochenende einen Weihnachtsmarkt im Berggasthof Bergkristall in Oberstdorf. Dort gibt es am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr einen kleinen Mmarkt mit Märchenerzählerin, handgemachten Dingen und Kinderprogramm. Der Veranstaltungsort liegt dreieinhalb Kilometer vom Oberstdorfer Ortskern entfernt - also etwa eine knappe Stunde zu Fuß. Wie man mit dem Bus dorthin kommt, erfahren Sie hier.

Weihnachtsmärkte im Ostallgäu: Weihnachtsmarkt 2024 in Kaufbeuren-Hirschzell

Auch im Ostallgäu startet an diesem Wochenende die Weihnachtsmarkt-Saison 2024. Der Weihnachtsmarkt in Hirschzell ist zwar der kleinere in Kaufbeuren, zieht aber dennoch jedes Jahr zahlreiche Besucher an.

Das liegt nicht nur an der gemütlichen Stimmung im Schneider-Stadel. Auch im Rahmenprogramm wird mit Alphornbläsern, Kinderchor und Musikverein viel angeboten. Der Markt im Stadel mit Ständen, Essen und Trinken hat am Samstag, 23. November, von 14 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 24. November, von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Alle wichtigen Infos dazu hier.

Weihnachtsmarkt „Beim Elle“ in Schwangau 2024

„Advent und Weihnacht‘ Beim Elle“ heißt es ab Samstag in Schwangau nahe Schloss Neuschwanstein im Allgäu. Vieles bei diesem kleinen Weihnachtsmarkt im südlichen Ostallgäu steht im Zeichen des Kunsthandwerks.

In der Werkstatt der Schreinerei Gebler präsentiert die Familie eigens gestaltete Krippen und Dekorationen, die Besucherinnen und Besucher auch kaufen können. Der Weihnachtsmarkt „Beim Elle“ in Schwangau startet am Samstag und hat an diesem Tag von 9.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Danach variieren die Öffnungszeiten, bis einschließlich 4. Januar 2025 ist der kleine Markt aber samstags immer zu diesen Zeiten geöffnet.

Weihnachtsmärkte im Unterallgäu aktuell: „Romantischer Weihnachtsmarkt“ in Kronburg 2024

Der beliebte Weihnachtsmarkt im Unterallgäu hatte als einer der allerersten in der Region bereits am vergangenen Wochenende die Pforten geöffnet - zahlreiche Besucherinnen und Besucher strömten auf Schloss Kronburg. Beim „Romantischen Weihnachtsmarkt“ in 2024 beeindruckt vor allem die heimelige Atmosphäre im Schlosshof. 40 Kunsthandwerker stellen hier ihre Produkte im Außenbereich und in den Räumlichkeiten im Erdgeschoss aus.

Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt Kronburg kostet 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Geöffnet ist von Freitag bis einschließlich Sonntag - die genauen Öffnungszeiten und mehr Infos hier.

Legauer Weihnachtsmarkt 2024 auf dem Marktplatz

Ebenfalls im Unterallgäu steigt diesen Samstag (23. November) der Legauer Weihnachtsmarkt 2024 - und das erstmalig auf dem Marktplatz. Er hat von 13 bis 19 Uhr geöffnet. An den Buden gibt es Glühwein, Kinderpunsch und Essen. Außerdem verkaufen verschiedene Händlerinnen und Händler Kunsthandwerk, Kosmetik und Alltagsprodukte. Infos zu Anfahrt und Parken finden Sie hier.

In der kommenden Woche starten dann überwiegend die großen und bekannteren Allgäuer Weihnachtsmärkte - unter anderem

Auch rund um das Allgäu gibt es schon an diesem Wochenende einige vorweihnachtliche Sehenswürdigkeiten - etwa Lumagica auf der Burgenwelt Ehrenberg bei Reutte, oder das Fürstliche Winterleuchten in Bad Waldsee.

