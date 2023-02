Konzerte im Schloss Neuschwanstein bald wieder möglich?

Die Regierungsfraktionen im Landtag setzen sich für verschiedene Projekte ein. Ein Landtagsabgeordneter spricht von einer Finanzspritze für Konzerte im Schloss.

Die Regierungsfraktionen im Bayerischen Landtag, CSU und Freie Wähler, haben jedes Jahr die Möglichkeit, mit den sogenannten Fraktionsinitiativen im Rahmen des Haushalts Projekte zu fördern. Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl berichtet dabei von einer Finanzspritze für Neuschwanstein-Konzerte.

Mit dem Geld soll die bevorstehende Wiederbelebung der renommierten Konzertreihe nach der Sanierung des Schlosses wieder gelingen. Bereits 2022 waren 50.000 Euro bereitgestellt worden, die zusätzlich zur Verfügung stehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Für Bernhard Pohl sind die Konzerte ein Aushängeschild für das Ostallgäu, aber auch für den gesamten Freistaat.

Er weiß auch, dass im Hintergrund intensiv am Neustart gearbeitet wird: „Die Organisatoren um Altlandrat Johann Fleschhut fiebern dem Tag entgegen, an dem das Schloss für die Konzerte wieder genutzt werden kann. Die Konzertgesellschaft wird dann dafür sorgen, dass das Kunsterlebnis in diesem außergewöhnlichen Ambiente wieder in gewohnter Qualität zurückkehrt.“