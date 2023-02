Straße wird saniert: Zweiter Anlauf für die Colomanstraße in Schwangau

Eigentlich war die Sanierung der Straße bereits im vergangenen August geplant gewesen. Doch das Projekt musste geschoben werden. Wann gebaut werden soll.

14.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Nun kommt der zweite Anlauf für die Sanierung der Colomanstraße in Schwangau. Die Gemeinde möchte in diesem Rahmen die Geh- und Radwegsituation rund um das Gymnasium Hohenschwangau verbessern. Die Gemeinde hängt sich dabei an Arbeiten des staatlichen Bauamts dran. Eigentlich hätten die Arbeiten bereits im vergangenen Jahr stattfinden sollen – doch es gab kein passendes Angebot.

Sanierung Colomanstraße: Im Frühjahr soll in Schwangau gebaut werden

Nun sollen die Arbeiten im Frühjahr beginnen, erläuterte Gerster. Auch im Herbst sollen noch Bagger rollen. „In der Hauptsaison sollen die Arbeiten ausgesetzt werden“, sagte Gerster. Im vergangenen Jahr sahen diese Pläne noch anders aus, da war der Bau für August vorgesehen gewesen – aus Sicht der Gemeinde nicht ideal. Der Ausbau des Geh- und Radweges ist wichtig. Aktuell ist dort nicht viel mehr als ein Trampelpfad. Für die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums soll die Situation deshalb verbessert werden. Die Fahrbahn zwischen dem Abschnitt Alex-von-Wagner-Weg und Alpseestraße soll nach den Bauarbeiten 6,25 Meter breit sein, ergänzt durch einen 2,50 Meter breiten Geh- und Radweg.

Staatliche Bauamt ist Initiator der Bauarbeiten

Grundsätzlich ist der Initiator der Bauarbeiten das Staatliche Bauamt Kempten. Das Amt muss die Straße sanieren – das wiederum hängt mit der Ausweisung des Wasserschutzgebietes der Stadt Füssen zusammen.

Diese Ausweisung verpflichtet das Staatliche Bauamt nämlich, die Entwässerung der Colomanstraße dem aktuellen Stand der Technik anzupassen. Auch der Wittelsbacher Ausgleichsfonds schließt sich an und verlegt Wasserleitungen. Bereits im September 2021 beschloss der Gemeinderat, sich an den Kosten zu beteiligen und die Bauarbeiten für weitere Maßnahmen zu nutzen. Insgesamt kosten die Maßnahmen über 1,3 Millionen Euro. Der Anteil für den Geh- und Radweg der Gemeinde liegt bei etwa 360.000 Euro. Gefördert werden davon 270.000 Euro. Es bleibt ein Eigenanteil von 90.000 Euro.

Sanierung Colomanstraße: Gemeinde Schwangau zahlt 275.000 Euro

Die Kosten für den Ringschluss der Wasserleitungen betragen zusätzlich 185.000 Euro. Eine Förderung sei hier nicht möglich, hieß es im Gemeinderat. Insgesamt muss die Gemeinde Schwangau also 275.000 Euro – zuzüglich Nebenkosten – hinlegen.

Die Bürgerinnen und Bürger sollen rechtzeitig über den exakten zeitlichen Ablauf der Bauarbeiten an der Colomanstraße informiert werden. Dabei will die Gemeindeverwaltung auch auf die jeweiligen Belange und Anregungen der Anwohner eingehen.