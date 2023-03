Vom Allgäu an den Gardasee - So gelingt die Anreise

Egal ob Auto, Bahn, Flugzeug oder Bus: Um vom Allgäu aus an den Gardasee zu gelangen, gibt es viele Möglichkeiten. Dabei gibt es aber einiges zu beachten.

30.03.2023 | Stand: 16:14 Uhr

Eines der beliebtesten Urlaubsziele der Allgäuer stellt der Gardasee in Norditalien dar. Dafür gibt es zahlreiche Gründe: Das mediterrane Ambiente, die Wettersicherheit und nicht zuletzt die gute und schnelle Erreichbarkeit. Pro Jahr lockt der größte See Italiens mehrere Millionen Besucher an. Wie Sie aus dem Allgäu am besten und schnellsten an den Gardasee gelangen, welche unterschiedlichen Anreisemöglichkeiten es gibt und worauf dabei zu achten ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

Mit dem Auto aus dem Allgäu an den Gardasee - Hier geht's lang

Wer mit dem Auto an den Gardasee reisen möchte, der muss einige Dinge beachten, um nicht in eine Kostenfalle zu tappen. Zunächst einmal finden Sie hier die unterschiedlichen Routen, die an das beliebte Binnengewässer führen. Startpunkt ist jeweils Kempten im Allgäu, Zielort ist Desenzano del Garda im Süden des Sees:

Über den Fernpass und den Brenner (Dauer: ca. 5 Stunden): Die wohl schnellste Route führt von Kempten aus über die A7 in Richtung Füssen. Nach dem Passieren des Grenztunnels führt der Weg weiter über Reutte Innsbruck

Über den Grenzübergang Mittenwald/Scharnitz (Dauer: ca. 5,5 Stunden): Alternativ dazu bietet sich auch die Fahrt über Marktoberdorf, Schongau, Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald an. Kurz vor Innsbruck geht es in Zirl ebenso auf die A12. Von dort aus ist die Route dieselbe wie oben.

Über Lindau Schweiz

Bei allen genannten Routen sind die Mautgebühren zu beachten. Für die schnellste Route bis nach Desenzano del Garda sind derzeit insgesamt 36,60 Euro fällig:

10-Tages-Vignette Österreich: 9,60 Euro (gilt auch für Rückreise, sofern diese innerhalb von 10 Tagen angetreten wird)

Sondermaut für Brennerautobahn: einfach 11 Euro

Mautgebühren Italien: einfach 16 Euro (Stand: 30. März 2023, Die Gebühren wurden zum Jahreswechsel 2023 um 2 Prozent erhöht. Zum 1. Juli folgt eine weitere Anhebung der Gebühren um 1,34 Prozent.)

(Quelle: maps.adac.de)

Mit der Bahn an den Gardasee - So funktioniert's

Wer klimafreundlicher an den Gardasee reisen möchte, der nimmt die Bahn. Und dabei lässt sich sogar meist eine Menge Geld sparen. Denn wer frühzeitig bucht, findet günstige Angebote. Ab München gibt es fünf Direktverbindungen, beispielsweise nach Trento, nach Rovereto oder Verona. Von dort aus lässt sich der Gardasee gut mit dem Bus erreichen. Die Fahrt mit der Bahn vom Münchener Hauptbahnhof bis Trento dauert etwa 4,5 Stunden. Bis nach Verona sind es 5,5 Stunden. Von dort dauert die Busfahrt nochmals etwa eine Stunde.

Weitere Informationen zur Bahnfahrt von München an den Gardasee finden Sie auf der Webseite der Deutschen Bahn.

Fliegen an den Gardasee - So kommt man mit dem Flugzeug zum Gardasee

Auch per Flieger lässt sich der Gardasee recht einfach erreichen. Zwar werden Flughäfen in der Nähe des Sees nicht vom Allgäu Airport bei Memmingen angeflogen, dafür jedoch von München aus. Der Flughafen, der dem Gardasee am nächsten liegt, ist der Aeroporto Valerio Catullo in der Nähe von Verona. Der Flug dauert etwa eine Stunde. Von dort ist der See entweder mit Bus oder Bahn zu erreichen, oder mit einem Mietwagen. In etwa 20 Minuten ist der von dort nächstgelegene Gardaseeort Peschiera zu erreichen.

Reise an den Gardasee mit dem Bus

Auch mit dem Fernbus ist der Gardasee zu erreichen. Von München aus gibt es viele direkte Verbindungen in verschiedene Orte rund um den See. Unter anderem nach Verona, Affi oder Peschiera.