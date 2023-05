Ab  8. Mai: Kreisstraße bei Humbach bis Sonntag, 14. Mai dicht

Wegen Bauarbeiten bleibt die Straße eine knappe Woche nicht befahrbar. Auch die Ortsdurchfahrt von Burgberg bleibt zu – für fünf Wochen

07.05.2023 | Stand: 17:19 Uhr

Voll gesperrt ist ab Montag, 8. Mai, 8 Uhr, die Kreisstraße von Rettenberg/Greggenhofen Richtung Sulzberg auf Höhe Humbach. Bereits im vergangenen Jahr war mit der Sanierung der Kreisstraße begonnen worden. Jetzt werden die Arbeiten fortgeführt. Dafür muss zunächst die Straße gesperrt werden.

Der Landkreis führt die Sanierung der Kreisstraße OA 3 im Gemeindegebiet Rettenberg zwischen fort. Zwischen dem Abzweig Freidorf und dem Ortsteil Humbach, werden die Arbeiten weitergeführt, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. 2022 waren bereits Arbeiten an der Entwässerung, an Wasserleitung und Gehweg sowie an den Böschungen durchgeführt worden. Jetzt soll die Fahrbahn „substanziell verbessert werden“, wie es in der Meldung heißt. Die Fertigstellung ist für Mitte Juni geplant.

Zwischen zwei Vollsperrungen gibt es eine Ampelregelung

Wesentliche Bauarbeiten könnten wie gehabt unter halbseitiger Sperrung mit Ampel stattfinden. Von Montag, 8. Mai, bis Mittwoch, 17. Mai, 14 Uhr müsse die Straße bei Humbach allerdings voll gesperrt werden. Das sei für die Pflasterarbeiten, den Einbau des Frostschutzkoffers sowie für die Feinplanie „zwingend erforderlich, da diese Arbeiten nicht unter Verkehr erledigt werden können“. Allerdings, so heißt es in der Meldung auch, „wird es dem Schul- und Linienbus ermöglicht, die Baustelle zu passieren“.

Zweite Vollsperrung: 30. Mai bis 2. Juni

In den Pfingstferien bedarf es laut Landratsamt zudem einer zweiten Vollsperrung von Dienstag, 30. Mai, bis Freitag, 2. Juni. Wegen Asphaltierungsarbeiten wird in dieser Zeit ein Durchfahren der Baustelle auch für Linienbusse nicht möglich sein. Zwischen den beiden Vollsperrungen läuft der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbei. Eine Ampel ist dann eingeschaltet. Für den überregionalen sowie den Schwerlastverkehr ist eine großräumige Umleitung über Rettenberg, Vorderburg, Moosbach und Rottach (und umgekehrt) ausgeschildert.

Burgberger Ortsdurchfahrt ist ebenfalls zu

Ebenfalls kein Durchkommenmehr ist ab Montag für fünf Wochen in der Ortsmitte von Burgberg wegen Kanalbauarbeiten. Der Anliegerverkehr wird innerörtlich umgeleitet, alle anderen müssen Umwege fahren: Die Umleitung führt von Sonthofen über die B 19 Richtung Rettenberg oder über die Kreisstraße von Blaichach nach Burgberg und dann Richtung Rettenberg.

Lesen Sie auch: Landkreis Oberallgäu will 29 Millionen Euro in den Straßenbau investieren