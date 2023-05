Für den Viehscheid in Schwangau wird ein Naturschutzgebiet geöffnet

Mit Schlössern im Hintergrund findet 2023 der Viehscheid in Hohenschwangau statt. Was steht auf dem Programm des Alpabtriebs bei Schwangau? Alle Infos.

16.05.2023 | Stand: 14:42 Uhr

Mit den imposanten Schlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau ziert sich der Alpabtrieb in Hohenschwangau bei Schwangau (Landkreis Ostallgäu). Im September steht der sehr traditionelle Viehscheid an.

2022 fand der Viehscheid in Schwangau nach der Corona-Pause endlich wieder wie gewohnt statt. Die Schumpen hatten zuvor noch einen Wintereinbruch erlebt, ehe sie ins Tal getrieben wurden.

Wann findet der Viehscheid 2023 in Schwangau statt? Wie sieht das Programm des Viehscheids in Schwangau aus - auch Alpabtrieb oder Almabtrieb bekannt? Wie kommt man nach Schwangau und wo kann geparkt werden? Alle Informationen:

Steckbrief: Viehscheid Schwangau 2023

Name: Alpabtrieb Schwangau

Ort: 87645 Hohenschwangau Ostallgäu

Termin: 16.9.2023

Besonderheit: Traditionell, Naturschutzgebiet Schwanseepark

Wann findet der Viehscheid 2023 in Schwangau statt?

Mitte September wird das Jungvieh (Schumpen) in Schwangau zurück ins Tal getrieben. Etwa 200 Schumpen werden dann wieder ihren Besitzern am Samstag, 16. September 2023, am Scheidplatz übergeben.

Der Viehscheid-Tag beginnt in der Regel gegen 12.30 Uhr. Die etwa 200 Tiere und Älpler sammeln sich unterhalb von Schloss Neuschwanstein und ziehen weiter über die Neuschwansteinstraße und Alpseestraße durch Hohenschwangau in Richtung Schwanseepark.

Auf Höhe der Kreuzung in Hohenschwangau spielt zudem die Musikkapelle Schwangau. Dort feiern die Älpler die Heimkehr der Rinder mit Brotzeit und Bier. Außerdem werden ihnen die Festglocken abgenommen und durch die normalen Glocken ersetzt.

Wie sieht das Programm des Viehscheids in Schwangau aus?

Kurz gesagt: Abseits des Alpabtriebs gibt es kein Programm. Nachdem das Jungvieh - knapp 200 Stück - über die Neuschwansteinstraße und Alpseestraße geführt wurden, werden sie im Schwanseepark ihren Besitzern überführt.

"Der Alpabtrieb in Schwangau wird sehr traditionell gehalten. In Schwangau gibt es kein Festzelt und auch keinen Jahrmarkt", informiert die Gemeinde Schwangau auf ihrer Website.

Wo kann ich in Hohenschwangau parken?

Aus Richtung Kempten folgt man einfach der A7 Richtung Süden und fährt bei der Autobahnausfahrt Füssen in Richtung Schwangau beziehungsweise "Königsschlösser".

Für Parkmöglichkeiten rund um die Schlösser ist gesorgt. Eine Übersicht finden Sie hier.

Wie komme ich nach Schwangau?

Wer mit dem Zug anreist, fährt bis zum Bahnhof Füssen (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn) und weiter mit dem Bus nach Hohenschwangau (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Was ist das Besondere beim Viehscheid in Hohenschwangau?

Der Schwanseepark ist eigentlich ein Naturschutzgebiet für seltene Pflanzen und Tiere. Einmal im Jahr wird der Park allerdings für den Viehscheid geöffnet.

Wo kann ich in Schwangau übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Schwangau oder seinen Ortsteilen Alterschrofen, Brunnen, Erlisholz, Hohenschwangau, Horn, Mühlberg oder Waltenhofen übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist Information Schwangau unter Telefon +498362/8198-0 oder per E-Mail.

