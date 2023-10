Nach Aus von Bergbahn-Projekt: Berghotel Kuku am Grünten zu verkaufen

Nach den Plänen für ein Grünten-Bergbahnprojekt gibt die Unternehmerfamilie Hagenauer aus Rettenberg jetzt auch Hotel Kuku auf, das aufwendig saniert wurde.

21.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Berghotel mit Allgäuer Berghaus am Grünten zu verkaufen. So heißt es auf der Seite eines international tätigen Immobilienmakler-Unternehmens. Der Kaufpreis ist mit 3,95 Millionen Euro angegeben. Dabei handelt es sich um das Hotel KUKU der Familie Hagenauer. Das ist die Unternehmerfamilie aus der Gemeinde Rettenberg, die viele Millionen Euro am Grünten investieren wollte und vor knapp einem Jahr nach rauem Gegenwind ihr Großprojekt beerdigte.

Hotel Kuku in Kranzegg soll verkauft werden: 33.000 Quadratmeter Gesamtfläche

Herzstück der Grüntenplanung war eine Ganzjahresgondelbahn. Eine Ausstiegsstelle und auch ein weiterer kleiner Skilift sowie ein Übungslift für Kinder waren beim Hotel KUKU geplant. Dieses Hotel, das ehemalige Berggasthaus Kranzegg, ist von der Familie 2020 und 2021 aufwendig saniert worden. Es wird im Internet als "kultig kuriose Wohlfühloase" bezeichnet, deshalb auch der Name KUKU. Zwölf Suiten und eine Betreiberwohnung gehören im Haupthaus dazu sowie die "Prinzinghütte", die nur 100 Meter vom Haus entfernt liegt und laut Immobilienmakler als "Wohnhaus ausgestattet" ist. Die Gesamtfläche beträgt knapp 33.000 Quadratmeter heißt es weiter.

Viel Herzblut und Geld

Anja Hagenauer, Tochter von Martin und Sabine Hagenauer, bestätigt die Verkaufsabsicht. "Nach langem Abwägen haben wir uns dazu entschieden das KUKU-Berghotel samt Speichersee und Prinzinghütte zu verkaufen." Das KUKU sei ein "schönes Plätzchen und wir haben viel Geld und Herzblut investiert, um ein außergewöhnliches Hotel zu platzieren." Doch das Verhalten einiger Beteiligter im Zusammenhang mit den Entwicklungen am Grünten sei "derart unakzeptabel, dass wir beschlossen haben, nicht noch mehr Energie und Geld zu investieren".

70.000 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt

70.000 Unterschriften waren gegen das ursprünglich geplante Großprojekt waren von der Initiative "Rettet den Grünten" gesammelt worden, der Bund Naturschutz wollte gegen das Vorhaben klagen. Hagenauers willigten schließlich ein, die Bauten und die Eingriffe in die Natur massiv zu verkleinern.

Rettenbergs Bürgermeister Nikolaus Weißinger wollten zwischen der Unternehmerfamilie und den Grundstückbesitzern vermitteln. Das gelang nicht. "Schlussendlich waren es ein paar Mitglieder der Alpgenossenschaft Grünten, die den 'Todesstoß' für das Gesamtprojekt gaben", notierte die Familie im Januar auf der Homepage der Grüntenlifte. Die Skilifte gab es seit 1960. Weil die die Gründer und Vorbesitzer der Grüntenlifte zahlungsunfähig geworden waren, schritt ein Insolvenzverwalter ein. Er bemühte sich um einen Käufer für den weiteren Betrieb. Die Unternehmerfamilie aus Rettenberg kam zum Zug.

Hagenauers betreiben den Buron Familienspaß

Der Verkauf des Hotels KUKU, sei für die Familie ein "großer Schritt", sagt Anja Hagenauer. "Aber wir stehen hinter unserer Entscheidung und möchten endlich mit dem Thema Grünten abschließen. Es gehe definitiv nur um das KUKU- Berghotel. "Die Alpsee Bergwelt mit Ganzjahresrodelbahn werde die Familie weiterführen. "Auch den Buron-Familienspass werden wir weiterhin mit viel Engagement selbst betreiben", sagt Anja Hagenauer.

KUKU hat ab 25. Oktober zu

Das Hotel KUKU geht laut Homepage in die Herbstruhe. "Wir machen ab 25. Oktober ein kleines Päuschen" ist dort zu lesen. Entlassungen habe es keine gegeben. Anja Hagenauer sagt: "Das KUKU hat über den Winter ohnehin geschlossen, nächste Saison kann es auch gut sein, je nach Stand des Verkaufs, dass wir das Hotel noch selbst weiter betreiben und das bestehende Team bleibt uns Gott sei Dank erhalten."