Sechs Geschichten, die das Allgäu in dieser Woche bewegen

21.04.2023 | Stand: 16:11 Uhr

Nach den Osterferien arbeiten viele Menschen im Allgäu wieder, Schülerinnen und Schüler müssen wieder zum Unterricht - und das alles bei Schnee und winterlichen Temperaturen. Das April-Wetter machte seinem Namen in dieser Woche alle Ehre. So viel können wir vorweg nehmen: Am Samstag wird es im Allgäu endlich Frühling.

Und wir haben noch mehr gute Nachrichten für Sie. Sechs positive Geschichten bewegen das Allgäu in dieser Woche.

Memmingen: Kinder und Senioren unter einem Dach

Im Bürgerstift in Memmingen herrscht frischer Wind: Eine Kindergartengruppe ist im September in das Seniorenheim gezogen. Das Projekt tut beiden Seiten gut. Die Idee hatten Mitarbeitende der Einrichtung. Zum einen nutzte der Bürgerstift die Räume im Untergeschoss immer weniger. Zum anderen beobachtete der Leiter Martin Mayer, dass den älteren Bewohnerinnen und Bewohnern der Kontakt zu Kindern einfach gut tut. Jetzt sind mit den 17 Kindern zwischen drei und sechs Jahren immer junge Menschen vor Ort und die Initiative ein voller Erfolg.

Im Bürgerstift in Memmingen verbringen Jung und Alt ihre Zeit gemeinsam. Nach über einem halben Jahr ziehen die Beteiligten eine positive Bilanz. Bild: Dunja Schütterle

Kempten: Modern trampen mit Mitfahrbänken

Klimaverträglich, sozial und ressourcenschonend durch Kempten und das Umland, das ist das Ziel für den Verkehr in der Stadt. Zwar sind die Installationen noch nicht ganz abgeschlossen, aber nun gibt es auch in Kempten Mitfahrbänke. Sie stehen an stark frequentierten Plätzen. Wer mitgenommen werden möchte, nimmt Platz. Ausklappbare Schilder zeigen den Autofahrerinnen und -fahrern, in welche Richtung es gehen soll.

In Kempten stehen nun Mitfahrbänke. Wer in die Stadt und die Umgebung mitgenommen werden möchte, nimmt Platz. Schilder zeigen, wohin die Fahrt gehen soll. Bild: Julia Geppert

Immenstadt: Noch immer langlaufen in Grasgehren

In mancher Region des Allgäus wird es wohl auch am Wochenende noch immer winterlich sein. Die Langlaufsaison in Grasgehren ist noch immer nicht zu Ende. Wer von der weißen Pracht nicht genug bekommen kann, macht sich auf dem Weg zur Hochlopie am Riedberger Horn. Die anspruchsvolle Strecke nutzen viele Einheimische, ebenso Touristen und Amateursportler.

Auch jetzt im April können Langläuferinnen und Langläufer noch auf der Hochloipe in Grasgehren sporteln. Bild: Berg-Naturerlebnis Riedberger Horn

Buchloe: Kinderarzpraxis eröffnet im Mai

Das neue Team der Kinderarztpraxis im Medizinischen Versorgungszentrum Buchloe begrüßt am 2. Mai die ersten kleinen Patientinnen und Patienten. Was Eltern und Kinder besonders freuen wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behandeln künftig rund um die Uhr Krankheiten an Körper und Seele. Seit 2014 fehlt eine pädiatrische Praxis vor Ort.

Das Team im Medizinischen Versorgungszentrum für Kinder- und Jugendmedizin in Buchloe freut sich ab Mai auf alle jungen Patientinnen und Patienten. Bild: Jessica Stiegelmayer

Marktoberdorf: Dorfolympiade seit 43 Jahren in Ruderatshofen

Die 21. Dorfolympiade in Ruderatshofen dauerte überraschend lang: Von 2020 bis 2023 maßen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den verschiedenen Disziplinen. Mit den Jahren haben sich diese verändert, manche Sparte fiel weg. Heuer kam der Tischtennis-Wettbewerb dazu. An den jüngsten Wettkämpfen nahmen 160 Sportlerinnen und Sportler teil. Nun stehen die Mannschafts- und Einzelsiege fest.

Nachdem die Dorfbewohnerinnen und -bewohner aus Ruderatshofen seit 2020 ihre 21. Dorfolympiade durchgeführt haben, kürten sie die Besten. Bild: Franziska Merk

Weiler und Westallgäu: Das Carsharing kommt für Grünenbach

Erst vor zwei Wochen fiel der Startschuss, jetzt sind die Bauarbeiten rund um den Kindergarten und die Laubenberghalle in Grünenbach schon angelaufen. Dort entsteht ein Carsharing-Parkplatz. Die Bedingungen für das Projekt legt der Gemeinderat fest. Es entstehen zwei Parkplätze, auch eine Ladesäule für E-Fahrzeuge wird dort aufgestellt.

Neben dem Kindergarten und der Laubenberghalle in Grünenbach lässt die Gemeinde einen Carsharing-Parkplatz bauen. Bild: Olaf Winkler

